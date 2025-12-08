HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Thủy điện Trị An xả lũ đợt 3, những khu vực nào có thể bị ảnh hưởng?

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Công ty Thủy điện Trị An thông báo người dân ở vùng hạ lưu của Đồng Nai, TPHCM cần có biện pháp phòng ngừa khi Thủy điện Trị An xả lũ đợt 3

14 giờ chiều nay (8-12), Công ty Thủy điện Trị An bắt đầu xả lũ đợt 3 xuống hạ du với tổng lưu lượng từ 500 m3/s đến 760 m3/s. Căn cứ theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Phía công ty thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ lưu sông Đồng Nai (các phường, xã: Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều (Đồng Nai), Tân Hiệp, Tân Uyên (TPHCM) chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Những khu vực nào sẽ bị ảnh hưởng khi Thủy điện Trị An xả lũ đợt 3? - Ảnh 1.

Thủy điện Trị An xả lũ trước đó

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai sáng 8-12, hiện mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai và trên sông La Ngà tiếp tục xuống dần.

Tại trạm Biên Hòa (hạ lưu sông Đồng Nai), mực nước xuống dần, ở mức báo động 1 (1,8 m). Tại trạm Phú Hiệp (sông La Ngà), mực nước xuống dần, ở mức báo động 1 (104,5 m).

Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai dự báo, thời gian tới mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai và trên sông La Ngà tiếp tục xuống dần, không còn khả năng gây lũ và ngập lụt các khu vực ven sông.

Tin liên quan

Vụ thủy điện xả lũ gây ngập, Đồng Nai yêu cầu khẩn trương hỗ trợ thiệt hại cho hàng trăm hộ dân

Vụ thủy điện xả lũ gây ngập, Đồng Nai yêu cầu khẩn trương hỗ trợ thiệt hại cho hàng trăm hộ dân

(NLĐO)- Tỉnh Đồng Nai yêu cầu khẩn trương hỗ trợ hàng trăm căn nhà, vườn cây của người dân xã Đak Lua bị ngập sau khi thủy điện xả lũ

Sáng nay 27-11, cả 3 hồ chứa nước ở TP HCM cùng xả lũ

(NLĐO)- Cả 3 hồ chứa nước Đá Đen, sông Hỏa, sông Ray đều thông báo xả lũ trong sáng nay để đảm bảo an toàn cho công trình trước diễn biến thời tiết

Vụ thủy điện xả lũ, xã không nhận được thông báo: Sở NN và MT tỉnh Đồng Nai nói gì?

(NLĐO) - Sở có nhận được thông báo xả lũ liên tục từ Thuỷ điện Đồng Nai 5 gửi qua nhóm zalo chung của tỉnh, trong đó có thành viên của xã Đak Lua

chính quyền địa phương hồ thủy điện xả lũ thủy điện Trị An xả tràn
