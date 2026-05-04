Chiều 4-5, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra dự án Khắc phục tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương (xã Duy Nghĩa) và dự án Khắc phục xói lở bờ biển Hội An (phường Hội An Đông và Hội An Tây).

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai dự án vào chiều 4-5

Tại dự án Khắc phục tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, ông Trần Nam Hưng cho hay đây là dự án được yêu cầu thực hiện theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Vì vậy, chủ đầu tư phải khẩn trương thực hiện các công việc, từ lựa chọn nhà thầu đến triển khai khởi công xây dựng.

Trong đó, ông Hưng yêu cầu đặc biệt chú trọng đến công tác lựa chọn nhà thầu, phải đảm bảo năng lực, có kinh nghiệm. Chủ đầu tư và UBND xã phải sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý, mặt bằng, đảm bảo công trình khởi công vào ngày 15-5 và thi công xong trong tháng 9, trước mùa mưa bão.

Clip: Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, kiểm tra, chỉ đạo tại dự án khắc phục tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương

Ngoài đảm bảo chất lượng, bền vững, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu công trình phải đảm bảo tính thẩm mỹ để kết hợp làm du lịch.

Đối với công trình khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hội An, ông Trần Nam Hưng cũng chỉ đạo chủ đầu tư lý thực hiện song song cùng dự án kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương - để đảm bảo dự án sẽ hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026.

Ông Trần Nam Hưng yêu cầu tập trung nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư), cho biết dự án Khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương và dự án Khắc phục xói lở bờ biển Hội An có tổng mức đầu tư gần 500 tỉ đồng.

Tiến độ thực hiện trong năm 2026, trong đó hoàn thành thi công xây dựng công trình trước ngày 15-9.

Mục tiêu dự án nhằm để ứng phó, khắc phục ngay hậu quả sạt lở và ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, du khách và khu vực dân cư, hạ tầng ven sông Thu Bồn và ven biển Hội An...

Trong chiều 4-5, ông Trần Nam Hưng cũng đã đi kiểm tra tình hình thực hiện, vướng mắc GPMB công trình cầu Nghĩa Tự thuộc dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò.