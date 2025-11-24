Tiêm phòng uốn ván miễn phí cho người dân vùng lũ

Từ ngày 24-11 đến hết ngày 6-12, Viện Vắc-xin và Sinh phẩm y tế (IVAC) sẽ triển khai tiêm miễn phí huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế và vắc-xin uốn ván hấp phụ cho người dân vùng lũ tỉnh Khánh Hòa và lực lượng cứu hộ.

Người dân Khánh Hòa nhận quà hỗ trợ. Ảnh: Minh Huỳnh

Địa điểm tiêm chủng được thực hiện tại 2 nơi: Phòng tiêm chủng SAFPO Nha Trang, địa chỉ: số 8 Pasteur, phường Nha Trang; Phòng tiêm chủng SAFPO Suối Dầu, địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa. Buổi sáng từ 7 giờ 15 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

Trước tình hình mưa lũ kéo dài tại tỉnh Khánh Hòa, nhiều khu vực bị ngập sâu, người dân và lực lượng cứu hộ trong quá trình tác nghiệp có thể bị thương dẫn đến nguy cơ mắc bệnh uốn ván. Vì thế, viện tổ chức hoạt động trên nhằm chung tay cùng chính quyền, ngành y tế chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.