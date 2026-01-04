Thùy Trang lập hat-trick kiến tạo, TP HCM bám đuổi Thái Sơn Nam TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Thùy Trang lập hat-trick kiến tạo, TP HCM bám đuổi Thái Sơn Nam TP HCM

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Ở vòng 4 Giải futsal nữ VĐQG 2025, CLB nữ TP HCM đã xuất sắc thắng Hà Nội với tỉ số 5-2 với 3 bàn có dấu giày của Trần Thị Thùy Trang.

Trong chiều 4-1, CLB nữ TP HCM khởi đầu đầy hứng khởi và sớm mở tỉ số ngay phút thứ 5 trong cuộc đối đầu với CLB nữ Hà Nội.

Đại diện thủ đô phải nhận bàn thua đáng tiếc sau một tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm, xuất phát từ đường phất dài từ sân nhà của Thùy Trang cho Như Ý. Tuy nhiên, chưa đầy 2 phút sau, Biện Thị Hằng đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Đến phút thứ 9, Như Ý hoàn tất cú đúp, giúp TP HCM tái lập thế dẫn bàn. Chưa đầy một phút sau, cách biệt được nới rộng lên hai bàn. Thùy Trang tiếp tục ghi dấu ấn với đường phất bóng chuẩn xác để Hồng Nhung tung cú sút xa táo bạo và uy lực.

Thùy Trang lập hat-trick kiến tạo, TP HCM duy trì bám đuổi Thái Sơn Nam TP HCM - Ảnh 1.

Tỉ số 3-1 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1 khi không có thêm bàn thắng nào trong những phút còn lại.

Sang hiệp 2, Biện Thị Hằng tiếp tục tỏa sáng khi rút ngắn cách biệt cho Hà Nội. Phút 31, từ chấm đá phạt sát vòng cấm địa, cô tự tin sút thẳng, đánh bại hàng rào và thủ môn TP HCM, đưa tỉ số xuống còn 2-3.

Dẫu vậy, TP HCM nhanh chóng tái lập khoảng cách an toàn. Thùy Trang thêm một lần thể hiện vai trò nhạc trưởng khi kiến tạo thuận lợi để Hoàng Thị Nương đệm bóng vào lưới trống, sau khi thu hút toàn bộ sự chú ý của hàng thủ và thủ môn Hà Nội. Hơn 2 phút trước khi trận đấu khép lại, Hoàng Thị Nương hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 5-2 cho CLB nữ TP HCM.

Thùy Trang lập hat-trick kiến tạo, TP HCM duy trì bám đuổi Thái Sơn Nam TP HCM - Ảnh 2.

Ở trận đấu sau đó, Thái Sơn Nam TP HCM giành chiến thắng 3-2 trước Phong Phú Hà Nam. Với kết quả này, Thái Sơn Nam TP HCM giành toàn thắng 4 trận và duy trì ngôi nhất bảng, TP HCM với 7 điểm xếp thứ hai, và còn 2 vòng đấu để nuôi hy vọng.

Vòng đấu tiếp theo của giải sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 6-1 tại nhà thi đấu Phong Phú Hà Nam chạm trán Hà Nội, Thái Sơn Nam TP HCM gặp TP HCM.

Tin liên quan

Tuyết Dung tỏa sáng, Phong Phú Hà Nam có 1 điểm đầu tay ở giải futsal nữ quốc gia

Tuyết Dung tỏa sáng, Phong Phú Hà Nam có 1 điểm đầu tay ở giải futsal nữ quốc gia

(NLĐO) - Chiều 31-12, Tuyết Dung tỏa sáng với bàn thắng gỡ hòa 2-2, giúp Phong Phú Hà Nam giành điểm số đầu tiên tại Giải futsal nữ VĐQG 2025 sau hai lượt đấu.

Futsal Thái Lan chia tay HLV Miguel Rodrigo sau thất bại ở SEA Games 33

(NLĐO) - Bóng đá Thái Lan đã thất bại trong mục tiêu giành trọn 4 HCV và tuyển futsal Thái Lan vừa xác nhận chia tay cựu HLV tuyển Việt Nam, Miguel Rodrigo.

Cầu thủ 15 tuổi ngã quỵ trong chiến thắng của nữ TP HCM

(NLĐO) - CLB nữ TP HCM đã chắc suất vào tứ kết, nhưng trận đấu tối 16-11 diễn ra với bước ngoặt từ tình huống ngã quỵ của cầu thủ đội bóng đến từ Singapore

nữ TP HCM futsal nữ VĐQG
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo