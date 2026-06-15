Thụy Điển thị uy sức mạnh, tiếp tục bất bại trận mở màn World Cup

Đội bóng Bắc Âu nhập cuộc tự tin





Trên sân vận động Monterrey của Mexico, cuộc đối đầu giữa Thụy Điển và Tunisia (9 giờ - giờ Việt Nam, ngày 15-6) diễn ra đúng như dự đoán của giới chuyên môn. Đội bóng Bắc Âu nhập cuộc tự tin hơn, thường xuyên gây sức ép bằng các cầu thủ tấn công đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh.

Ayari (số 18) không ăn mừng cuồng nhiệt với bàn mở tỉ số vào lưới đội bóng quê hương của cha

Trình độ chuyên môn vượt trội của các ngôi sao này nhanh chóng giúp Thụy Điển mở tỉ số. Phút 7, pha dứt điểm của Viktor Gyokeres bị trung vệ Montassar Talbi chặn lại đưa bóng đến chỗ Yasin Ayari. Tiền vệ Brighton tung cú sút xa hiểm hóc hạ gục thủ môn Abdelmouhib Chamakh. Sau bàn thắng đẹp mắt cho đại diện Bắc Âu, Ayari không ăn mừng quá cuồng nhiệt vì cha của anh là người Tunisia.

Trong thế bị dẫn bàn, những "chú đại bàng Carthage" tăng nhịp độ. Họ tạo ra một số tình huống uy hiếp khung thành Thụy Điển từ các pha phối hợp trung lộ. Tuy nhiên, việc dồn sức cho mặt trận tấn công đã khiến Tunisia phải trả giá đắt.

Phút 30, Thụy Điển phản công nhờ đường chuyền thuận lợi từ sân nhà của Gyokeres cho Alexander Isak. Tốc độ của cầu thủ sinh năm 1999 khiến hàng thủ của HLV Sabri Lamouchi không kịp lùi về, và Isak dễ dàng nhân đôi cách biệt.

Hơn 10 phút sau, giữa lúc thầy trò HLV Graham Potter vẫn đang làm chủ thế trận thì Tunisia bất ngờ có bàn rút ngắn tỉ số. Pha ném biên mạnh bên cánh phải của Yan Valery mở ra cơ hội cho Hannibal Mejbri.





Tiền vệ thuộc biên chế Burnley tạt bóng ngược vào trong và Omar Rekik đánh đầu nhẹ nhàng làm tung lưới Kristoffer Nordfeldt. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của trung vệ 24 tuổi cho Tunisia kể từ khi anh ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2021.

Gyokeres (trái) có một trận đấu ấn tượng trong ngày Thụy Điển ra quân

Tunisia thật sự vỡ trận

Sang hiệp 2, Thụy Điển chuyển sang chơi phòng ngự phản công, phần nào nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ Bắc Phi. Dù vậy, những nỗ lực của Mejbri đều rất thiếu chính xác.

Hàng thủ Tunisia (phải) hoàn toàn bất lực trước tốc độ của các ngôi sao Thụy Điển

Ngược lại, đoàn quân HLV Graham Potter không tấn công nhiều nhưng luôn để lại dấu ấn rõ rệt mỗi lần lên bóng. Trong một tình huống tưởng như không nguy hiểm ở phút 60, đội trưởng Tunisia Ellyes Skhiri mất bóng vào chân Isak. Chân sút của Liverpool quyết định chuyền cho Gyokeres và tiền đạo Arsenal dứt điểm chính xác, nâng tỉ số lên 3-1 cho Thụy Điển.

Lúc này, dù bị dẫn 2 bàn nhưng các học trò của HLV Sabri Lamouchi không thể tiếp tục mạo hiểm dâng cao đội hình. Những quyết định thay người của Tunisia chưa tỏ ra hiệu quả như phương án dự bị của đại diện Bắc Âu.

Ngay ở lần chạm bóng đầu tiên sau khi được tung vào sân, Mattias Svanberg lập công nhờ đường tạt từ cánh phải của Alexander Bernhardsson. Bóng chạm nhẹ vào chân của Isak trước khi Svanberg dứt điểm nên tiền vệ này không rơi vào thế việt vị.

Tunisia thật sự vỡ trận và Ayari hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng "hủy diệt" 5-1 cho thầy trò HLV Graham Potter. Với kết quả này, Thụy Điển duy trì mạch bất bại trong ngày ra quân World Cup kể từ năm 1990.