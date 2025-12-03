Chủ nhà U22 Thái Lan ra oai, đại thắng U22 Timor Leste

Chủ nhà U22 Thái Lan được đánh giá vượt trội so với Timor Leste ở bảng A, song phải đến cuối hiệp 1 họ mới mở được tỉ số. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ ngay từ đầu trận, "Bầy voi chiến" chỉ khai thông bế tắc ở phút 43 khi Yotsakorn Burapha bật cao đánh đầu từ quả phạt góc.

Bước sang hiệp 2, Thái Lan tiếp tục phát huy khả năng không chiến. Siraphop đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0, mở ra thế trận áp đảo hoàn toàn cho đội chủ nhà từ phút 50.

Khoảng thời gian sau đó, hàng thủ Timor Leste liên tục mắc sai lầm dưới sức ép dồn dập và biếu không cho Thái Lan bàn thứ 3 ở phút 61 sau pha bắt bóng lỗi của thủ môn.

Thế trận nhanh chóng vỡ vụn, Yotsakorn Burapha phá bẫy việt vị, đánh đầu nâng tỉ số lên 4-0 ở phút 69 rồi hoàn tất cú hat-trick với pha dứt điểm thành bàn ở phút 72. Đến phút 80, Kakana Khamyok ghi thêm bàn thứ 6, khẳng định sức mạnh tuyệt đối của chủ nhà.

Timor Leste chỉ kịp có bàn danh dự ở phút bù giờ 90+2 khi Palatimo đánh đầu chính xác từ đường tạt bên cánh trái.

Thắng đậm 6-1, U22 Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng A. Đội chủ nhà sẽ gặp Singapore ở lượt cuối ngày 11-12, trong khi Timor Leste chạm trán Singapore vào ngày 6-12.