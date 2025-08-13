Tổng Tư lệnh Ukraine tăng quân đối phó biệt kích Nga ở Pokrovsk

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Tổng Tư lệnh Ukraine tăng quân đối phó biệt kích Nga ở Pokrovsk

Lạc Chi

(NLĐO) - Tổng Tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi điều thêm lực lượng và phương tiện nhằm phát hiện các nhóm biệt kích Nga xâm nhập tuyến phòng thủ ở Pokrovsk.

Theo phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Ukraine Andrii Kovaliov hôm 12-8, đối phương "đang tận dụng ưu thế quân số và dù chịu tổn thất vẫn tìm cách thâm nhập tiền tuyến thành từng nhóm nhỏ".

Ông cho biết Tổng Tư lệnh Syrskyi đã bổ sung nhân lực và phương tiện nhằm ngăn chặn các nhóm biệt kích này. Dù vậy, ông không nêu cụ thể về lực lượng được điều động bổ sung tới mặt trận này.

Tổng Tư lệnh Ukraine tăng quân truy quét biệt kích Nga ở Pokrovsk - Ảnh 1.

Tổng Tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh: Bloomberg.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine còn thông tin phía Nga đã 35 lần tìm cách đẩy lùi lực lượng Ukraine tại mặt trận Pokrovsk. Hầu hết động tĩnh tập trung quanh các khu vực Poltavka, Popiv Yar, Maiak, Dorozhne, Nykanorivka, Kucheriv Yar, Nove Shakove, Novoekonomichne, Sukhetske, Rodynske, Promin, Udachne, Lysivka, Zvirove, Horikove và Dachne.

Báo cáo sơ bộ cho biết trong 24 giờ qua, binh sĩ Ukraine tại đây đã phá hủy một xe, 21 UAV, một ăng-ten thông tin liên lạc và một xe máy của Nga; đồng thời gây thiệt hại cho một khẩu pháo.

Trước đó, Quân đoàn Azov số 1 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết đã triển khai lực lượng tại một tuyến phòng thủ ở Pokrovsk, gần Dobropillia và tuyến đường Dobropillia-Kramatorsk, đồng thời lên kế hoạch ngăn chặn lực lượng Nga tại khu vực này.

Ngày 11-8, nhóm phân tích quân sự Ukraine DeepState nhận định quân Nga đang gia tăng hoạt động tiến về Dobropillia, đặc biệt nhằm củng cố vị trí gần tuyến đường Dobropillia-Kramatorsk.

Cùng ngày, Nhóm tác chiến chiến lược Dnipro cho biết khoảng 10 binh sĩ Nga đã vượt qua tuyến phòng thủ đầu tiên của Ukraine ở Pokrovsk và Dobropillia, song điều này không đồng nghĩa họ kiểm soát được khu vực thể hiện trên bản đồ.

Tin liên quan

Ukraine tập kích nhà máy tên lửa, rồi tố Nga "hành động đặc biệt"

Ukraine tập kích nhà máy tên lửa, rồi tố Nga "hành động đặc biệt"

(NLĐO) - Ukraine tập kích nhà máy sản xuất linh kiện tên lửa Nga đồng thời tố đối phương đang tái triển khai quân chuẩn bị chiến dịch tấn công mới.

Điểm nóng xung đột ngày 12-8: Ukraine tăng cường tập kích Nga ở thời điểm nhạy cảm

(NLĐO) - Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV vào sâu lãnh thổ Nga trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Nga.

Mỹ tuyên bố ngừng viện trợ cho Ukraine

(NLĐO) – Washington tuyên bố ngừng viện trợ cho Ukraine, đồng thời kêu gọi châu Âu “gánh vác” bằng cách mua vũ khí Mỹ nếu muốn tiếp tục hỗ trợ Kiev.

tổng tư lệnh Ukraine Nga - Ukraine
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo