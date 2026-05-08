AI 365

“Tiệm phở anh Hai” bất ngờ trở thành tâm điểm trong đêm 8-5, chuyện gì đang xảy ra?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- "Tiệm phở anh Hai" vừa tạo dấu ấn tại Vietnam Game Awards 2026 khi giành cú đúp giải thưởng.

Tối 8-5, Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026 đã vinh danh 21 giải thưởng thuộc 4 nhóm chính The Golden Galaxy (dành cho game phát hành tại Việt Nam); The Golden Sun (dành cho game Việt); The Golden Star (dành cho Esports) và The Golden Gear (dành cho các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến game).

Ở giải thưởng Game Việt của năm, Brother Hai's Pho Restaurant (Tiệm phở anh Hai) được gọi tên. Trước đó, "Tiệm phở anh Hai" nhận giải Game Indie Việt Xuất Sắc (hạng mục The Golden Sun).

Brother Hai's Pho Restaurant đã tạo dấu ấn tại Vietnam Game Awards 2026 khi giành cú đúp giải thưởng, gồm "Game Indie Việt xuất sắc" thuộc nhóm The Golden Sun và "Game Việt của năm".

“Tiệm phở anh Hai” bất ngờ trở thành tâm điểm trong đêm 8-5, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 1.

Đại diện các tựa game nhận giải "Game Việt của năm" từ ban tổ chức. Ảnh: Hiếu Lương

"Tiệm phở anh Hai" là tựa game kinh dị tâm lý có cốt truyện, đưa người chơi vào vai người bán phở trong một ngôi làng bí ẩn. Trong game, người chơi vừa phải chế biến các tô phở Việt Nam truyền thống, vừa tìm cách sống sót trước những sự kiện kỳ bí, lạnh gáy.

Một trong những chi tiết gây chú ý với cộng đồng là nhiệm vụ bảo vệ chú chó "cậu Vàng" khỏi những kẻ trộm chó xuất hiện xuyên suốt trò chơi.

Ở hạng mục "Nhà phát hành xuất sắc', kết quả gọi tên VNGGames và Funtap. Trong đó, VNGGames là nhà phát hành và phát triển game hàng đầu Việt Nam và khu vực.

“Tiệm phở anh Hai” bất ngờ trở thành tâm điểm trong đêm 8-5, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 2.

VNGGames và Funtap Games là nhà phát hành game xuất sắc nhất tại Vietnam Game Awards

Từ năm 2005 đến nay, đơn vị đã phát hành thành công hơn 200 tựa game ở Việt Nam, trong đó có những cái tên thành "biểu tượng" như Võ Lâm Truyền Kỳ, PUBG Mobile, Valorant, Play Together VNG... cùng hơn 40 game ở thị trường quốc tế, đồng thời phát triển trên 20 tựa game chất lượng cao cho thị trường toàn cầu.

VNGGames hiện có văn phòng tại nhiều thành phố lớn trên toàn châu Á. Năm qua, đơn vị ra mắt khoảng 20 game.

Ở hạng mục 'Kênh thanh toán được yêu thích nhất", hai ví điện tử Momo và ShopeePay cùng được xướng tên.

“Tiệm phở anh Hai” bất ngờ trở thành tâm điểm trong đêm 8-5, chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 3.

Đại diện Momo và ShopeePay nhận giải 'Kênh thanh toán được yêu thích nhất'. Ảnh: Hiếu Lương

Trong đó, ví điện tử Momo đã đồng hành game thủ từ năm 2016 đến nay, là đối tác của các nhà phát hành game lớn.

Đơn vị cung cấp giải pháp nạp thẻ, thanh toán game tiện lợi, nhanh chóng, miễn phí. MoMo cũng góp mặt tại hàng loạt sự kiện nổi bật của làng game như League of Legends Championship Korea (2021-2022), AOV Creators Cup 2021, Be Booyah Free Fire Pro Scrim 2021, Ngày hội Sinh viên 2023 và sự kiện Offline Game "Hơi Thở Mặt Trời" 2024...

ShopeePay, tiền thân là AirPay, là ví điện tử và nền tảng thanh toán số phổ biến tại Việt Nam, mang đến giải pháp thanh toán nhanh chóng tiện lợi cho nhiều nhu cầu tiêu dùng và giải trí hàng ngày.

Với cộng đồng game thủ, ShopeePay là phương thức thanh toán quen thuộc giúp người chơi nạp game nhanh chóng trên nhiều cổng thanh toán, đồng thời mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các tựa game phổ biến.

Vietnam GameVerse 2026 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Báo VnExpress, Công ty CP dịch vụ trực tuyến FPT và Liên minh Game Việt Nam tổ chức, vừa chính thức khai mạc.

Ngày hội diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TPHCM, đến ngày 9-5.


"Giải mã công thức giúp một tựa game Việt Nam gây sốt thời gian qua"

(NLĐO)- Những yếu tố gần gũi, dễ nhận diện và giàu tính bản địa đã giúp trò chơi "Phở Anh Hai" tạo được sự chú ý mạnh mẽ

(NLĐO) - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa giới thiệu hai chương trình đào tạo mới ở trình độ đại học: Thiết kế đồ họa Game và Công nghệ Điện ảnh số.

(NLĐO) - Tựa game Bánh Mì Bách Khoa sử dụng hình ảnh quán xá vỉa hè và ngôn ngữ đời thường dí dỏm, tạo cảm giác gần gũi.

