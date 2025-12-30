Tạo đột phá trong chuyển đổi số, thúc đẩy sáng tạo hoạt động Công đoàn Gia Lai

Ngày 30-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm là tạo đột phá trong chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn.

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Gia Lai khóa I ra mắt nhận nhiệm vụ.

Dự Đại hội có ông Thái Đại Ngọc – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; ông Nguyễn Ngọc Lương – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cùng 200 đại biểu đại diện hơn 80.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai Hà Duy Trung khẳng định Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động; thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vươn lên và vai trò tiên phong của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn phát triển mới.

Sau sáp nhập, LĐLĐ tỉnh Gia Lai quản lý hơn 90.700 công nhân, viên chức, người lao động. Toàn tỉnh hiện có 1.003 công đoàn cơ sở với hơn 80.000 đoàn viên; đã thành lập mới 225 công đoàn cơ sở, kết nạp gần 29.400 đoàn viên. Các cấp Công đoàn đã chủ trì, tham gia nhiều cuộc giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào tiền lương, bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động và an toàn vệ sinh lao động; hỗ trợ đoàn viên đòi lại quyền lợi với tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động chăm lo đã hỗ trợ gần 450.000 lượt đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí 186 tỉ đồng; xây dựng, sửa chữa 142 căn nhà "Mái ấm Công đoàn" và "Nhà nhân ái"; vận động hơn 31,6 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc ghi nhận nỗ lực của các cấp Công đoàn, yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và người lao động; triển khai hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân nhấn mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ phải là khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã chỉ định Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Gia Lai khóa I gồm 27 người; ông Hà Duy Trung tiếp tục giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.