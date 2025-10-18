Thủ tướng: Xử lý nghiêm cán bộ vô cảm để thuốc, thực phẩm kém chất lượng ra thị trường

Xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, thuốc chữa bệnh; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, vô cảm với các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân và để xảy ra việc lưu thông hàng hóa, nhất là thực phẩm, thuốc men không đủ tiêu chuẩn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi kết luận cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các hội, hiệp hội và doanh nghiệp về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm, hàng hóa, chiều 18-10.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 2 luật quan trọng là Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tạo hành lang pháp lý mới, khắc phục những chồng chéo, bất cập lâu nay trong hoạt động hợp chuẩn, hợp quy.

Để tiếp tục kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động hợp chuẩn, hợp quy và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) chủ trì, phối hợp với các bộ ngành rà soát kỹ các quy định pháp luật hiện hành để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của pháp luật liên quan đến hợp chuẩn, hợp quy.

Thủ tướng giao Bộ KH-CN là đầu mối tập hợp tình hình hiện nay, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm hàng hóa. Đặc biệt chú ý lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo các bộ ngành dự cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc

Theo lãnh đạo Chính phủ, các tiêu chuẩn, quy chuẩn phải đi trước để các doanh nghiệp căn cứ vào đó công bố. Đồng thời, tăng cường hậu kiểm, giảm tiền kiểm, giảm chi phí đầu vào, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Lưu ý các lĩnh vực như thuốc, thực phẩm liên quan trực tiếp tới sức khoẻ, tính mạng của người dân thì cần kiểm soát, không buông lỏng.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đề xuất sửa đổi các luật chuyên ngành như Luật Thú y, Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, Luật Thủy sản... để loại bỏ các thủ tục trùng lặp. Thống nhất đơn giản hóa thủ tục công bố hợp quy với thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi, nghiên cứu bỏ quy định về công bố hợp quy với thức ăn chăn nuôi cho phù hợp.

Khẩn trương sửa đổi các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, ban hành trong quý IV/2025, để quy định áp dụng chứng nhận các hệ thống quản lý tiên tiến của thế giới như ISO 22000, GMP, HACCP… đối với các đối tượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp không cần lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu, nhằm vừa bảo đảm chất lượng sản phẩm, vừa giảm gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý việc sửa đổi quy chuẩn và quy định quản lý chất lượng thống nhất, minh bạch, công bằng và không tạo rào cản kỹ thuật không cần thiết, không tạo ra "giấy phép con" ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ, Thủ tướng cam kết luôn đồng hành, chia sẻ các khó khăn với doanh nghiệp; kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, ổn định, minh bạch.