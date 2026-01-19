Thuế TPHCM xử lý hàng chục ngàn hóa đơn bất hợp pháp

Theo Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1 (trực thuộc Thuế TPHCM), việc cơ quan thuế tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về hóa đơn, gian lận trốn thuế đã giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý hóa đơn điện tử.

Cụ thể, năm 2025, Thuế TPHCM đã rà soát 45.596 người nộp thuế thuộc diện cảnh báo, xử lý bằng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn 341 trường hợp.

Ảnh minh họa

Trong đó, Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1 cho biết việc tự động so sánh tổng doanh thu, thuế giá trị gia tăng trên hóa đơn đã xuất với doanh thu kê khai trên tờ khai thuế giá trị gia tăng giúp phát hiện kịp thời các trường hợp trốn thuế như: chênh lệch bất thường, kê khai thiếu doanh thu, sai thuế suất, sai kỳ tính thuế,… Điều này đã góp phần ngăn chặn mua bán hóa đơn khống bằng cách đối chiếu hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp này với hóa đơn đầu ra của doanh nghiệp kia, nhận diện các chuỗi doanh nghiệp "ma" lập ra chỉ để xuất hóa đơn khống nhằm trục lợi hoàn thuế.

Khi việc đối chiếu hóa đơn điện tử và tờ khai được thực hiện thường xuyên, người nộp thuế có ý thức hơn trong kê khai trung thực, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, chống thất thu và tăng thu ngân sách

Kết quả, doanh nghiệp tự nguyện kê khai bổ sung và nộp vào ngân sách số thuế đầu ra đã xử lý kê khai điều chỉnh, bổ sung hơn 2.025 tỉ đồng, số thuế đầu vào điều chỉnh trên 2.455 tỉ đồng.

Trong khi đó, lãnh đạo Thuế cơ sở 2 (đơn vị trực thuộc Thuế TPHCM) cho biết sau khi phân tích, đối chiếu dữ liệu doanh nghiệp kê khai doanh thu lớn nhưng không phát sinh thuế phải nộp, không đăng ký địa điểm kinh doanh, cùng một đại diện pháp luật, một số điện thoại, một email đứng tên nhiều doanh nghiệp..., cơ quan thuế đã xác định được 1.025 doanh nghiệp để kiểm tra.

Theo đó, năm 2025, Thuế cơ sở 2 đã chuyển tin báo số lượng doanh nghiệp rủi ro sang cơ quan điều tra 119 đơn vị, ban hành thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử 57 doanh nghiệp; đồng thời đã xử lý 34.572 hóa đơn bất hợp pháp và tiếp tục xử lý 10.457 hóa đơn bất hợp pháp còn lại trong thời gian tới.