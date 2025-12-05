HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Vụ thủy điện xả lũ gây ngập, Đồng Nai yêu cầu khẩn trương hỗ trợ thiệt hại cho hàng trăm hộ dân

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Tỉnh Đồng Nai yêu cầu khẩn trương hỗ trợ hàng trăm căn nhà, vườn cây của người dân xã Đak Lua bị ngập sau khi thủy điện xả lũ

Ngày 5-12, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND hai xã Phú Hòa, Đak Lua khẩn trương hỗ trợ cho người dân chịu thiệt hại do thiên tai.

Đồng Nai yêu cầu khẩn trương hỗ trợ cho người dân bị ngập lụt sau thủy điện xả lũ - Ảnh 1.

Một nhà dân ở xã Đak Lua bị ngập do nước dâng

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, từ ngày 7 đến 19-11, mực nước trên sông La Ngà dâng cao gây ngập lụt và đã ảnh hưởng đến khoảng 600 ha lúa, hoa màu trên địa bàn xã Phú Hòa.

Từ ngày 20 đến 22-11, mực nước trên sông Đồng Nai dâng cao đã gây ngập lụt khoảng 366 căn nhà, 397 ha cây ăn trái và hoa màu, 2,5 ha ao cá trên địa bàn xã Đak Lua. Ước tính thiệt hại khoảng 40 tỉ đồng. 

Theo báo cáo của UBND xã Đak Lua, nguyên nhân ngập là do Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 (Lâm Đồng) xả tràn điều tiết hồ chứa trong lúc mức nước trên sông đang cao cộng mưa lớn thượng nguồn.

Để kịp thời hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do ngập lụt gây ra, sớm ổn định cuộc sống và tái sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND Phú Hòa và Đak Lua khẩn trương rà soát, thống kê và xác minh thiệt hại.

Đồng thời lập thủ tục hồ sơ đề xuất hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí theo quy định để kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tin liên quan

Mực nước sông La Ngà và vùng hạ lưu sông Đồng Nai khá cao, cảnh báo ngập lụt, sạt lở bờ sông

Mực nước sông La Ngà và vùng hạ lưu sông Đồng Nai khá cao, cảnh báo ngập lụt, sạt lở bờ sông

(NLĐO)- Mực nước sông La Ngà và vùng hạ lưu sông Đồng Nai đang khá cao, cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối

Đồng Nai gửi văn bản đề nghị Lâm Đồng và 17 nhà máy thủy điện cung cấp thông tin xả lũ

(NLĐO)-Để đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản, Đồng Nai đề nghị tỉnh Lâm Đồng, 17 nhà máy thủy điện phối hợp cung cấp thông tin

Vụ thủy điện xả lũ, xã không nhận được thông báo: Sở NN và MT tỉnh Đồng Nai nói gì?

(NLĐO) - Sở có nhận được thông báo xả lũ liên tục từ Thuỷ điện Đồng Nai 5 gửi qua nhóm zalo chung của tỉnh, trong đó có thành viên của xã Đak Lua

