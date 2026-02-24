HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo xuất hiện tại lễ đánh cồng khai xuân chứng khoán

Tin, ảnh, video: Sơn Nhung

(NLĐO)- Tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là một trong 3 "nữ tướng" trên sàn chứng khoán dự lễ đánh cồng khai xuân phiên giao dịch chứng khoán đầu năm Bính Ngọ.

Ngày 24-2 (Mùng 8 Tết), Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân Bính Ngọ 2026 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE).

Tại sự kiện, HoSE cũng long trọng tổ chức lễ ra mắt bảng tên mới của sở và linh vật biểu tượng của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam.

Bộ Trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh cồng khai xuân phiên giao dịch chứng khoán đầu năm Bính Ngọ 2026

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài Chính; ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy UBCKNN; ông Lương Hải Sinh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX); ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)...

- Ảnh 1.

3 "nữ tướng" có doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán tham dự lễ khánh thành linh vật Bò tót

Đặc biệt, có 3 "nữ tướng" có doanh nghiệp niêm yết nổi tiếng và uy tín trên sàn chứng khoán gồm: Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ Điện lạnh (REE); Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air (VJC) và bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán VietCap (VCI).

- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ Điện lạnh (REE)

- Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo cùng Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chụp ảnh bên linh vật Bò tót

- Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thanh Phượng cùng Bộ Trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chụp ảnh bên linh vật Bò tót

Bảng tên mới của HoSE với chất liệu đá hoa cương xanh thể hiện tinh thần kiên trì bền bỉ với các giá trị cốt lõi của thị trường chứng khoán là công bằng, công khai, minh bạch, từ đó nâng cao uy tín thị trường, tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và các đối tác trong và ngoài nước, mở ra giai đoạn phát triển mới.

- Ảnh 5.

Bảng tên mới của HoSE làm bằng chất liệu đá hoa cương

Linh vật biểu tượng của TTCK Việt Nam được lấy cảm hứng từ Bò tót Dakmin thể hiện sự tăng trưởng, quyết tâm và niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng phát triển bền vững của TTCK, một động lực quan trọng phát triển kinh tế đất nước.

- Ảnh 6.

Linh vật biểu tượng của TTCK Việt Nam được lấy cảm hứng từ Bò tót Dakmin thể hiện sự tăng trưởng

Tin liên quan

Hai doanh nghiệp nơi tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lãnh đạo cùng vào tốp công ty lớn nhất Việt Nam

Hai doanh nghiệp nơi tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lãnh đạo cùng vào tốp công ty lớn nhất Việt Nam

(NLĐO) – Hai doanh nghiệp nơi tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm lãnh đạo có mặt trong tốp 10 Bảng xếp hạng Tốp 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025

Dấu ấn nữ tỉ phú hàng không Nguyễn Thị Phương Thảo

(NLĐO) - Nữ tỉ phú USD đầu tiên của Việt Nam, TS Nguyễn Thị Phương Thảo để lại dấu ấn đậm nét với triết lý tăng trưởng phải gắn liền với lợi ích quốc gia

Sovico của tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo được giao nghiên cứu tuyến metro số 4 ở TP HCM

(NLĐO) – TP HCM và Tập đoàn Sovico đã ký hợp tác nghiên cứu phát triển tuyến đường sắt đô thị - metro số 4.

giao dịch chứng khoán thị trường chứng khoán tỉ phú nguyễn thị phương thảo đánh cồng khai xuân Bó tót
