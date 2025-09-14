Thùy Linh thua đối thủ cách 89 bậc, mất chuỗi vô địch Vietnam Open

Chiều 14-9, Giải cầu lông Vietnam Open 2025 đã diễn ra loạt trận chung kết của các nội dung, ĐKVĐ đơn nữ Thùy Linh (hạng 18) đối đầu tay vợt Trung Quốc Cai Yanyan (hạng 107) trên sân nhà nhưng không thể bảo vệ chức vô địch.
Bước vào set đầu tiên, tay vợt từng đứng hạng 14 thế giới ở tuổi 19 dẫn liền 3 điểm trước Thùy Linh.
Tay vợt Trung Quốc dần tạo nên cách biệt lớn để dẫn 7-2, 14-6 nhưng chuỗi 6 điểm của Thùy Linh giúp cô rút ngắn cách biệt còn 13-14. Dù vậy, chiến thắng chung cuộc vẫn thuộc về Yanyan với tỉ số 21-17.
Sang set 2, Thùy Linh nhập cuộc tốt dẫn 8-3, 15-10. Đến giữa trận đấu, đối thủ gỡ 17-17 và dẫn ngược 19-18, chạm match point đầu tiên.
Hạt giống số 1 đơn nữ dù cứu được 2 điểm nhưng vẫn không thể đảo ngược tình thế và chấp nhận thất bại 21-23.
Thất bại 0-2 này khiến Thùy Linh không thể bảo vệ chức vô địch và đứt chuỗi vô địch sau 3 năm liên tiếp đứng trên bục cao nhất.
Ở giải đấu năm nay, cầu lông Việt Nam cũng chứng kiến nhiều tay vợt bức lên, đạt thành tích tốt ở giải.
Tại đơn nam, Lê Đức Phát bất ngờ dừng bước ở vòng 1 nhưng Hải Đăng lại tiến sâu, có lần đầu góp mặt tứ kết để khẳng định vị trí số 1 tại Việt Nam thời điểm hiện tại.
Đặc biệt, cặp đôi Đình Hoàng và Đình Mạnh đã tạo nên cột mốc đáng nhớ khi đưa đôi nam Việt Nam vào đến tứ kết giải đấu trong lịch sử.
