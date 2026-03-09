HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thực hư thông tin thu hồi tiền nghỉ hưu trước tuổi do chi sai quy định

Minh Phong

(NLĐO)- Các quy định về thu hồi tiền nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc của công chức, viên chức chi sai quy định đã được quy định từ những năm trước.

Vừa qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội có đăng tải thông tin cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị thu hồi tiền nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc nếu thực hiện tinh giản biên chế không đúng quy định.

Các thông tin được đăng tải, chia sẻ đã dẫn các quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15-6-2025 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế. Vậy thực hư thông tin này là như thế nào?

Cán bộ công chức sẽ bị thu hồi tiền nghỉ hưu nếu tinh giản biên chế không đúng quy định - Ảnh 1.

Các quy định về thu hồi tiền nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc của công chức, viên chức chi sai quy định đã được quy định từ nhiều năm trước (Ảnh minh hoạ)

Theo tìm hiểu của phóng viên, Nghị định 154 đã được ban hành từ tháng 6-2025, để thay thế Nghị định 29 năm 2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Đáng chú ý, các quy định về thu hồi tiền nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc của công chức, viên chức khi chi sai quy định đã có tại Nghị định 29 năm 2023, không phải quy định mới. Khi Nghị định 154 được ban hành để thay thế Nghị định 29, các nội dung này tiếp tục được quy định tại Nghị định 154.

Theo đó, Khoản 6 Điều 13 của Nghị định 154 quy định: Trường hợp thực hiện tinh giản biên chế không đúng quy định thì thực hiện việc thu hồi nộp ngân sách kinh phí thực hiện tinh giản biên chế, thu hồi các quyết định giải quyết tinh giản biên chế và bố trí cho những người không thuộc đối tượng tinh giản biên chế trở lại làm việc; đồng thời, xem xét xử lý trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về việc thực hiện không đúng quy định về tinh giản biên chế.

Điều 14 cũng quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, trường hợp thực hiện tinh giản biên chế không đúng quy định thì thực hiện việc thu hồi nộp ngân sách kinh phí thực hiện tinh giản biên chế, thu hồi các quyết định giải quyết tinh giản biên chế và bố trí cho những người không thuộc đối tượng tinh giản biên chế trở lại làm việc; đồng thời, xem xét xử lý trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về việc thực hiện không đúng quy định về tinh giản biên chế.

Nghị định này cũng nêu rõ, khi giải quyết tinh giản biên chế không đúng quy định, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đối tượng tinh giản biên chế phải chịu trách nhiệm thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan có liên quan dừng thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác cho đối tượng tinh giản biên chế không đúng quy định; chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội số kinh phí đã chi trả cho người thực hiện tinh giản biên chế trong thời gian hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế. Đồng thời, chịu trách nhiệm thu hồi tiền hưởng chính sách tinh giản biên chế đã cấp cho đối tượng đó.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TPHCM) nhấn mạnh Nghị định 154 đã được ban hành từ ngày 15-6-2025 và có hiệu lực ngay sau đó 1 ngày, tức ngày 16-6-2025. Theo luật sư, đây không phải quy định mới ban hành, mà đã có hiệu lực thi hành từ năm 2025.

Theo vị luật sư, bản chất của quy định thu hồi tiền là là biện pháp để bảo vệ ngân sách Nhà nước. Nhà nước chi trả các khoản tiền trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo chính sách tinh giản biên chế nhằm hỗ trợ người lao động. Nếu khoản tiền này được chi ra không đúng quy định, cơ quan nhà nước bắt buộc phải thu hồi để nộp lại vào ngân sách.

Luật sư cũng cho biết, cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị thu hồi lại số tiền đã nhận khi cơ quan thanh tra, kiểm tra hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội phát hiện việc giải quyết chế độ là sai quy định pháp luật.

Cụ thể thường rơi vào các trường hợp: Thứ nhất, chi sai đối tượng. Ví dụ cá nhân đó không thuộc diện được tinh giản biên chế nhưng cơ quan vẫn xét duyệt cho nghỉ hưu trước tuổi và nhận trợ cấp.

Thứ hai, chi sai điều kiện, tiêu chuẩn. Ví dụ tính sai tuổi đời, sai thời gian đóng bảo hiểm xã hội, hoặc sai mức lương cơ sở, dẫn đến việc cấp sai (hoặc cấp dư) số tiền trợ cấp so với quy định.

Về việc thu hồi thì căn cứ theo khoản 5 Điều 12 Nghị định 154, quy trình thu hồi diễn ra như sau: Đầu tiên là dừng chi trả ngay lập tức. Người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp phải thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội và các bên liên quan dừng thanh toán chế độ hưu trí lẫn các chế độ khác đối với người bị duyệt sai.

Sau đó là yêu cầu nộp lại tiền, cơ quan quản lý sẽ ra văn bản thông báo rõ lý do sai sót và yêu cầu cá nhân đó nộp lại toàn bộ số tiền trợ cấp đã nhận sai vào tài khoản Kho bạc Nhà nước theo thời hạn quy định.

Tin liên quan

Bộ Nội vụ có đề nghị mới về vị trí việc làm công chức

Bộ Nội vụ có đề nghị mới về vị trí việc làm công chức

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đề nghị các bộ ngành, địa phương triển khai nghiêm túc Nghị định số 361/2025/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm công chức.

Cách tính phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang

(NLĐO)- Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi thư tới bố mẹ công chức, người lao động ngành KH-CN

(NLĐO)- Nhân dịp năm mới, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã gửi thư tới các bậc sinh thành của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành.

tinh giản biên chế Công chức Viên chức kinh phí hỗ trợ tinh giản biên chế nghị định 154
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo