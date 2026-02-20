Tổng thống Donald Trump cam kết chi 10 tỉ USD cho Hội đồng Hòa bình

Ngày 19-2 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trì cuộc gặp gỡ đầu tiên của Hội đồng Hòa bình tại thủ đô Washington.

Sự kiện quy tụ lãnh đạo và đại diện từ ít nhất 40 quốc gia, với mục tiêu giải quyết các xung đột toàn cầu, trước mắt tập trung vào các bước tiếp theo cho lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và các điểm nóng thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lắng nghe thảo luận trong kỳ họp của Hội đồng Hòa bình ngày 19-2-2026. Ảnh: AP.

Theo hãng tin AP, Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ đóng góp 10 tỉ USD cho sáng kiến này.

"Hội đồng Hòa bình đang cho thấy một tương lai tốt đẹp hơn có thể được xây dựng như thế nào, bắt đầu ngay tại căn phòng này" - Tổng thống Donald Trump phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới.

Ngoài khoản cam kết từ Mỹ, ông Donald Trump cho biết các thành viên khác đã nhất trí đóng góp 7 tỉ USD cho công cuộc tái thiết Dải Gaza.

Ông nhấn mạnh con số 10 tỉ USD là "rất nhỏ" so với chi phí chiến tranh, chỉ tương đương với khoảng hai tuần chiến tranh.

Dù đưa ra con số cam kết ấn tượng, Tổng thống Donald Trump chưa làm rõ nguồn gốc của khoản 10 tỉ USD này.

Theo NBC News, Nhà Trắng hiện vẫn chưa phản hồi các câu hỏi liên quan đến nguồn ngân sách và kế hoạch phân bổ chi tiết của khoản tiền trên.

Sự kiện ra mắt Hội đồng Hòa bình diễn ra tại Washington trong bối cảnh quân đội Mỹ đang triển khai lực lượng quy mô lớn hướng về Trung Đông.

Trong khi hàng loạt chiến đấu cơ và hạm đội đang áp sát khu vực, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc việc có tiến hành không kích Iran hay không.

Phát biểu tại hội nghị, ông Donald Trump đưa ra cảnh báo trực tiếp rằng Tehran chỉ có khoảng 10 ngày để đạt được một thỏa thuận chấm dứt chương trình hạt nhân, nếu không "những điều tồi tệ sẽ xảy ra".