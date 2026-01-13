Ảnh minh họa

Theo Thuế TPHCM, số lượng doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp có quan hệ liên kết ngày càng tăng mạnh. Nhiều doanh nghiệp FDI báo cáo lỗ liên tục nhiều năm nhưng vẫn tăng vốn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh – dấu hiệu không phù hợp với thực tế hoạt động. Một số đơn vị kê khai giá trị giao dịch liên kết chưa đầy đủ, không cung cấp hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết đúng thời hạn theo quy định.

Qua công tác kiểm tra, cơ quan thuế ghi nhận nhiều doanh nghiệp chưa tuân thủ đầy đủ quy định về kê khai giao dịch liên kết. Các sai phạm phổ biến bao gồm: nâng cao giá trị tài sản góp vốn, nâng giá thành đầu vào, giảm giá bán ra; chuyển giá thông qua chuyển giao công nghệ, bản quyền thương hiệu, chênh lệch thuế suất giữa các quốc gia…

Vì vậy, công tác chống chuyển giá được Thuế TPHCM đặc biệt chú trọng, tăng cường phối hợp với lực lượng công an, các sở ban ngành liên quan để lựa chọn đúng đối tượng kiểm tra.

Trong năm 2025, cơ quan thuế TPHCM đã kiểm tra 167 doanh nghiệp có giao dịch liên kết, hoàn thành xử lý 160 doanh nghiệp. Kết quả thu hồi và điều chỉnh đạt 925 tỉ đồng, đồng thời giảm lỗ 6.578 tỉ đồng trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp vi phạm.

Thuế TPHCM cho biết, qua các đợt kiểm tra, cơ quan thuế đã tăng thu ngân sách từ việc điều chỉnh giá chuyển nhượng, loại trừ chi phí không hợp lý và xử phạt vi phạm hành chính. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh hồ sơ khai thuế, kê khai giao dịch liên kết minh bạch hơn. Điều này tạo tiền lệ tích cực, góp phần răn đe các hành vi lợi dụng chuyển giá, đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI.