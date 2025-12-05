Ngày 5-12, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND hai xã Phú Hòa, Đak Lua khẩn trương hỗ trợ cho người dân chịu thiệt hại do thiên tai.

Một nhà dân ở xã Đak Lua bị ngập do nước dâng

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, từ ngày 7 đến 19-11, mực nước trên sông La Ngà dâng cao gây ngập lụt và đã ảnh hưởng đến khoảng 600 ha lúa, hoa màu trên địa bàn xã Phú Hòa.

Từ ngày 20 đến 22-11, mực nước trên sông Đồng Nai dâng cao đã gây ngập lụt khoảng 366 căn nhà, 397 ha cây ăn trái và hoa màu, 2,5 ha ao cá trên địa bàn xã Đak Lua. Ước tính thiệt hại khoảng 40 tỉ đồng.

Theo báo cáo của UBND xã Đak Lua, nguyên nhân ngập là do Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 (Lâm Đồng) xả tràn điều tiết hồ chứa trong lúc mức nước trên sông đang cao cộng mưa lớn thượng nguồn.

Để kịp thời hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do ngập lụt gây ra, sớm ổn định cuộc sống và tái sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND Phú Hòa và Đak Lua khẩn trương rà soát, thống kê và xác minh thiệt hại.

Đồng thời lập thủ tục hồ sơ đề xuất hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí theo quy định để kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra.