Thủ tướng yêu cầu thanh tra vào cuộc xem xét hiện tượng găm hàng, đội giá, thao túng thị trường vàng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thủ tướng yêu cầu thanh tra vào cuộc xem xét hiện tượng găm hàng, đội giá, thao túng thị trường vàng

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh kiên định mục tiêu tăng trưởng cao nhưng bền vững, ổn định và phát triển.

Tăng trưởng tín dụng phải hướng dòng tiền vào sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân, kiểm soát tín dụng, không để dòng tiền đi vào đầu cơ. Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các ngân hàng chỉ huy động mà không cho vay hoặc cho vay ít. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, diễn ra ngày 6-9.

Thủ tướng yêu cầu thanh tra vào cuộc xem xét hiện tượng găm hàng, đội giá, thao túng thị trường vàng- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ vào cuộc để tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ngân hàng theo quy định của Đảng và pháp luật, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn.

Về chính sách tiền tệ, Thủ tướng yêu cầu phải kiểm soát tỉ giá kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; kiểm soát lãi suất ổn định và hệ thống ngân hàng phấn đấu tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp, đất nước.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đặt ra nhiệm vụ kiểm soát giá vàng, giá USD theo các công cụ đã có, các cơ quan quyết định theo thẩm quyền, nếu cần gì, thiếu gì thì phải kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó khi phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc chấn chỉnh, không để tình trạng thao túng thị trường vàng. Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước cũng phải vào cuộc tích cực, nếu cần thì Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc xem xét hiện tượng găm hàng, đội giá, thao túng thị trường.

Đối với thị trường chứng khoán, Thủ tướng cho rằng nếu dòng tiền đi vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thì rất tốt nhưng cần phải đánh giá lại, xem có các hiện tượng thổi giá, thao túng thị trường chứng khoán hay không.

Về định hướng thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng GDP từ 8,3 - 8,5%. Đồng thời lưu ý tăng trưởng cao nhưng bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, đàm phán, ký kết các FTA mới, đặc biệt là với Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR); kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển thị trường trong nước.

Đồng thời, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết "trụ cột" của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng và thực thi pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế nhà nước, đột phá giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chung là phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác rà soát, hoàn thiện thể chế, phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số.

Tin liên quan

Thủ tướng: Thanh tra Chính phủ có thể vào cuộc xem xét việc thao túng thị trường vàng

Thủ tướng: Thanh tra Chính phủ có thể vào cuộc xem xét việc thao túng thị trường vàng

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc chấn chỉnh, không để tình trạng thao túng thị trường vàng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Công điện số 157 về vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, TP Hà Nội.

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 8 bộ, cơ quan

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo một số bộ, cơ quan.

Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tăng trưởng tín dụng thủ tướng phạm minh chính chính sách tiền tệ thị trường vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo