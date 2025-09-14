Thùy Linh thua đối thủ cách 89 bậc, mất chuỗi vô địch Vietnam Open

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Thùy Linh thua đối thủ cách 89 bậc, mất chuỗi vô địch Vietnam Open

Quốc An - Ảnh: Quang Liêm

(NLĐO) - Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã để thua tay vợt người Trung Quốc Cai Yanyan, không thể bảo vệ chức vô địch Vietnam Open

Chiều 14-9, Giải cầu lông Vietnam Open 2025 đã diễn ra loạt trận chung kết của các nội dung, ĐKVĐ đơn nữ Thùy Linh (hạng 18) đối đầu tay vợt Trung Quốc Cai Yanyan (hạng 107) trên sân nhà nhưng không thể bảo vệ chức vô địch.

Bước vào set đầu tiên, tay vợt từng đứng hạng 14 thế giới ở tuổi 19 dẫn liền 3 điểm trước Thùy Linh.

Tay vợt Trung Quốc dần tạo nên cách biệt lớn để dẫn 7-2, 14-6 nhưng chuỗi 6 điểm của Thùy Linh giúp cô rút ngắn cách biệt còn 13-14. Dù vậy, chiến thắng chung cuộc vẫn thuộc về Yanyan với tỉ số 21-17.

Thuỳ Linh - Ảnh 1.

Thùy Linh thi đấu nỗ lực vẫn không thể gỡ hòa 1-1 trong set 2

Sang set 2, Thùy Linh nhập cuộc tốt dẫn 8-3, 15-10. Đến giữa trận đấu, đối thủ gỡ 17-17 và dẫn ngược 19-18, chạm match point đầu tiên.

Hạt giống số 1 đơn nữ dù cứu được 2 điểm nhưng vẫn không thể đảo ngược tình thế và chấp nhận thất bại 21-23.

Thuỳ Linh - Ảnh 2.

Thùy Linh đứt chuỗi vô địch sau 3 năm liên tiếp đứng bục cao nhất

Thất bại 0-2 này khiến Thùy Linh không thể bảo vệ chức vô địch và đứt chuỗi vô địch sau 3 năm liên tiếp đứng trên bục cao nhất.

Ở giải đấu năm nay, cầu lông Việt Nam cũng chứng kiến nhiều tay vợt bức lên, đạt thành tích tốt ở giải.

Tại đơn nam, Lê Đức Phát bất ngờ dừng bước ở vòng 1 nhưng Hải Đăng lại tiến sâu, có lần đầu góp mặt tứ kết để khẳng định vị trí số 1 tại Việt Nam thời điểm hiện tại.

Đặc biệt, cặp đôi Đình Hoàng và Đình Mạnh đã tạo nên cột mốc đáng nhớ khi đưa đôi nam Việt Nam vào đến tứ kết giải đấu trong lịch sử.


Tin liên quan

Thùy Linh vào chung kết, hướng tới chức vô địch thứ 4 liên tiếp

Thùy Linh vào chung kết, hướng tới chức vô địch thứ 4 liên tiếp

(NLĐO) - Nguyễn Thùy Linh xuất sắc giành quyền vào chung kết Giải Cầu lông Vietnam Open 2025 sau chiến thắng 2-0 trước tay vợt Hàn Quốc Kim Min-ji.

Bán kết Vietnam Open 2025 còn duy nhất Thùy Linh góp mặt

(NLĐO) - Khép lại các trận tứ kết Vietnam Open 2025, Thuỳ Linh là gương mặt duy nhất của Việt Nam vào bán kết, khi các đại diện đôi nam, đơn nam đều dừng bước.

Hải Đăng, Thùy Linh ngược dòng vào tứ kết Vietnam Open 2025

(NLĐO) - Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Thùy Linh đều mang đến màn ngược dòng kịch tính cho người hâm mộ, để giành quyền vào tứ kết Vietnam Open 2025.

Thùy Linh Nguyễn Thuỳ Linh Vietnam Open cầu lông Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo