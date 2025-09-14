Thùy Linh thua đối thủ cách 89 bậc, mất chuỗi vô địch Vietnam Open

Chiều 14-9, Giải cầu lông Vietnam Open 2025 đã diễn ra loạt trận chung kết của các nội dung, ĐKVĐ đơn nữ Thùy Linh (hạng 18) đối đầu tay vợt Trung Quốc Cai Yanyan (hạng 107) trên sân nhà nhưng không thể bảo vệ chức vô địch.

Bước vào set đầu tiên, tay vợt từng đứng hạng 14 thế giới ở tuổi 19 dẫn liền 3 điểm trước Thùy Linh.

Tay vợt Trung Quốc dần tạo nên cách biệt lớn để dẫn 7-2, 14-6 nhưng chuỗi 6 điểm của Thùy Linh giúp cô rút ngắn cách biệt còn 13-14. Dù vậy, chiến thắng chung cuộc vẫn thuộc về Yanyan với tỉ số 21-17.

Thùy Linh thi đấu nỗ lực vẫn không thể gỡ hòa 1-1 trong set 2

Sang set 2, Thùy Linh nhập cuộc tốt dẫn 8-3, 15-10. Đến giữa trận đấu, đối thủ gỡ 17-17 và dẫn ngược 19-18, chạm match point đầu tiên.

Hạt giống số 1 đơn nữ dù cứu được 2 điểm nhưng vẫn không thể đảo ngược tình thế và chấp nhận thất bại 21-23.

Thùy Linh đứt chuỗi vô địch sau 3 năm liên tiếp đứng bục cao nhất