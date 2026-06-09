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Văn hóa - Văn nghệ

Thưởng lãm không gian hội họa giàu tính cảm xúc và chiêm nghiệm

T.Trang

Ở thực hành của Lâm Văn Tuấn, hội họa được diễn giải thông qua một không gian giàu tính cảm xúc và chiêm nghiệm

Triển lãm có chủ đề "Cấu trúc thường nhật", quy tụ 4 nghệ sĩ với các thực hành cá tính riêng biệt - Lâm Văn Tuấn, Nguyễn Thế Hùng, Đào Minh Tú, Vũ Tuấn Việt - cùng gặp nhau ở sự quan tâm đến những lớp cấu trúc nhỏ của đời sống.

Không hướng đến việc kể lại những câu chuyện lớn hay tạo dựng các diễn ngôn mang tính thời đại, triển lãm lựa chọn bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất, những gì con người thường lướt qua mỗi ngày mà không kịp nhìn lại. Thông qua thực hành của 4 nghệ sĩ, "cái hạ thường" không còn là phần nền mờ nhạt của đời sống, mà trở thành một không gian quan sát, nơi vẻ đẹp, ký ức và trạng thái tồn tại của con người được bộc lộ một cách âm thầm nhưng sâu sắc nhất.

Thưởng lãm không gian hội họa giàu tính cảm xúc và chiêm nghiệm - Ảnh 1.

Một tác phẩm tại triển lãm “Cấu trúc thường nhật”. Ảnh: B.T.C

Từ những căn phòng chật chội và ngổn ngang vật dụng, Đào Minh Tú mở ra một thế giới thị giác đa lớp, nơi đồ vật, ký ức và hình khối chồng lấp lên nhau như một dòng chảy giữa thực tại và hồi tưởng. Trong khi đó, Vũ Tuấn Việt tiếp cận đời sống qua cấu trúc lập thể và chiều sâu hiện sinh, là khát vọng tìm kiếm sự kết nối hài hòa giữa cá nhân, thiên nhiên và thế giới vạn vật.

TIN LIÊN QUAN

Ở thực hành của Lâm Văn Tuấn, hội họa được diễn giải thông qua một không gian giàu tính cảm xúc và chiêm nghiệm. Với Nguyễn Thế Hùng, cảm hứng đến từ trải nghiệm trực tiếp với thiên nhiên…

Triển lãm kéo dài đến ngày 5-7 tại Annam Gallery (TP HCM). 

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