Thủy điện Sông Tranh 2 tăng xả lũ, hạ du lo ngập sâu

Chiều 26-10, Công ty thủy điện Sông Tranh thông báo vận hành điều chỉnh lưu lượng điều tiết qua tràn đập thủy điện Sông Tranh 2 (xã Trà My, TP Đà Nẵng).

Sạt lở trên Quốc lộ 40B

Theo đó, từ 14 giờ chiều cùng ngày, lưu lượng điều tiết qua tràn thủy điện Sông Tranh 2 dự kiến từ 10 m3/giây đến 5.950 m3/ giây (tuỳ thuộc lưu lượng nước về hồ).

Nhà dân tại xã Trà My bị ngập

Theo số liệu thống kê lúc 15 giờ chiều 26-10, lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Sông Tranh 2 lên tới hơn 4.070 m3/giây, thủy điện này xả lũ qua tràn hơn 2.100 m3/giây.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực miền núi Đà Nẵng mất điện

Lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Đăk Mi 4 (xã Khâm Đức) hơn 2.850 m3/giây (giảm hơn so với 1 tiếng trước), thủy điện này xả lũ với lưu lượng hơn 2.500 m3/giây. Trước đó, thủy điện Đăk Mi 4 thông báo mức xả tối đa lên tới 4.500 m3/giây (tùy lượng nước về hồ).

Theo hình ảnh đăng tải lên các trang mạng xã hội, tại các địa phương hạ du sông Vu Gia, Thu Bồn nước đang dâng cao. Một số khu vực thấp trũng tại xã Thu Bồn đã bị ngập nặng, giao thông bị chia cắt. Chính quyền liên tục cảnh báo người dân không đi qua các khu vực ngập lụt, nước chảy xiết.

Nhà một hộ dân ở xã Trà My bị sạt lở

Trong khi đó, tại các địa phương vùng núi Đà Nẵng, tình trạng sạt lở tiếp tục xảy ra, gây hư hỏng đường sá, nhà cửa và tài sản của người dân và nhà nước.

Với tình mưa lớn ở thượng nguồn, các thủy điện đồng loạt xả lũ với lưu lượng lớn, nhiều khu vực thấp trũng tại các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, TP Hội An của tỉnh Quảng Nam cũ nhiều khả năng sẽ bị ngập nặng.

Nước dâng cao tại tuyến đường từ Lệ Bắc sang chợ La Tháp (xã Thu Bồn)

Theo bản tin lúc 15 giờ 30 phút chiều 26-10 của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, tổng lượng mưa từ 13 giờ ngày 25-10 đến 13 giờ ngày 26-10 trên địa bàn TP Đà Nẵng phổ biến 50-100 mm, phía Nam phổ biến 100-200 mm, có nơi cao hơn như: Tam Trà 232.4 mm.

Dự báo từ chiều tối nay (26-10) đến chiều tối 28-10, tại các xã, phường ở thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 500 mm; các phường, xã vùng núi phía tây nam phổ biến 250-450 mm, có nơi trên 600 mm; các xã phường vùng núi tây bắc 150-350 mm, có nơi trên 400 mm.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cảnh báo từ hôm nay (26-10) đến ngày 29-10, trên các sông thuộc thành phố Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức BĐ3 đến trên BĐ3; Sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức BĐ2 đến trên BĐ2.