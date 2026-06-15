Thụy Điển thị uy sức mạnh, tiếp tục bất bại trận mở màn World Cup

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Thụy Điển thị uy sức mạnh, tiếp tục bất bại trận mở màn World Cup

Hoàng Hiệp - Ảnh: FIFA

(NLĐO) - Trước hàng thủ giữ sạch lưới tại vòng loại của Tunisia, Thụy Điển phô diễn sức mạnh tấn công mạnh mẽ và thắng đậm ngày ra quân.

Đội bóng Bắc Âu nhập cuộc tự tin


Trên sân vận động Monterrey của Mexico, cuộc đối đầu giữa Thụy Điển và Tunisia (9 giờ - giờ Việt Nam, ngày 15-6) diễn ra đúng như dự đoán của giới chuyên môn. Đội bóng Bắc Âu nhập cuộc tự tin hơn, thường xuyên gây sức ép bằng các cầu thủ tấn công đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh.

Thụy Điển thị uy sức mạnh, tiếp tục bất bại trận mở màn World Cup - Ảnh 1.

Ayari (số 18) không ăn mừng cuồng nhiệt với bàn mở tỉ số vào lưới đội bóng quê hương của cha

Trình độ chuyên môn vượt trội của các ngôi sao này nhanh chóng giúp Thụy Điển mở tỉ số. Phút 7, pha dứt điểm của Viktor Gyokeres bị trung vệ Montassar Talbi chặn lại đưa bóng đến chỗ Yasin Ayari. Tiền vệ Brighton tung cú sút xa hiểm hóc hạ gục thủ môn Abdelmouhib Chamakh. Sau bàn thắng đẹp mắt cho đại diện Bắc Âu, Ayari không ăn mừng quá cuồng nhiệt vì cha của anh là người Tunisia.

Trong thế bị dẫn bàn, những "chú đại bàng Carthage" tăng nhịp độ. Họ tạo ra một số tình huống uy hiếp khung thành Thụy Điển từ các pha phối hợp trung lộ. Tuy nhiên, việc dồn sức cho mặt trận tấn công đã khiến Tunisia phải trả giá đắt.

Phút 30, Thụy Điển phản công nhờ đường chuyền thuận lợi từ sân nhà của Gyokeres cho Alexander Isak. Tốc độ của cầu thủ sinh năm 1999 khiến hàng thủ của HLV Sabri Lamouchi không kịp lùi về, và Isak dễ dàng nhân đôi cách biệt.

Hơn 10 phút sau, giữa lúc thầy trò HLV Graham Potter vẫn đang làm chủ thế trận thì Tunisia bất ngờ có bàn rút ngắn tỉ số. Pha ném biên mạnh bên cánh phải của Yan Valery mở ra cơ hội cho Hannibal Mejbri.


Tiền vệ thuộc biên chế Burnley tạt bóng ngược vào trong và Omar Rekik đánh đầu nhẹ nhàng làm tung lưới Kristoffer Nordfeldt. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của trung vệ 24 tuổi cho Tunisia kể từ khi anh ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2021.

Thụy Điển thị uy sức mạnh, tiếp tục bất bại trận mở màn World Cup - Ảnh 2.

Gyokeres (trái) có một trận đấu ấn tượng trong ngày Thụy Điển ra quân

Tunisia thật sự vỡ trận

Sang hiệp 2, Thụy Điển chuyển sang chơi phòng ngự phản công, phần nào nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ Bắc Phi. Dù vậy, những nỗ lực của Mejbri đều rất thiếu chính xác.

Thụy Điển thị uy sức mạnh, tiếp tục bất bại trận mở màn World Cup - Ảnh 3.

Hàng thủ Tunisia (phải) hoàn toàn bất lực trước tốc độ của các ngôi sao Thụy Điển

Ngược lại, đoàn quân HLV Graham Potter không tấn công nhiều nhưng luôn để lại dấu ấn rõ rệt mỗi lần lên bóng. Trong một tình huống tưởng như không nguy hiểm ở phút 60, đội trưởng Tunisia Ellyes Skhiri mất bóng vào chân Isak. Chân sút của Liverpool quyết định chuyền cho Gyokeres và tiền đạo Arsenal dứt điểm chính xác, nâng tỉ số lên 3-1 cho Thụy Điển.

Lúc này, dù bị dẫn 2 bàn nhưng các học trò của HLV Sabri Lamouchi không thể tiếp tục mạo hiểm dâng cao đội hình. Những quyết định thay người của Tunisia chưa tỏ ra hiệu quả như phương án dự bị của đại diện Bắc Âu.

Ngay ở lần chạm bóng đầu tiên sau khi được tung vào sân, Mattias Svanberg lập công nhờ đường tạt từ cánh phải của Alexander Bernhardsson. Bóng chạm nhẹ vào chân của Isak trước khi Svanberg dứt điểm nên tiền vệ này không rơi vào thế việt vị.

Tunisia thật sự vỡ trận và Ayari hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng "hủy diệt" 5-1 cho thầy trò HLV Graham Potter. Với kết quả này, Thụy Điển duy trì mạch bất bại trong ngày ra quân World Cup kể từ năm 1990.

Ba điểm trước Tunisia giúp đội bóng Bắc Âu vươn lên dẫn đầu bảng F do Hà Lan hòa Nhật Bản 2-2 ở trận đấu sớm. Rạng sáng 21-6, Thụy Điển sẽ gặp Hà Lan tại lượt thứ 2.

 

Tin liên quan

Trọng tài VAR World Cup 2026 gây tranh cãi vì cử chỉ bị cho là phân biệt chủng tộc?

Trọng tài VAR World Cup 2026 gây tranh cãi vì cử chỉ bị cho là phân biệt chủng tộc?

(NLĐO) - Trận thắng 7-1 của Đức trước Curacao đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn khi trọng tài giám sát tổ VAR có hành động gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Sao Man United tỏa sáng từ ghế dự bị, Bờ Biển Ngà lần đầu thắng đại diện Nam Mỹ

(NLĐO) - Ngôi sao Man United, Diallo ghi bàn ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp khi vào sân từ ghế dự bị giúp Bờ Biển Ngà giành chiến thắng lịch sử.

Curacao "thắng" trong trận thua Đức 1-7 tại World Cup 2026

(NLĐO) - Đức mở màn bằng chiến thắng hủy diệt 7-1 nhưng bàn thắng lịch sử của Curacao mới là khoảnh khắc chạm tới cảm xúc người xem World Cup 2026.

World Cup Thụy Điển Tunisia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo