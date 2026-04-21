Thúy Ngân trên sân pickleball

Với cô, đó là sự cộng hưởng của nhiều "cái duyên": từ mối gắn bó trước đó với Báo Người Lao Động, đến dấu ấn đáng nhớ với giải thưởng Mai Vàng, và trên hết là tình yêu ngày một lớn dành cho bộ môn thể thao đang gây sốt này.

"Ngân đã có cơ hội đồng hành với Báo Người Lao Động qua nhiều hoạt động trước đây, nên khi nhận lời mời, cảm giác không phải là đắn đo mà là… sẵn sàng" - cô chia sẻ. "Hơn nữa, pickleball lại là môn Ngân thực sự thích và muốn lan tỏa" - cô nói thêm.

Thúy Ngân: "Chơi mà không thấy mình đang tập"

Ấn tượng đầu tiên của Thúy Ngân về pickleball gói gọn trong hai chữ: bất ngờ. Không phải kiểu choáng ngợp, mà là sự bất ngờ dễ chịu khi một môn thể thao tiêu hao nhiều năng lượng lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng như đang chơi.

"Đó là kiểu vận động mà bạn không nhận ra mình đang tập thể dục. Rất vui, rất cuốn, càng chơi càng bị kéo vào lúc nào không hay" - Thúy Ngân bày tỏ.

Với Ngân, pickleball "hợp vibe" một cách tự nhiên. Không quá nặng về thể lực, bộ môn này đòi hỏi kỹ thuật, sự linh hoạt và một chút tinh tế trong từng pha bóng. "Ai cũng có thể bắt đầu, và chỉ cần kiên trì một chút là tiến bộ rất nhanh" - cô thổ lộ.

Đại sứ không chỉ là hình ảnh

Ở vai trò đại sứ, Thúy Ngân không muốn dừng lại ở việc xuất hiện đẹp hay tạo hiệu ứng truyền thông. Cô nhìn nhận đây là cơ hội để lan tỏa một lối sống tích cực.

"Ngân mong pickleball không chỉ là thể thao, mà còn là cách để mọi người kết nối với nhau nhiều hơn - thay vì ở nhà lướt điện thoại hay bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực. Khi vận động, cơ thể sẽ giải phóng 'hormone hạnh phúc', và bạn sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi này" - cô nói.



Theo cô, một đại sứ thực sự phải bắt đầu từ sự yêu thích chân thành. "Khi mình thật sự thích, năng lượng mình phát ra sẽ tự nhiên chạm được đến người khác".

Nếu phải "rủ rê" một người chưa từng thử, Thúy Ngân không dùng những lời quá hoa mỹ: "Cứ thử một lần đi, rồi bạn sẽ hiểu vì sao người ta dễ "nghiện" nó đến vậy."

Sức hút đến từ sự "ai cũng chơi được"

Điều khiến pickleball trở nên đặc biệt, theo Thúy Ngân, nằm ở sự cân bằng hiếm có: vừa thử thách, vừa dễ tiếp cận.

"Bạn luôn có cảm giác mình làm được, và chính cảm giác đó khiến bạn muốn chơi tốt hơn, học hỏi nhiều hơn. Từ các cô chú lớn tuổi đến các bạn nhỏ đều có thể chơi. Đó là minh chứng rõ nhất cho sức hút của môn này" - Thúy Ngân chia sẻ.

Không đòi hỏi sức mạnh thuần túy, pickleball là bài toán của sự cân bằng: giữa thể lực, kỹ thuật và khả năng lắng nghe cơ thể. Người chơi cần biết giới hạn của mình, biết khi nào tăng tốc, khi nào giữ nhịp.

Còn khoảnh khắc đáng nhớ nhất trên sân? "Ghi điểm, phối hợp hay những pha bất ngờ - tất cả đều đáng nhớ. Nhưng nếu phải chọn một từ để mô tả, thì chắc chắn là… cuốn" - Thúy Ngân cho hay.

"Liều thuốc xả stress" của một diễn viên bận rộn

Giữa lịch quay dày đặc, pickleball trở thành khoảng nghỉ quý giá để Thúy Ngân tái tạo năng lượng.

"Chỉ cần ra sân một chút thôi là thấy nhẹ đầu hơn rất nhiều. Giống như mình "xả" năng lượng tiêu cực theo cách rất tích cực" - Thúy Ngân bày tỏ.

Không đặt nặng tần suất, cô duy trì việc chơi khi có thời gian, chủ yếu cùng bạn bè. Với Ngân, điều quan trọng không phải là tập bao nhiêu, mà là cơ thể luôn được vận động.

Cô cũng thẳng thắn: "Đánh thắng thì vẫn vui hơn một chút. Vì nó cho mình thấy mình đang tiến bộ mỗi ngày".

Hơn cả một môn thể thao

Thúy Ngân tin rằng sức ảnh hưởng không đến từ danh tiếng, mà đến từ sự bền bỉ với những điều tích cực. "Khi bạn duy trì một thói quen tốt, tự nhiên nó sẽ lan tỏa".

Với những người "ngại vận động", pickleball lại càng là lựa chọn phù hợp: không áp lực, không quá khắc nghiệt, nhưng vẫn đủ để khiến bạn muốn quay lại sân thêm lần nữa.

Còn với riêng cô, pickleball không chỉ là trào lưu nhất thời. "Ngân nghĩ đây sẽ là một phần lâu dài trong lifestyle của mình" - cô khẳng định. "Vừa tốt cho sức khỏe, vừa giúp kết nối mọi người và lan tỏa năng lượng tích cực."

Tại giải đấu lần này, mục tiêu của Thúy Ngân rất rõ ràng: trải nghiệm và kết nối. "Nếu có thêm thành tích thì đó là một món quà" - cô nói.

Và có lẽ, với một người đã tìm thấy niềm vui thực sự trên sân như Thúy Ngân, chính sự "cuốn hút" của pickleball mới là chiến thắng lớn nhất.

