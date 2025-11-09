HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Thua ngược Ninh Bình, HLV Huỳnh Đức vẫn tự hào về học trò

Clip: Quốc An

(NLĐO) - Tối 9-11, CLB CA TP HCM thua ngược 3-4 trước Ninh Bình nhưng HLV Huỳnh Đức vẫn tự hào về đội khi có sự tiến bộ và nắm được 80% triết lý ông truyền đạt

HLV Huỳnh Đức thừa nhận đội xứng đáng thắng và tự hào vì sự tiến bộ của học trò

Tối 9-11, tiếp đón CLB Ninh Bình, chủ nhà Công An TP HCM lại bất ngờ nhận bàn thua từ sớm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Huỳnh Đức đã nỗ lực và đưa trận đấu lên cao trào khi Việt Hoàng gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 10.

Đến phút 17, cầu thủ Việt kiều Lee Williams đưa CLB CA TP HCM vươn lên dẫn 2-1. Trước khi khép lại hiệp 1, lần lượt Quốc Cường đưa tỉ số lên 3-1 cho CA TP HCM ở thời gian bù giờ, và Hoàng Đức rút ngắn cách biệt chỉ vài phút sau đó.

Chính từ bàn rút ngắn của Hoàng Đức, CLB Ninh Bình dần lấy lại tinh thần và gỡ hòa 3-3 nhờ công của Gustavo Henrique phút 47. 

Trước khi hết giờ, Quang Hùng vô tình phản lưới mang về bàn ấn định tỉ số cho Ninh Binh. Giành trọn 3 điểm trước CA TP HCM, Ninh Bình củng cố vững chắc ngôi đầu bảng V-League 2025-2026 cùng thành tích bất bại với 27 điểm sau 11 vòng.

Trong khi đó, CA TP HCM dù thất bại vẫn tạm giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Tin liên quan

Rượt đuổi ở sân Thống Nhất, CLB Công an TP HCM suýt khiến Ninh Bình ôm hận

Rượt đuổi ở sân Thống Nhất, CLB Công an TP HCM suýt khiến Ninh Bình ôm hận

(NLĐO) - Từng có thời điểm dẫn trước Ninh Bình FC đến hai bàn hôm 9-11 song CLB Công an TP HCM vẫn thua ngược với tỉ số 3-4 vì sai lầm phòng ngự cuối trận đấu

Bóng đá Đà Nẵng lại lâm nguy!

(NLĐO) - CLB Đà Nẵng đã rơi xuống cuối bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau thất bại với tỉ số 1-3 trước chủ nhà Hải Phòng ở vòng 11 tối 9-11

Giải Hạng nhất quốc gia: CLB Long An thắng sít sao nhờ pha lập công của Trọng Đại

(NLĐO) - Bàn thắng trên chấm phạt đền 11m của Nguyễn Trọng Đại giúp CLB Long An thắng Thanh niên TP HCM với tỉ số 1-0 ở vòng 7 Giải Hạng nhất quốc gia tối 9-11

