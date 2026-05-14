Thời sự Chính trị

Thủ tướng yêu cầu bí thư, chủ tịch các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo xử lý trụ sở dôi dư

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bảo đảm hoàn thành xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư trong quý II/2026.

Tại công điện số 39 ban hành ngày 14-5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tính đến ngày 27-4, số lượng cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý bước 2 còn hơn 6.000 cơ sở. Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà, đất dôi dư, chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư chưa xử lý trước ngày 25-5; tổ chức xử lý nhà, đất dôi dư theo đúng thời hạn quy định.

Thủ tướng cũng yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Theo nội dung tại Công điện, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng trong Quý II/2026, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Trong đó, lưu ý thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Kết luận số 18-KL/TW: "Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, tận dụng tối đa công năng sử dụng các trụ sở làm việc hiện có; hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới tại các tỉnh, thành phố; các bộ, ngành, cơ quan, địa phương chịu trách nhiệm về sự cần thiết khi quyết định, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, không để ảnh hưởng đến các mục tiêu quan trọng khác, chống lãng phí, tiêu cực".

Đối với các cơ sở nhà, đất đã có quyết định giao, điều chuyển, chuyển đổi công năng để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, sử dụng vào các mục đích công cộng thì chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận, đưa vào sử dụng.

Lãnh đạo các địa phương cần chỉ đạo tiếp tục rà soát các cơ sở nhà, đất tiếp tục sử dụng hoặc được giao, điều chuyển để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

Đối với tổ chức phát triển quỹ đất của địa phương vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển quỹ đất theo pháp luật về đất đai vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý, kinh doanh nhà thì khi giao các cơ sở nhà, đất dôi dư cho tổ chức phát triển quỹ đất quản lý, khai thác phải xác định cụ thể là giao quản lý, khai thác theo pháp luật về đất đai hay giao quản lý, khai thác theo quy định tại Nghị định số 108/2024/NĐ-CP.

Đối với các cơ sở nhà, đất thực hiện quản lý, khai thác theo quy định tại Nghị định số 108/2024/NĐ-CP thì chỉ đạo các cơ quan thuộc phạm vi quản lý của địa phương tham mưu việc ban hành Bảng giá cho thuê nhà theo hướng làm đến đâu ban hành đến đấy (không chờ ban hành tổng thể) để sớm đưa các cơ sở nhà, đất vào khai thác.

Các địa phương cần phân công một lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành có liên quan làm việc trực tiếp với từng xã, phường, đặc khu hoặc cụm xã, phường, đặc khu để đôn đốc, chỉ đạo việc quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất đã giao cho xã, phường, đặc khu quản lý, khai thác, xử lý.

Công điện của Thủ tướng nêu rõ các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công hiện hành đã phân cấp, phân quyền triệt để cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, chính quyền địa phương quyết định đối với việc quản lý, khai thác, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

Vì vậy, yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, địa phương chủ động, quyết liệt chỉ đạo rà soát, thực hiện việc quản lý, khai thác, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí tài sản công trên cơ sở lợi ích tổng thể kinh tế, xã hội của Bộ, ngành, địa phương; chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công dôi dư thuộc phạm vi quản lý.

Việc thực hiện công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) đối với người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu và cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đánh thức trụ sở dôi dư

Đánh thức trụ sở dôi dư

Các trụ sở dôi dư sau sắp xếp đứng trước yêu cầu khai thác, sử dụng hiệu quả, chống lãng phí… Qua đó, khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội

TPHCM: Bắc Tân Uyên rà soát xử lý hàng loạt trụ sở dôi dư sau sắp xếp

(NLĐO)- Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Bắc Tân Uyên đang rà soát nhiều trụ sở, nhà đất dôi dư để bố trí sử dụng, tránh lãng phí tài sản công

Đồng Nai chỉ đạo "nóng" về xử lý trụ sở dôi dư

(NLĐO)-Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai vừa chỉ đạo tăng cường quản lý, sắp xếp và xử lý tài sản công, đặc biệt là các cơ sở nhà, đất dôi dư

Chính phủ Thủ tướng công điện địa phương sắp xếp trụ sở dôi dư
