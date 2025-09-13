Thùy Linh vào chung kết, hướng tới chức vô địch thứ 4 liên tiếp

Dù kết thúc trận đấu trong 2 set, trận bán kết 1 đơn nữ giải Super 100 - Vietnam Open 2025 của Nguyễn Thùy Linh diễn ra với những diễn biến vất vả. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam là người mở điểm trước Kim Min-ji (hạng 123) nhưng cô tỏ ra khá chậm trong việc nhập cuộc, liên tục để đối thủ bám đuổi và có lúc bị dẫn điểm.

Tay vợt người Hàn Quốc thậm chí tạo ra khoảng cách 18-14 và tiến gần chiến thắng. Tuy nhiên, bản lĩnh của tay vợt số 1 Việt Nam đã lên tiếng đúng lúc. Hạt giống số 1 của nội dung đơn nữ chỉ để Kim Min-ji ghi thêm 1 điểm và ngược dòng thắng nghẹt thở 21-19.

Thùy Linh vượt qua tay vợt người Hàn Quốc để bảo vệ chức vô địch

Sang set 2, Thùy Linh thi đấu tự tin, làm chủ thế trận với những pha xử lý bất ngờ, tốc độ cùng khả năng đọc tình huống tốt liên tục ghi điểm. Trong khi đó, Kim Min-ji vẫn cho thấy nhiều pha cầu sáng nước, nhưng kinh nghiệm non nớt khiến cô không thể gây bất ngờ trước sự già rơ của Linh.

Giành chiến thắng 21-16 ở set 2, Thùy Linh khép lại trận đấu với tỉ số chung cuộc 2-0. Chiến thắng này đưa Thùy Linh vào chung kết và khẳng định vị thế của tay vợt số 1 Việt Nam trên hành trình chinh phục thêm một danh hiệu super 100.

Đối thủ của Thùy Linh ở chung kết đơn nữ sẽ là tay vợt Trung Quốc, Cai Yanyan đứng hạng 107 thế giới, người giành chiến thắng 2-0 trước Ashmita Chaliha (Ấn Độ, hạng 211).