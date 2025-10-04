Tỉ giá tại Việt Nam đang hạ nhiệt

Tỉ giá liên tục đi xuống

Sáng 4-10, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỉ giá trung tâm ở mức 25.162 đồng/USD, giảm 30 đồng so với cuối tuần trước. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD cũng tiếp tục hạ nhiệt rõ rệt. Vietcombank, BIDV và Eximbank cùng niêm yết ở mức 26.200 đồng/USD mua vào và 26.420 đồng/USD bán ra - giảm tới 123 đồng trong vòng một tuần. Tính chung, giá USD đã giảm khoảng 0,46% – mức hạ nhanh nhất trong nhiều tuần gần đây.

Trên thị trường tự do, giá USD được giao dịch quanh mức 26.650 đồng/USD mua vào và 26.750 đồng/USD bán ra - cao hơn khoảng 300 đồng so với các ngân hàng thương mại. Sự chênh lệch này được giới chuyên môn đánh giá là bình thường, phản ánh cung – cầu ngắn hạn giữa hai thị trường.

Diễn biến giảm giá của USD trong nước đi cùng xu hướng với thị trường quốc tế. Chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 97,7 điểm, giảm 0,44% trong tuần. Nguyên nhân chính đến từ việc giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong các tháng tới, sau lần điều chỉnh đầu tiên hồi tháng 9. Chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ của Mỹ khiến đồng bạc xanh suy yếu, từ đó giúp giảm áp lực lên tỉ giá USD/VND.

Giá USD giảm nhanh trong tuần qua

Tại cuộc họp báo công bố kết quả hoạt động ngành ngân hàng quý III/2025, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết cơ quan điều hành đã triển khai chính sách tỉ giá linh hoạt, phối hợp với các công cụ tiền tệ khác để ổn định thị trường ngoại hối.

"Thị trường ngoại tệ hoạt động thông suốt, các nhu cầu hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ, kịp thời; tỉ giá diễn biến phù hợp với điều kiện thị trường" - ông Hà khẳng định.

Có thể còn tăng nhẹ

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới nhất, Công ty Chứng khoán MBS dự báo việc FED giảm lãi suất trong tháng 9 và khả năng tiếp tục giảm thêm 0,5 điểm phần trăm trong quý IV/2025 sẽ giúp hạ nhiệt áp lực lên tỉ giá USD/VND. Điều này tạo điều kiện để Ngân hàng Nhà nước duy trì chính sách nới lỏng, giữ mặt bằng lãi suất thấp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tuy vậy, MBS cũng cảnh báo một số rủi ro có thể tác động đến tỉ giá, như thặng dư thương mại hàng hóa dự kiến thu hẹp còn 16,3 – 20,4 tỉ USD trong năm nay khi xuất khẩu chậm lại vào quý cuối cùng. Bên cạnh đó, sự chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới cũng là yếu tố có thể gây sức ép lên tỉ giá nếu dòng vốn đầu cơ dịch chuyển.

Theo MBS, tỉ giá USD/VND có thể tăng nhẹ vào cuối năm, dao động trong khoảng 26.500 – 26.700 đồng/USD, tương đương mức tăng 4,1% – 4,9% cho cả năm 2025. Dù vậy, giới phân tích nhận định thị trường ngoại hối Việt Nam vẫn duy trì ổn định, phản ánh chính sách điều hành linh hoạt và khả năng kiểm soát tốt của Ngân hàng Nhà nước.