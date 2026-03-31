Thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đáp ứng gần 170 tiêu chí GMP mới

Bộ Y tế ban hành quy trình cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt chuẩn Thực hành sản xuất tốt (GMP) đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, kèm danh mục kiểm tra gần 170 tiêu chí, nhằm kiểm soát chặt chất lượng từ nguyên liệu đến sản phẩm.

Theo ông Chu Quốc Thịnh, quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), quy trình mới được ban hành kèm "Danh mục nội dung đánh giá nguyên tắc, quy định GMP đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Danh mục này gồm 10 nhóm nội dung: Quản lý chất lượng; nhân sự, đào tạo; nhà xưởng, thiết bị; điều kiện vệ sinh; hồ sơ tài liệu; sản xuất; kiểm soát chất lượng; sản xuất, kiểm nghiệm theo hợp đồng; xử lý khiếu nại, thu hồi; và tự kiểm tra.

Theo quy định, các cơ sở phải tuân thủ toàn diện quy trình, từ kiểm soát nguyên liệu đầu vào, giám sát trong quá trình sản xuất đến kiểm nghiệm thành phẩm và theo dõi độ ổn định sau lưu thông. Bộ tiêu chí cũng giúp doanh nghiệp tự đánh giá nội bộ, đồng thời là căn cứ để cơ quan quản lý thống nhất thẩm định, giám sát.

Điểm mới của quy trình là huy động chuyên gia từ các viện kiểm nghiệm đầu ngành tham gia đoàn đánh giá, do Cục An toàn thực phẩm làm đầu mối, nhằm đảm bảo khách quan và nâng cao chất lượng thẩm định.

Quy trình được xây dựng trên cơ sở Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 15/2018 và Thông tư 18/2019 của Bộ Y tế, sau quá trình lấy ý kiến rộng rãi từ cơ quan chuyên môn, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Các hoạt động tập huấn, đánh giá thử nghiệm cũng đã được triển khai tại nhiều địa phương trước khi ban hành.

Cục An toàn thực phẩm cho biết sẽ thành lập các đoàn thẩm định để triển khai cấp, cấp lại giấy chứng nhận, vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, vừa đảm bảo nguồn cung và chất lượng sản phẩm trên thị trường.

Quy định mới được kỳ vọng góp phần siết chặt chất lượng thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe - lĩnh vực vốn tiềm ẩn nguy cơ về sản phẩm kém chất lượng, quảng cáo sai sự thật. Việc chuẩn hóa quy trình theo GMP không chỉ giúp nâng cao tiêu chuẩn sản xuất mà còn tăng tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc, qua đó bảo vệ người tiêu dùng.

Cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh việc triển khai sẽ đi kèm hỗ trợ doanh nghiệp, tránh gây gián đoạn sản xuất, đồng thời duy trì nguồn cung ổn định trên thị trường.