Thủ tướng yêu cầu thanh tra vào cuộc xem xét hiện tượng găm hàng, đội giá, thao túng thị trường vàng

Tăng trưởng tín dụng phải hướng dòng tiền vào sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân, kiểm soát tín dụng, không để dòng tiền đi vào đầu cơ. Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các ngân hàng chỉ huy động mà không cho vay hoặc cho vay ít. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, diễn ra ngày 6-9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ vào cuộc để tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ngân hàng theo quy định của Đảng và pháp luật, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn.

Về chính sách tiền tệ, Thủ tướng yêu cầu phải kiểm soát tỉ giá kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; kiểm soát lãi suất ổn định và hệ thống ngân hàng phấn đấu tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp, đất nước.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đặt ra nhiệm vụ kiểm soát giá vàng, giá USD theo các công cụ đã có, các cơ quan quyết định theo thẩm quyền, nếu cần gì, thiếu gì thì phải kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó khi phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc chấn chỉnh, không để tình trạng thao túng thị trường vàng. Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước cũng phải vào cuộc tích cực, nếu cần thì Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc xem xét hiện tượng găm hàng, đội giá, thao túng thị trường.



Đối với thị trường chứng khoán, Thủ tướng cho rằng nếu dòng tiền đi vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thì rất tốt nhưng cần phải đánh giá lại, xem có các hiện tượng thổi giá, thao túng thị trường chứng khoán hay không.

Về định hướng thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng GDP từ 8,3 - 8,5%. Đồng thời lưu ý tăng trưởng cao nhưng bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, đàm phán, ký kết các FTA mới, đặc biệt là với Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR); kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển thị trường trong nước.

Đồng thời, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết "trụ cột" của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng và thực thi pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế nhà nước, đột phá giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chung là phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác rà soát, hoàn thiện thể chế, phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số.