Thua ngược Ninh Bình, HLV Huỳnh Đức vẫn tự hào về học trò

HLV Huỳnh Đức thừa nhận đội xứng đáng thắng và tự hào vì sự tiến bộ của học trò

Tối 9-11, tiếp đón CLB Ninh Bình, chủ nhà Công An TP HCM lại bất ngờ nhận bàn thua từ sớm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Huỳnh Đức đã nỗ lực và đưa trận đấu lên cao trào khi Việt Hoàng gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 10.

Đến phút 17, cầu thủ Việt kiều Lee Williams đưa CLB CA TP HCM vươn lên dẫn 2-1. Trước khi khép lại hiệp 1, lần lượt Quốc Cường đưa tỉ số lên 3-1 cho CA TP HCM ở thời gian bù giờ, và Hoàng Đức rút ngắn cách biệt chỉ vài phút sau đó.

Chính từ bàn rút ngắn của Hoàng Đức, CLB Ninh Bình dần lấy lại tinh thần và gỡ hòa 3-3 nhờ công của Gustavo Henrique phút 47.

Trước khi hết giờ, Quang Hùng vô tình phản lưới mang về bàn ấn định tỉ số cho Ninh Binh. Giành trọn 3 điểm trước CA TP HCM, Ninh Bình củng cố vững chắc ngôi đầu bảng V-League 2025-2026 cùng thành tích bất bại với 27 điểm sau 11 vòng.

Trong khi đó, CA TP HCM dù thất bại vẫn tạm giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.