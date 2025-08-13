HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thượng đỉnh Nga - Mỹ đến gần, Tổng thống Ukraine tuyên bố dứt khoát

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã loại trừ khả năng giao quyền kiểm soát khu vực Donbas cho Nga.

Trong một cuộc họp tại thủ đô Kiev hôm 12-8, ông Zelensky đã ví vùng trung tâm công nghiệp này như một "bàn đạp" cho cuộc tấn công của Nga trong tương lai nếu khu vực này rơi vào tay Moscow.

Ông Zelensky nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không rời khỏi Donbas. Chúng tôi không thể làm điều đó. Donbas, đối với Nga, là bàn đạp cho một cuộc tấn công mới trong tương lai". 

Ông Zelensky cho rằng nếu có được Donbas, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ rộng đường hướng tới vùng Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk, thậm chí còn cả Kharkiv.

Thượng đỉnh Nga - Mỹ đến gần, Tổng thống Ukraine tuyên bố dứt khoát - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Hôm 9-8, trang Politico đưa tin rằng theo đề xuất ngừng bắn do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra, Nga sẽ được phép giữ lại Donbas để đổi lấy việc ngừng tấn công ở miền Nam. Tờ The Wall Street Journal cũng đưa tin rằng Nga đặt điều kiện tiên quyết cho lệnh ngừng bắn là Ukraine phải rút quân khỏi khu vực Donetsk.

Xác nhận sẽ có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ trong ngày 13-8, ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine và châu Âu sẽ tiếp tục thúc đẩy lệnh ngừng bắn trước khi có các cuộc đàm phán thực chất, đồng thời cảnh báo bất kỳ cuộc đàm phán hiệu quả nào mà không có Ukraine sẽ không có lợi cho Kiev và nước này sẽ không chấp nhận chúng.

Hôm 12-8, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng ông Zelensky sẽ không tham gia cuộc đàm phán Mỹ - Nga ở Alaska ngày 15-8 tới vì lời đề nghị do phía Nga đưa ra.

Trong diễn biến khác, Tổng thống Zelensky đã ra lệnh cho chính quyền cho phép nam giới dưới 22 tuổi rời khỏi đất nước. Động thái này là một sự thay đổi mạnh mẽ về chính sách thiết quân luật của Kiev, vốn cấm tất cả nam giới Ukraine trong độ tuổi từ 18 đến 60 ra nước ngoài.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thay đổi trên là diễn biến tích cực, cho phép nhiều thanh niên Ukraine duy trì mối quan hệ với quê hương và có khả năng trở về Ukraine để học tập. 

Ông Zelensky đã chỉ thị cho chính phủ cũng như quân đội nỗ lực đơn giản hóa thủ tục xuất cảnh cho thanh niên Ukraine, đồng thời cho biết thêm rằng những người từ 22 tuổi trở xuống sẽ không phải đối mặt với bất kỳ hạn chế nào. 

Kiev đã ban hành lệnh cấm xuất cảnh ngay sau khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2-2022. 

Năm ngoái, Kiev đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25, đồng thời thắt chặt các quy định động viên.

Ukraine tập kích nhà máy tên lửa, rồi tố Nga "hành động đặc biệt"

Ukraine tập kích nhà máy tên lửa, rồi tố Nga "hành động đặc biệt"

(NLĐO) - Ukraine tập kích nhà máy sản xuất linh kiện tên lửa Nga đồng thời tố đối phương đang tái triển khai quân chuẩn bị chiến dịch tấn công mới.

Điểm nóng xung đột ngày 12-8: Ukraine tăng cường tập kích Nga ở thời điểm nhạy cảm

(NLĐO) - Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV vào sâu lãnh thổ Nga trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Nga.

Mỹ tuyên bố ngừng viện trợ cho Ukraine

(NLĐO) – Washington tuyên bố ngừng viện trợ cho Ukraine, đồng thời kêu gọi châu Âu “gánh vác” bằng cách mua vũ khí Mỹ nếu muốn tiếp tục hỗ trợ Kiev.

