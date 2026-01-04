Thùy Trang lập hat-trick kiến tạo, TP HCM bám đuổi Thái Sơn Nam TP HCM

Trong chiều 4-1, CLB nữ TP HCM khởi đầu đầy hứng khởi và sớm mở tỉ số ngay phút thứ 5 trong cuộc đối đầu với CLB nữ Hà Nội.

Đại diện thủ đô phải nhận bàn thua đáng tiếc sau một tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm, xuất phát từ đường phất dài từ sân nhà của Thùy Trang cho Như Ý. Tuy nhiên, chưa đầy 2 phút sau, Biện Thị Hằng đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Đến phút thứ 9, Như Ý hoàn tất cú đúp, giúp TP HCM tái lập thế dẫn bàn. Chưa đầy một phút sau, cách biệt được nới rộng lên hai bàn. Thùy Trang tiếp tục ghi dấu ấn với đường phất bóng chuẩn xác để Hồng Nhung tung cú sút xa táo bạo và uy lực.

Tỉ số 3-1 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1 khi không có thêm bàn thắng nào trong những phút còn lại.

Sang hiệp 2, Biện Thị Hằng tiếp tục tỏa sáng khi rút ngắn cách biệt cho Hà Nội. Phút 31, từ chấm đá phạt sát vòng cấm địa, cô tự tin sút thẳng, đánh bại hàng rào và thủ môn TP HCM, đưa tỉ số xuống còn 2-3.

Dẫu vậy, TP HCM nhanh chóng tái lập khoảng cách an toàn. Thùy Trang thêm một lần thể hiện vai trò nhạc trưởng khi kiến tạo thuận lợi để Hoàng Thị Nương đệm bóng vào lưới trống, sau khi thu hút toàn bộ sự chú ý của hàng thủ và thủ môn Hà Nội. Hơn 2 phút trước khi trận đấu khép lại, Hoàng Thị Nương hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 5-2 cho CLB nữ TP HCM.

Ở trận đấu sau đó, Thái Sơn Nam TP HCM giành chiến thắng 3-2 trước Phong Phú Hà Nam. Với kết quả này, Thái Sơn Nam TP HCM giành toàn thắng 4 trận và duy trì ngôi nhất bảng, TP HCM với 7 điểm xếp thứ hai, và còn 2 vòng đấu để nuôi hy vọng.

Vòng đấu tiếp theo của giải sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 6-1 tại nhà thi đấu Phong Phú Hà Nam chạm trán Hà Nội, Thái Sơn Nam TP HCM gặp TP HCM.