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World Cup 2026

Trọng tài VAR World Cup 2026 gây tranh cãi vì cử chỉ bị cho là phân biệt chủng tộc?

Quốc An

(NLĐO) - Trận thắng 7-1 của Đức trước Curacao đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn khi trọng tài giám sát tổ VAR có hành động gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Trọng tài người Úc Shaun Evans, giám sát tổ VAR tại World Cup 2026, đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau khi xuất hiện với một cử chỉ tay gây nhiều cách hiểu khác nhau trước trận Đức thắng Curacao 7-1.

Trong phần giới thiệu tổ VAR trước trận, máy quay ghi lại hình ảnh Shaun Evans đứng phía sau hai trọng tài Hamza El Fario và Nicolas Gallo tại trung tâm điều hành VAR của FIFA ở Dallas (Mỹ). Chỉ vài giây sau khi xuất hiện trên sóng truyền hình, Evans được ghi lại hình ảnh đưa tay phải tạo thành ký hiệu với ngón cái và ngón trỏ chạm nhau, ba ngón còn lại duỗi thẳng.

Vị trọng tài người Úc mỉm cười và giữ nguyên động tác này trong khoảng 8 giây trước khi quay người rời đi. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều tranh cãi. Một bộ phận người dùng cho rằng cử chỉ của Evans có thể liên quan đến biểu tượng "quyền lực da trắng" (white power), vốn từng bị các nhóm cực hữu và thượng tôn da trắng sử dụng.

Trọng tài VAR World Cup 2026 gây tranh cãi vì cử chỉ phân biệt chủng tộc trên sóng truyền hình? - Ảnh 1.

Shaun Evans với cử chỉ đang bị nhiều NHM cho là mang hàm ý phân biệt chủng tộc

Bình luận trên truyền hình, cựu trọng tài Tây Ban Nha Eduardo Iturralde Gonzalez tỏ ra không hài lòng: "Khi biết mình đang được máy quay ghi hình thì đừng làm những cử chỉ gây hiểu lầm như vậy".

Theo Liên đoàn Chống Phỉ báng (ADL), ký hiệu này từng xuất hiện trong các hoạt động tuyên truyền của một số tổ chức cực đoan. Năm 2019, kẻ cực đoan người Úc Brenton Tarrant cũng từng thực hiện động tác tương tự khi ra hầu tòa sau vụ xả súng khiến 49 người thiệt mạng tại hai nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác cho rằng đây có thể chỉ là dấu hiệu "OK" phổ biến hoặc một trò đùa quen thuộc trong giới trẻ, thường được gọi là "circle game", nhằm đánh lừa người khác nhìn vào ký hiệu được tạo bằng ngón tay.

Dù chưa có bất kỳ bình luận chính thức nào từ FIFA hay trọng tài Shaun Evans, hình ảnh này vẫn đang tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trên các nền tảng mạng xã hội.

Trọng tài VAR World Cup 2026 gây tranh cãi vì cử chỉ phân biệt chủng tộc trên sóng truyền hình? - Ảnh 2.

 

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