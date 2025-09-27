HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phát biểu nhận nhiệm vụ của tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng khẳng định sẽ cùng tập thể xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Ngày 27-9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy.

Chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà thành phố đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời, cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm.

Ông Lê Quang Tùng nói gì về trách nhiệm khi nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ? - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng ông Lê Quang Tùng khi nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đã gợi mở tầm nhìn, định hướng chiến lược, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, coi trọng công tác cán bộ, về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, việc thực hiện hiệu quả các nghị quyết của trung ương.

Tại đại hội, ông Nguyễn Thành Tâm - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quang Tùng - Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội – làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Quang Tùng bày tỏ vinh dự, xúc động khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng, luân chuyển và giao trọng trách Bí thư Thành ủy Cần Thơ - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đậm nghĩa tình, hào sảng. Đây là vinh dự, là cơ hội quý báu để ông học hỏi, rèn luyện và phát triển.

Ông Lê Quang Tùng nói gì về trách nhiệm khi nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ? - Ảnh 2.

Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu khi nhận nhiệm vụ

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ, các định hướng, giải pháp được Chủ tịch Quốc hội gợi mở sẽ giúp thành phố phát huy, khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế và ngày càng khẳng định TP Cần Thơ là trung tâm về kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế chất lượng cao, là động lực của vùng ĐBSCL, cũng là cực tăng trưởng quan trọng của đất nước.

Ông Lê Quang Tùng cho rằng với niềm tin và khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đem hết tâm sức, trí tuệ, đổi mới sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt xây dựng Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện các nội dung, ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Chủ tịch Quốc hội và sẽ cụ thể hóa vào trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động cho cả nhiệm kỳ để triển khai ngay sau đại hội một cách thiết thực, kịp thời và hiệu quả

Bước vào giai đoạn mới, với quy mô và không gian phát triển rộng lớn hơn, Cần Thơ mang trong mình trách nhiệm vừa là đô thị trung tâm, hiện đại, năng động, vừa là vùng đất gắn bó sâu nặng với nông nghiệp, nông dân, nông thôn của đồng bằng. Đây là cơ hội để thành phố phát huy tối đa lợi thế, kết nối sức mạnh đô thị với tiềm năng nông thôn, tạo nên sự phát triển hài hòa, bền vững và bao trùm.

Ông Lê Quang Tùng khẳng định sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

