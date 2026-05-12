TPHCM: Bắc Tân Uyên rà soát xử lý hàng loạt trụ sở dôi dư sau sắp xếp

Ngày 12-5, đoàn công tác TPHCM do ông Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại xã Bắc Tân Uyên về việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và các kiến nghị của địa phương.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Bắc Tân Uyên, cho biết qua rà soát, địa phương hiện đã đạt 8/9 tiêu chí của đơn vị hành chính đô thị.



Theo ông Thuận, tiêu chí còn lại liên quan tỉ lệ hộ nghèo do còn vướng cách tính giữa chuẩn nghèo của Bình Dương cũ và quy định hiện hành. Tuy nhiên, theo chuẩn nghèo chung của cả nước thì hiện xã không còn hộ nghèo.

UBND xã Bắc Tân Uyên đã gửi dự thảo Đề án thành lập phường Bắc Tân Uyên trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng địa giới hành chính để trình TPHCM và các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Theo UBND xã Bắc Tân Uyên, địa phương được thành lập trên cơ sở toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Tân Thành, xã Tân Định và xã Đất Cuốc thuộc tỉnh Bình Dương cũ.

Địa phương cũng kiến nghị UBND TPHCM và Sở Xây dựng xem xét công nhận đô thị loại III đối với đô thị Tân Thành, thuộc xã Bắc Tân Uyên. Đây là điều kiện để địa phương được phê duyệt đề án thành lập phường.

Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy và UBND xã Bắc Tân Uyên cho hay sau khi sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương đã tiếp nhận và quản lý nhiều tài sản công trước đây thuộc huyện Bắc Tân Uyên.

Hiện một số trụ sở dôi dư nên xã đang rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, bố trí sử dụng và khai thác nhằm tránh lãng phí tài sản công.

Trong đó, trụ sở Huyện ủy Bắc Tân Uyên cũ hiện được sử dụng làm trụ sở chung của Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bắc Tân Uyên.

Một số cơ sở nhà đất đang được định hướng sắp xếp gồm trụ sở UBND huyện Bắc Tân Uyên cũ, trụ sở UBND xã Đất Cuốc cũ, trụ sở các tổ chức xã hội nghề nghiệp, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cũ...

Ngoài ra, địa phương còn có một số khu đất hiện không còn sử dụng như Trường mầm non Sơn Ca (cơ sở 2), Trường mầm non Hoa Phong Lan (điểm B).

Liên quan định hướng phát triển đô thị, xã Bắc Tân Uyên hiện có 5 khu vực phát triển đô thị với tổng diện tích hơn 1.271 ha. Trong đó, có khu vực phát triển đô thị đại học rộng 215,4 ha; khu vực phát triển đô thị số 7 diện tích 285,3 ha; khu phát triển đô thị số 2 diện tích 290 ha; khu phát triển đô thị số 4 rộng 35,88 ha và khu vực phát triển đô thị mới VDD4-V rộng 445 ha. Tại buổi làm việc, xã Bắc Tân Uyên cũng kiến nghị một số nội dung liên quan triển khai dự án tái định cư huyện Bắc Tân Uyên rộng 25 ha; xử lý đất nông lâm trường Chiến khu D; xử lý đất Hợp tác xã nông nghiệp Tân Ba cùng một số vấn đề liên quan hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.



