Thể thao

Thùy Linh vào chung kết, hướng tới chức vô địch thứ 4 liên tiếp

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Nguyễn Thùy Linh xuất sắc giành quyền vào chung kết Giải Cầu lông Vietnam Open 2025 sau chiến thắng 2-0 trước tay vợt Hàn Quốc Kim Min-ji.

Dù kết thúc trận đấu trong 2 set, trận bán kết 1 đơn nữ giải Super 100 - Vietnam Open 2025 của Nguyễn Thùy Linh diễn ra với những diễn biến vất vả. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam là người mở điểm trước Kim Min-ji (hạng 123) nhưng cô tỏ ra khá chậm trong việc nhập cuộc, liên tục để đối thủ bám đuổi và có lúc bị dẫn điểm.

Tay vợt người Hàn Quốc thậm chí tạo ra khoảng cách 18-14 và tiến gần chiến thắng. Tuy nhiên, bản lĩnh của tay vợt số 1 Việt Nam đã lên tiếng đúng lúc. Hạt giống số 1 của nội dung đơn nữ chỉ để Kim Min-ji ghi thêm 1 điểm và ngược dòng thắng nghẹt thở 21-19.

Thùy Linh vào chung kết Vietnam Open, hướng tới chức vô địch thứ 4 liên tiếp - Ảnh 1.

Thùy Linh vượt qua tay vợt người Hàn Quốc để bảo vệ chức vô địch

Sang set 2, Thùy Linh thi đấu tự tin, làm chủ thế trận với những pha xử lý bất ngờ, tốc độ cùng khả năng đọc tình huống tốt liên tục ghi điểm. Trong khi đó, Kim Min-ji vẫn cho thấy nhiều pha cầu sáng nước, nhưng kinh nghiệm non nớt khiến cô không thể gây bất ngờ trước sự già rơ của Linh.

Giành chiến thắng 21-16 ở set 2, Thùy Linh khép lại trận đấu với tỉ số chung cuộc 2-0. Chiến thắng này đưa Thùy Linh vào chung kết và khẳng định vị thế của tay vợt số 1 Việt Nam trên hành trình chinh phục thêm một danh hiệu super 100.

Đối thủ của Thùy Linh ở chung kết đơn nữ sẽ là tay vợt Trung Quốc, Cai Yanyan đứng hạng 107 thế giới, người giành chiến thắng 2-0 trước Ashmita Chaliha (Ấn Độ, hạng 211).

Tin liên quan

Hải Đăng, Thùy Linh ngược dòng vào tứ kết Vietnam Open 2025

Hải Đăng, Thùy Linh ngược dòng vào tứ kết Vietnam Open 2025

(NLĐO) - Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Thùy Linh đều mang đến màn ngược dòng kịch tính cho người hâm mộ, để giành quyền vào tứ kết Vietnam Open 2025.

Thùy Linh: "Kỳ vọng Tiến Minh thành HLV, đưa cầu lông Việt Nam vào top 10 thế giới"

(NLĐO) - Nguyễn Thùy Linh đã có trận ra quân tại Vietnam Open 2025 với chiến thắng 2-0, để tiến vào vòng 2, và có những chia sẻ với giới truyền thông sau trận.

Nguyễn Thùy Linh ngược dòng kịch tính với chuỗi 8 điểm để vào vòng 2

(NLĐO) - Nguyễn Thùy Linh ngược dòng trong set 2 với chuỗi 8 điểm giành chiến thắng 2-0, để vào vòng 2 Giải Cầu lông Vietnam Open 2025.

