Sức khỏe

Tích hợp các đầu số khẩn cấp: Cấp cứu ngoại viện sẽ thay đổi gì?

N.Dung

(NLĐO) - Đề án tích hợp các đầu số khẩn cấp 113, 114, 115 thành một đầu số chung được kỳ vọng giúp cấp cứu ngoại viện nhanh hơn, liên thông hơn.

Bộ Y tế cho biết các bộ, ngành đang xây dựng đề án tích hợp ba đầu số khẩn cấp 113, 114 và 115 thành một đầu số chung là 113, dùng để tiếp nhận các cuộc gọi liên quan đến an ninh trật tự, cháy nổ, cứu hộ cứu nạn và cấp cứu y tế ngoại viện trên phạm vi toàn quốc.

Cấp cứu người bệnh tại Bệnh viện E. Ảnh: Mai Thanh

Hiện nay, các cuộc gọi khẩn cấp được phân tách theo từng lĩnh vực: 113 cho an ninh trật tự, 114 cho phòng cháy chữa cháy, 115 cho cấp cứu y tế. 

Ngoài ra, hệ thống còn có các đầu số như 111 (bảo vệ trẻ em), 112 (tìm kiếm cứu nạn, thảm họa), dự kiến thêm 117 (phòng chống bạo lực gia đình), khiến việc tiếp nhận thông tin còn phân tán.

Tinh gọn, giảm đầu mối và tiết kiệm nhân lực

Đại diện Bộ Công an cho biết việc tích hợp các đầu số khẩn cấp là phù hợp xu hướng tinh gọn, giảm đầu mối và tiết kiệm nguồn lực vận hành, đồng thời tiệm cận thông lệ quốc tế.

Theo phương án đang xây dựng, ba đầu số 113, 114, 115 sẽ được tích hợp thành một đầu số duy nhất là 113, tiếp nhận và xử lý các thông tin khẩn cấp liên quan an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và cấp cứu y tế ngoại viện.

Thượng tá Phạm Hữu Phúc, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết hiện Bộ Công an đang được Thủ tướng giao chủ trì, phối hợp Bộ Y tế và các bộ, ngành xây dựng đề án tích hợp các đầu số 113, 114, 115 thành Trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp quốc gia.

Cùng đó, Bộ Y tế xây dựng đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030. Hai đề án này có liên quan chặt chẽ về nội dung, phạm vi và thời gian triển khai.

"Các đề án cần được thực hiện đồng bộ để bảo đảm hiệu quả khi triển khai trên thực tế, dự kiến trong tháng 4 sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét phê duyệt" - ông Phúc nói.

Theo phương án xây dựng, các đầu số 113, 114, 115 sẽ được tích hợp thành một đầu số duy nhất là 113, triển khai theo hai giai đoạn.

Giai đoạn đầu, hệ thống được áp dụng trên toàn quốc, đặt tại trung tâm chỉ huy công an các tỉnh, thành phố. Các cuộc gọi khẩn cấp sẽ được tiếp nhận tại trung tâm của Bộ Công an, sau đó tự động định tuyến theo khu vực hoặc vị trí gần nhất đến địa phương để xác minh, phân loại và điều động lực lượng xử lý.

Giai đoạn tiếp theo, sau khi vận hành từ 6 tháng đến 1 năm, cơ quan chức năng sẽ đánh giá để hoàn thiện mô hình trung tâm 113 quốc gia, đồng thời nghiên cứu khả năng tích hợp thêm các đầu số khẩn cấp khác.

Đề án được Bộ Công an xây dựng theo hướng tích hợp các đầu số 113, 114, 115 thành một đầu số 113

Hệ thống được thiết kế bảo đảm tiếp nhận và xử lý thông tin liên tục 24/7, kể cả trong trường hợp xảy ra sự cố.

Rút ngắn thời gian phản ứng cấp cứu ngoại viện

Đối với lĩnh vực y tế, các cuộc gọi cấp cứu ngoại viện sẽ được chuyển trực tiếp đến cơ sở y tế đủ điều kiện trên địa bàn, đồng thời kết nối với đầu mối điều phối của ngành y tế để theo dõi, tổng hợp và đánh giá.

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đang hoàn thiện đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030, bảo đảm đồng bộ với đề án tích hợp đầu số khẩn cấp do Bộ Công an chủ trì.

Theo dự thảo, 100% tỉnh, thành phố sẽ kiện toàn mạng lưới cấp cứu ngoại viện theo chuẩn quốc gia, đồng thời chuẩn hóa và nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực theo hướng chuyên nghiệp.

Đề án đặt mục tiêu toàn bộ nhân viên cấp cứu ngoại viện được cấp phép hành nghề; tối thiểu 5% dân số được đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, bảo đảm tối thiểu một xe cứu thương trên 100.000 dân.

Ngành y tế đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành, trong đó lực lượng y tế và cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đóng vai trò nòng cốt, hướng tới triển khai thống nhất trên toàn quốc.

Theo ông Đức, mục tiêu quan trọng của đề án là rút ngắn thời gian phản ứng cấp cứu ngoại viện, tiến tới đáp ứng khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới. Trong đó, 90% ca vận chuyển người bệnh có kết nối trước với cơ sở tiếp nhận, 95% ca cấp cứu ban đầu và vận chuyển bảo đảm an toàn, đúng quy trình chuyên môn.

Về lộ trình, giai đoạn 2025-2027 sẽ thí điểm tại khoảng 30% tỉnh, thành phố; sau đó mở rộng toàn quốc giai đoạn 2027-2030 và tiếp tục nâng cấp, hiện đại hóa trong giai đoạn sau.

