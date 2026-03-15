Thời sự Chính trị

Thùng phiếu đến phòng bệnh, bệnh nhân xúc động thực hiện quyền công dân

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Điểm bầu cử số 55 tại Bệnh viện Quân y 175 không chỉ phục vụ cán bộ, nhân viên y tế mà còn phục vụ cử tri là người bệnh đang điều trị tại bệnh viện

Sáng 15-3, hòa chung không khí ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên cả nước, tại Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) là điểm bầu cử số 55 của phường Hạnh Thông đã diễn ra lễ khai mạc và tổ chức bầu cử theo đúng quy định và kế hoạch của địa phương.

Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) là điểm bầu cử số 55 của phường Hạnh Thông

Điểm bầu cử này phục vụ nhiều đối tượng cử tri khác nhau, gồm cán bộ, nhân viên và người lao động của bệnh viện; người dân sinh sống trên địa bàn phường; cùng một số bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân đang lưu trú tại bệnh viện nhưng không thể trở về địa phương để bỏ phiếu.

Tổng số cử tri tham gia bầu cử tại điểm bầu cử là 2.011 cử tri. Trong đó có 1.883 cử tri là cán bộ, nhân viên của bệnh viện, 108 cử tri là bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân ở lại bệnh viện để bỏ phiếu, cùng cử tri trên địa phường Hạnh Thông

Các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 có mặt từ sớm

Để bảo đảm mọi cử tri đều có thể thực hiện quyền bầu cử, bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác tổ chức. Công tác chuẩn bị được triển khai từ sớm, khoảng 5 ngày trước thời điểm bầu cử. Các khu vực phục vụ bầu cử như lối vào, bàn phát phiếu, khu vực ghi phiếu, vị trí đặt thùng phiếu và các khâu hậu cần khác đều được bố trí đầy đủ, bảo đảm đúng quy định.

Các khu vực phục vụ bầu cử như lối vào, bàn phát phiếu, khu vực ghi phiếu, vị trí đặt thùng phiếu và các khâu hậu cần khác đều được bố trí đầy đủ, bảo đảm đúng quy định.

Song song đó, thông tin về việc tổ chức bầu cử cũng được phổ biến đến các khoa, phòng để thông báo cho bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân đang lưu trú tại bệnh viện. Trước ngày bầu cử 2 ngày, bệnh viện đã rà soát và chốt danh sách những trường hợp bệnh nhân và thân nhân đăng ký tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 55.

Đối với các bệnh nhân không thể di chuyển đến khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử đã bố trí thùng phiếu lưu động đến tận các khoa lâm sàng, buồng bệnh để phát phiếu và hướng dẫn cử tri thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

Đối với các bệnh nhân không thể di chuyển đến khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử đã bố trí thùng phiếu lưu động đến tận các khoa

Chị Nguyễn Thị Nhật Thanh (49 tuổi, ngụ phường Phú Nhuận, TP HCM), bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật và Tạo hình hàm mặt của bệnh viện, cho biết chị rất xúc động khi được tham gia bỏ phiếu ngay tại phòng bệnh.

"Mặc dù đang nằm viện nhưng tôi vẫn được tạo điều kiện để thực hiện quyền công dân của mình. Khi tổ bầu cử mang thùng phiếu đến tận phòng bệnh, tôi cảm thấy quyền của cử tri được tôn trọng" – chị Thanh chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Nhật Thanh (49 tuổi, ngụ phường Phú Nhuận, TP HCM) được tham gia bỏ phiếu ngay tại phòng bệnh.

Chị Thanh vừa trải qua ca phẫu thuật răng hàm mặt cách đây vài ngày và hiện sức khỏe đã ổn định. Đây cũng là lần đầu tiên chị tham gia bầu cử trong hoàn cảnh đặc biệt tại bệnh viện.

Theo chị, khi cầm lá phiếu trên tay, điều chị mong muốn là những đại biểu được cử tri tín nhiệm sẽ thực hiện tốt những cam kết đã đề ra, góp phần mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho người dân.

Cũng trong ngày bầu cử, nhiều bệnh nhân khác tại bệnh viện đã tham gia bỏ phiếu ngay tại phòng bệnh. Ông Mã Trường Sơn (76 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TP HCM) cho biết dù đang điều trị sau phẫu thuật khối u tuyến nước bọt nhưng ông vẫn rất phấn khởi khi được thực hiện quyền bầu cử.

Ông Mã Trường Sơn (76 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TP HCM) cho biết dù đang điều trị sau phẫu thuật khối u tuyến nước bọt nhưng ông vẫn rất phấn khởi khi được thực hiện quyền bầu cử.

"Đây là lần đầu tiên tôi bỏ phiếu ngay tại bệnh viện. Cán bộ và nhân viên y tế hướng dẫn rất chu đáo, mang hòm phiếu đến tận giường bệnh nên chúng tôi vẫn thực hiện được nghĩa vụ công dân của mình" – ông Sơn nói.

Không chỉ bệnh nhân, cán bộ và nhân viên Bệnh viện Quân y 175 cũng tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao. Bác sĩ Nguyễn Xuân Luyện, Bệnh viện Quân y 175, cho biết tập thể cán bộ, nhân viên đơn vị cảm thấy vinh dự khi bệnh viện được bố trí là một điểm bầu cử trên địa bàn.

"Chúng tôi xác định tham gia bầu cử vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mỗi công dân. Vì vậy toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện đều tham gia với tinh thần nghiêm túc, đúng quy định" – BS Luyện chia sẻ.

Việc tổ chức điểm bầu cử tại Bệnh viện Quân y 175 không chỉ bảo đảm quyền bầu cử của cán bộ, nhân viên và người dân trên địa bàn mà còn tạo điều kiện để bệnh nhân đang điều trị vẫn có thể thực hiện quyền công dân của mình, góp phần vào thành công chung của công tác bầu cử tại địa phương.

Bảo đảm công tác y tế phục vụ bầu cử

Bảo đảm công tác y tế phục vụ bầu cử

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng dịch, bảo đảm an toàn thực phẩm, trực cấp cứu và sẵn sàng ứng phó sự cố y tế trong thời gian diễn ra bầu cử.

Điểm bầu cử số 055 tại Bệnh viện Quân y 175 đã sẵn sàng

(NLĐO) - Bệnh viện Quân y 175 phối hợp với chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, địa điểm và các điều kiện phục vụ bầu cử.

Hơn 40 khu vực bầu cử tại TP HCM được bố trí lực lượng y tế

(NLĐO) - Theo kế hoạch, các lực lượng y tế được bố trí nhằm bảo vệ sức khỏe cho cử tri, người ứng cử, cán bộ và các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử

