Thời sự Chính trị

Thượng tướng Lê Đức Thái ứng cử đại biểu Quốc hội tại Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trong danh sách 29 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Thanh Hóa có Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngày 24-2, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định công bố danh sách 29 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 6 đơn vị bầu cử trên địa bàn.

Thượng tướng Lê Đức Thái ứng cử đại biểu Quốc hội tại Thanh Hóa - Ảnh 1.

Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (trái ảnh), là 1 trong 8 đại diện Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hiếu

Theo quyết định, tỉnh Thanh Hóa được phân bổ bầu 17 đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm 8 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 9 đại biểu do địa phương. Trong danh sách 8 đại biểu Trung ương có Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trong tổng số 29 người ứng cử để bầu lấy 17 đại biểu Quốc hội thì có 12 người là nữ.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành quyết định công bố danh sách chính thức 143 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 tại 27 đơn vị bầu cử để bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh.

Trước đó, Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa cũng đã được thành lập gồm 37 thành viên, trong đó ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, là Chủ tịch Ủy ban bầu cử.

Thượng tướng Lê Đức Thái ứng cử đại biểu Quốc hội tại Thanh Hóa - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh chủ trì hội nghị gặp gỡ, triển khai tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND tỉnh khóa XIX sáng nay 24-2

Tất cả 166 xã, phường đã thành lập Ủy ban bầu cử với 2.742 thành viên do Chủ tịch UBND làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử.

Từ ngày 4-2 đến ngày 8-2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Các hội nghị được tổ chức bảo đảm đúng trình tự, thủ tục; phát huy tinh thần dân chủ; tạo điều kiện để cử tri tham gia đóng góp ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng.

Qua tổng hợp ý kiến cho thấy, các ý kiến phát biểu của cử tri đều thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đối với công tác bầu cử; đồng thời đánh giá khách quan về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác và mối quan hệ với nhân dân của những người ứng cử.

Kết quả, 100% người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp đều được cử tri nơi cư trú nhận xét, tín nhiệm. Đây là cơ sở quan trọng để Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục thực hiện các bước hiệp thương tiếp theo, bảo đảm lựa chọn được những người thực sự xứng đáng, tiêu biểu tham gia cơ quan dân cử.

Thượng tướng Lê Đức Thái ứng cử đại biểu Quốc hội tại Thanh Hóa - Ảnh 3.

Các đại biểu dự hội nghị sáng nay 24-2. Ảnh: Minh Hiếu

Trong sáng nay 24-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu 166 xã, phường để gặp gỡ và triển khai công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tỉnh Thanh Hóa, ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh cùng các cấp, các ngành, địa phương trong triển khai công tác chuẩn bị bầu cử bảo đảm đúng quy định, đúng quy trình và tiến độ đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định hội nghị gặp gỡ và triển khai công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử có ý nghĩa quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, trang bị kỹ năng cần thiết để các ứng cử viên thực hiện tốt trách nhiệm trước cử tri và nhân dân.

    Thông báo