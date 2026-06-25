Thua trận, chủ nhà Canada vẫn lọt vào vòng 1/16 World Cup 2026

Nếu cần tìm một đội bóng thi đấu ổn định và hiệu quả nhất ở bảng B World Cup 2026, đó chắc chắn là Thụy Sĩ. Đại diện châu Âu tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Canada 2-1 ở lượt trận cuối vòng bảng, qua đó giành ngôi nhất bảng và hiên ngang tiến vào vòng 1/16.

Trận đấu trên sân BC Place (Vancouver) được xem là cuộc cạnh tranh trực tiếp cho vị trí dẫn đầu bảng B. Canada bước vào trận với sự tự tin lớn sau chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Qatar, trong khi Thụy Sĩ cũng sở hữu thành tích bất bại sau hai lượt trận đầu tiên. Chính vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu.

Thụy Sĩ là đội tạo ra khác biệt trước nhờ khả năng tận dụng cơ hội sắc bén. Trong thế trận đôi công hấp dẫn, hàng công của đội bóng áo đỏ luôn biết cách trừng phạt những khoảng trống nơi hàng phòng ngự Canada. Bàn thắng mở tỉ số của Vargas đầu hiệp 2 giúp đại diện châu Âu thi đấu tự tin hơn và từng bước kiểm soát thế trận.

Chỉ 11 phút sau khi nhận bàn thua đầu tiên, cầu trường BC Place tiếp tục câm lặng vì pha lập công của Manzambi giúp đội khách Thụy Sĩ gia tăng cách biệt. Với vị thế chủ nhà World Cup 2026, Canada không dễ dàng chấp nhận thất bại, vùng lên mạnh mẽ cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà. Những pha lên bóng tốc độ và lối chơi giàu năng lượng giúp họ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Tuy nhiên, khác biệt giữa hai đội nằm ở bản lĩnh. Thụy Sĩ một lần nữa chứng minh vì sao họ luôn là tập thể khó chịu ở các giải đấu lớn. Đoàn quân của HLV Murat Yakin bị đối phương ghi bàn rút ngắn tỉ số 1-2 ở phút 76 song vẫn bảo toàn kết quả thắng chung cuộc đầy thuyết phục.

Bất bại với 7 điểm sau 3 lượt trận vòng bảng, Thụy Sĩ vào vòng knock-out với vị thế đội nhất bảng B. Đây là phần thưởng xứng đáng cho một tập thể sở hữu sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giữa tính kỷ luật chiến thuật và khả năng bùng nổ của các cá nhân.

Johan Manzambi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu

Trong khi nhiều ông lớn vẫn đang thu hút sự chú ý, Thụy Sĩ âm thầm tiến bước. Họ có thể không sở hữu những ngôi sao đình đám nhất World Cup 2026 nhưng với lối chơi khoa học, bản lĩnh và hiệu quả, đội bóng châu Âu đang dần trở thành một trong những ứng viên đáng gờm nhất cho hành trình phía trước.

Về phía Canada, thất bại này không làm lu mờ những gì họ đã thể hiện tại vòng bảng. Với vị trí nhì bảng B, đại diện CONCACAF vẫn giành quyền góp mặt ở vòng 1/16. Tuy nhiên, trận thua trước Thụy Sĩ là lời cảnh báo rằng để tiến sâu hơn tại giải đấu, Canada cần cải thiện khả năng phòng ngự và duy trì sự ổn định trong những trận cầu lớn.