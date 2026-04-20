Thời sự Chính trị

Ba Bộ trưởng được Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương

Minh Chiến

(NLĐO)- Chính phủ vừa công khai các Bộ chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn số 423 ngày 19-4 gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ về việc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh (ĐKKD) theo yêu cầu của Trung ương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng biểu dương 3 Bộ trưởng về cải cách thủ tục hành chính - Ảnh 1.

Chính phủ vừa công khai các Bộ chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu cắt giảm TTHC, điều kiện kinh doanh.

Thời gian qua, triển khai Kết luận số 18-KL/TW ngày 2-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số", Thường trực Chính phủ đã có ý kiến kết luận, chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện rà soát, đề xuất phương án phân cấp TTHC, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD.

Trong đó, nêu rõ các chỉ tiêu cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý, cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC, 50% chi phí tuân thủ TTHC của năm 2026 so với năm 2024 và cắt giảm 100% ĐKKD không cần thiết.

Chính phủ yêu cầu các bộ ngành phải hoàn thiện phương án theo chỉ đạo của các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách, gửi Bộ Tư pháp trong ngày 20-4.

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, tính đến ngày 18-4, đã có 16/16 bộ, cơ quan ngang Bộ gửi phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD, cắt giảm ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về Bộ Tư pháp.

Có 3 bộ đề xuất phương án đạt tất cả các chỉ tiêu theo yêu cầu, gồm: Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, bộ Tư pháp. Bên cạnh đó, vẫn còn 3 bộ, cơ quan ngang bộ: Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ chưa có chỉ tiêu nào đạt yêu cầu.

Ngoài ra, một số bộ có ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chưa đạt ở một số chỉ tiêu cắt giảm như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa đạt tiêu chí yêu cầu cấp bộ thực hiện không quá 30% TTHC thuộc lĩnh vực quản lý.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa đạt tiêu chí về cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC so với 2024.

Các Bộ: Công Thương, Nội vụ, Y tế chưa đạt tiêu chí về cắt giảm 50% chi phí tuân thủ TTHC so với năm 2024; Bộ Dân tộc và Tôn giáo chưa gửi số liệu tiêu chí này.

Đối với tiêu chí cắt giảm 100% ĐKKD không cần thiết, theo thống kê, các bộ chưa đạt yêu cầu gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về tiêu chí cắt giảm tối thiểu 30% ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, một số bộ chưa đạt yêu cầu như: Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Từ kết quả trên, Thủ tướng Chính phủ biểu dương Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đề xuất phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm ĐKKD, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bảo đảm đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu được giao theo Kết luận số 18-KL/TW và Thông báo số 185/TB-VPCP.

Thủ tướng yêu cầu các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công tiếp tục chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm trực tiếp, chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD, ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo thẩm quyền, thực hiện nghiêm yêu cầu về chỉ tiêu, tiến độ theo Thông báo số 185/TB-VPCP.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách, các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm ĐKKD, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 20-4-2026 và phương án cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện gửi Bộ Tài chính. Phương án gửi Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính phải bảo đảm đạt các chỉ tiêu, yêu cầu theo Kết luận số 18-KL/TW.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thường trực Chính phủ trong trường hợp Bộ, cơ quan ngang Bộ không đạt chỉ tiêu hoặc chậm tiến độ theo yêu cầu của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 185/TB-VPCP và công văn này.

Tin liên quan

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 4

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 4

(NLĐO) - Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 4.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tên gọi "Cảnh sát hình sự" mãi là niềm tin cậy của Nhân dân

(NLĐO) - Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn lực lượng Cảnh sát hình sự tiếp tục là lực lượng tiên phong trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo Bộ Nội vụ về cải cách chính sách tiền lương

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo các kết luận của Bộ Chính trị.

