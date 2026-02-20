Kế hoạch tấn công Iran bị cản trở, ông Donald Trump “quay xe” với thủ tướng Anh

Theo báo The Telegraph, Tổng thống Donald Trump được cho là đã rút lại sự ủng hộ đối với thỏa thuận Chagos của Thủ tướng Keir Starmer vì Anh từ chối cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự để thực hiện các đợt ném bom.

Mỹ đang xây dựng các phương án dự phòng cho một cuộc tấn công trực tiếp vào Iran, với các máy bay ném bom tầm xa và máy bay tiếp nhiên liệu được điều động đến Trung Đông trong những ngày gần đây.

Bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào Iran nhiều khả năng sẽ sử dụng căn cứ quân sự Diego Garcia tại quần đảo Chagos - vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh mà Anh đang có kế hoạch trao trả cho Mauritius - cùng với các căn cứ không quân tại châu Âu ở các nước đồng minh.

Mỹ không cần sự đồng ý để sử dụng Diego Garcia, nhưng phải xin phép Chính phủ Anh trước khi sử dụng các căn cứ của RAF.

Theo báo The Times, London vẫn chưa đồng ý cho phép Washington sử dụng căn cứ của RAF do lo ngại việc tham gia vào các cuộc không kích có thể vi phạm luật quốc tế.

Trong thông điệp hôm 18-2, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cơ sở pháp lý cho việc ném bom Iran, lập luận rằng một cuộc tấn công như vậy có thể "xóa bỏ một cuộc tấn công tiềm tàng từ một chế độ cực kỳ bất ổn và nguy hiểm nhằm vào Vương quốc Anh cũng như các quốc gia thân thiện khác".

Anh từng từ chối tham gia các cuộc không kích Iran do Mỹ phát động vào năm ngoái. Ảnh: Telegraph

Trong tháng qua, Bộ Quốc phòng Anh đã triển khai thêm chiến đấu cơ Typhoon và F-35 đến khu vực để đề phòng bất kỳ phản ứng nào của Iran trước một cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ.

Ông Donald Trump cũng có thể phát động tấn công Iran từ căn cứ Diego Garcia tại quần đảo Chagos.

Theo hiệp ước giữa hai nước, Mỹ chỉ cần "thông báo" cho Anh khi sử dụng căn cứ Diego Garcia.

Trong khuôn khổ thỏa thuận Chagos của Thủ tướng Keir Starmer, chủ quyền quần đảo này sẽ được chuyển cho Mauritius, trong khi căn cứ Diego Garcia sẽ được thuê lại với chi phí 47 tỉ USD trong 99 năm.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần thay đổi quan điểm giữa ủng hộ và phản đối thỏa thuận này.

Ông từng nói tháng trước rằng thỏa thuận này là "vô cùng ngớ ngẩn".

Sau đó, ông lại cho rằng đây có thể là thỏa thuận tốt nhất mà Thủ tướng Keir Starmer có thể đạt được để duy trì quyền kiểm soát căn cứ trong bối cảnh Mauritius kiện tụng tại các tòa án quốc tế.

Hôm 18-2, Tổng thống Donald Trump quay lại quan điểm ban đầu, viết trên Truth Social: "Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng chiến đấu vì Vương quốc Anh, nhưng họ phải giữ vững lập trường trước chủ nghĩa thức tỉnh và những vấn đề khác đang đặt ra trước mắt họ. ĐỪNG TRAO TRẢ DIEGO GARCIA!"