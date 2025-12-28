HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Trên đường đến Mỹ, tổng thống Ukraine nhận “tin vui”

Xuân Mai

(NLĐO) - Thủ tướng Canada Mark Carney công bố gói viện trợ kinh tế bổ sung 2,5 tỉ USD cho Ukraine nhân dịp Tổng thống Volodymyr Zelensky đến nước này.

Thủ tướng Canada đưa ra thông tin trên tại một sân bay ở khu vực Halifax khi chào đón Tổng thống Volodymyr Zelensky đến Canada hôm 27-12 (giờ địa phương). 

Ông Zelensky đến Canada trước khi lên đường tới Florida - Mỹ để tham dự cuộc đàm phán hòa bình với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tuần này, sự kiện mà ông mô tả là "vô cùng quan trọng và mang tính xây dựng cao".

img

Thủ tướng Canada Mark Carney gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: Global News

Ông Carney cho biết Canada sẽ cung cấp thêm 2,5 tỉ USD viện trợ kinh tế cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh khoản tiền này sẽ giúp khơi thông nguồn tài chính từ các tổ chức khác, bao gồm Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), để phục vụ công cuộc tái thiết.

Canada là nước ủng hộ Ukraine kiên định kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2022, với cam kết hỗ trợ 6,5 tỉ USD cho quân sự cùng các khoản viện trợ nhân đạo.

Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Thủ tướng, khoản cam kết 2,5 tỉ USD mà Canada đưa ra hôm 27-12 sẽ tạo điều kiện để IMF và WB cho Ukraine vay gần 10 tỉ USD nhằm hỗ trợ tái thiết. 

Số tiền này cũng sẽ được sử dụng để bảo lãnh khoản vay lên tới 322 triệu USD từ Ngân hàng Châu Âu, giúp Ukraine củng cố an ninh năng lượng.

Sau phát biểu ngắn gọn, ông Carney và ông Zelensky đã có cuộc họp song phương kín, tiếp đó là cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo thế giới khác và thành viên của "Liên minh Tự nguyện" hỗ trợ Ukraine. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các nước Ý, Đức, Pháp, Thụy Điển, khối NATO cùng nhiều quốc gia khác.

Ông Zelensky cho biết kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn đã hoàn tất khoảng 90% nhưng vẫn còn những vướng mắc liên quan đến các cam kết bảo đảm an ninh và một số vấn đề khác. 

Trước khi ông Zelensky đến Mỹ, Nga đã ồ ạt tấn công thủ đô của Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng phục vụ quân đội Ukraine.

Phía Nga tuyên bố cuộc không kích mới này là đòn đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các "mục tiêu dân sự" trên lãnh thổ Nga.

Trong diễn biến liên quan, theo hãng tin Interfax hôm 27-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga nhận thấy Ukraine không hề vội vã trong việc chấm dứt xung đột bằng con đường hòa bình.

Theo hãng thông tấn TASS, ông Putin tuyên bố nếu Ukraine không muốn giải quyết xung đột một cách êm thấm, Nga sẽ hoàn thành mọi mục tiêu của "chiến dịch quân sự đặc biệt" bằng vũ lực.

Điểm nóng xung đột ngày 28-12: Đòn liên hoàn của Ukraine khiến Nga thiệt hại nặng?

Điểm nóng xung đột ngày 28-12: Đòn liên hoàn của Ukraine khiến Nga thiệt hại nặng?

(NLĐO) – Ukraine tuyên bố tung đòn liên tiếp phá huỷ cả máy bay săn ngầm lẫn tàu ngầm “Hố đen” Nga, khiến đối phương thiệt hại hơn 420 triệu USD.

Ukraine tung đòn phá hủy vũ khí Nga, lực lượng Nga tiến sâu vào Donetsk

(NLĐO) – Ukraine tuyên bố phá hủy 2 hệ thống phóng rốc-két đa nòng của Nga, trong khi Moscow nói đã kiểm soát thêm 8 khu dân cư của Kiev.

Điểm nóng xung đột ngày 27-12: Thông báo quan trọng của tổng thống Ukraine

(NLĐO) - Theo nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28-12 để bàn kế hoạch hòa bình mới.

Ukraine Canada Donald Trump đàm phán hòa bình viện trợ
