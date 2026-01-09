HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Sửa Luật An toàn thực phẩm: Siết hậu kiểm

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế lấy ý kiến sửa Luật An toàn thực phẩm, tập trung siết kiểm soát đầu vào, quản lý theo mức độ rủi ro và bổ sung chương riêng về hậu kiểm.

Ngày 9-1, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với hồ sơ Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

img

Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm thông tin về dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi)

Theo ông Chu Quốc Thịnh, quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), sau 15 năm triển khai, Luật An toàn thực phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, song nhiều quy định đã bộc lộ hạn chế.

Luật sửa đổi nhấn mạnh vai trò hậu kiểm

Hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, thiếu tính khả thi; công tác quản lý chưa kiểm soát hiệu quả chất lượng thực phẩm, nhất là thực phẩm chức năng; bộ máy an toàn thực phẩm còn phân tán. Tình trạng thực phẩm giả, kém chất lượng vẫn diễn ra với quy mô lớn, gây bức xúc dư luận.

Bên cạnh đó, luật chưa giao Chính phủ thẩm quyền tạm dừng thủ tục hành chính khi phát hiện vi phạm; chưa hoàn thiện quy định về chỉ định, công bố tiêu chuẩn đối với cơ sở kiểm nghiệm; thiếu cơ sở dữ liệu quản lý sản phẩm, cơ sở sản xuất; chưa làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân công bố, đăng ký lưu hành, cũng như chưa yêu cầu kiểm nghiệm đầy đủ các chỉ tiêu chất lượng khi lưu hành thực phẩm.

Ông Thịnh cho rằng Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và Nghị định 15/2018 còn nhiều điểm chưa thống nhất, cần được sửa đổi, bổ sung nhằm siết chặt kiểm soát chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông, phân phối và nâng cao hiệu quả thu hồi sản phẩm không đạt yêu cầu.

Dự thảo luật sửa đổi cũng bổ sung nhiều nội dung mới, như giao UBND cấp tỉnh tổ chức một cơ quan đầu mối về an toàn thực phẩm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để địa phương chủ động thực hiện trách nhiệm được giao.

img

Lực lượng chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một siêu thị

Đặc biệt, dự thảo dành riêng một chương quy định về công tác hậu kiểm. Theo ông Thịnh, đây là nội dung quan trọng, phù hợp với mô hình quản lý mà nhiều quốc gia đang áp dụng, trong đó có FDA của Hoa Kỳ, nhằm hệ thống hóa và nâng cao hiệu quả hậu kiểm an toàn thực phẩm.

Siết quản lý thực phẩm theo yếu tố nguy cơ

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đề nghị tăng cường trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương trong kiểm soát đầu vào chuỗi cung ứng thực phẩm, nhất là với nhóm sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam có kim ngạch lớn, hơn 65 tỉ USD năm 2024, chủ yếu thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Theo đó, đầu vào được xác định gồm thuốc bảo vệ thực vật, tồn dư, thức ăn, phân bón, các yếu tố trong động, thực vật và các khâu sơ chế, chế biến trước khi đưa sản phẩm vào chuỗi cung ứng. Đây là mô hình quản lý đang được nhiều quốc gia áp dụng, đồng thời gắn với việc kiểm soát thực phẩm chế biến, đóng gói sẵn trước khi lưu thông trên thị trường theo mức độ nguy cơ của từng loại sản phẩm.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Huy Quang, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), đề xuất quản lý an toàn thực phẩm theo mức độ rủi ro, tập trung kiểm soát các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao từ khâu nguyên liệu, sản xuất đến kinh doanh, nhập khẩu. Theo ông, cần có một đầu mối thống nhất ở Trung ương, gắn với phân công, phân cấp, phân quyền rõ ràng cho địa phương.

Hiện Bộ Y tế đang tiếp tục lấy ý kiến các bộ, ngành, đơn vị liên quan để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), trình Chính phủ trong thời gian tới.

Tin liên quan

Chuyển 31 vụ việc thuốc, thực phẩm chức năng sang công an

Chuyển 31 vụ việc thuốc, thực phẩm chức năng sang công an

(NLĐO) - Bộ Y tế đã chuyển 31 vụ việc liên quan thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa chất cấm, hàng giả, giấy tờ giả sang cơ quan công an điều tra.

Bóc trần loạt vụ mỹ phẩm, sữa, thực phẩm chức năng giả

(NLĐO) - Hàng loạt vụ mỹ phẩm, sữa, thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng, quảng cáo thổi phồng, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng đã bị phanh phui.

Sắp siết tiền kiểm, hậu kiểm nhóm thực phẩm nguy cơ cao?

(NLĐO) - Bộ Y tế đề xuất siết tiền kiểm, hậu kiểm thực phẩm nguy cơ cao, tăng kiểm soát chất lượng từ khâu sản xuất đến lưu thông.

ngộ độc TPCN an toàn thực phẩm lấy ý kiến hàng giả Luật an toàn thực phẩm ATTP hậu kiểm thực phẩm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo