Chủ nhà U22 Thái Lan ra oai, đại thắng U22 Timor Leste

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Chủ nhà U22 Thái Lan ra oai, đại thắng U22 Timor Leste

Quốc An - Ảnh: FAT, Ngọc Linh

(NLĐO) - Tối 3-12, U22 Thái Lan ra quân và có trận thắng đậm 6-1 trước Timor Leste tại bảng A, môn bóng đá SEA Games 33 - 2025

Chủ nhà U22 Thái Lan được đánh giá vượt trội so với Timor Leste ở bảng A, song phải đến cuối hiệp 1 họ mới mở được tỉ số. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ ngay từ đầu trận, "Bầy voi chiến" chỉ khai thông bế tắc ở phút 43 khi Yotsakorn Burapha bật cao đánh đầu từ quả phạt góc.

Chủ nhà U22 Thái Lan thắng đậm U22 Timor Leste - Ảnh 1.

Bước sang hiệp 2, Thái Lan tiếp tục phát huy khả năng không chiến. Siraphop đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0, mở ra thế trận áp đảo hoàn toàn cho đội chủ nhà từ phút 50.

Khoảng thời gian sau đó, hàng thủ Timor Leste liên tục mắc sai lầm dưới sức ép dồn dập và biếu không cho Thái Lan bàn thứ 3 ở phút 61 sau pha bắt bóng lỗi của thủ môn.

Thế trận nhanh chóng vỡ vụn, Yotsakorn Burapha phá bẫy việt vị, đánh đầu nâng tỉ số lên 4-0 ở phút 69 rồi hoàn tất cú hat-trick với pha dứt điểm thành bàn ở phút 72. Đến phút 80, Kakana Khamyok ghi thêm bàn thứ 6, khẳng định sức mạnh tuyệt đối của chủ nhà.

Chủ nhà U22 Thái Lan thắng đậm U22 Timor Leste - Ảnh 2.

Timor Leste chỉ kịp có bàn danh dự ở phút bù giờ 90+2 khi Palatimo đánh đầu chính xác từ đường tạt bên cánh trái.

Thắng đậm 6-1, U22 Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng A. Đội chủ nhà sẽ gặp Singapore ở lượt cuối ngày 11-12, trong khi Timor Leste chạm trán Singapore vào ngày 6-12.

Tin liên quan

Clip bàn thắng gây tranh cãi của Nguyễn Đình Bắc tại SEA Games 33

Clip bàn thắng gây tranh cãi của Nguyễn Đình Bắc tại SEA Games 33

(NLĐO) - Bị U22 Lào gỡ hòa 1-1 ở cuối hiệp 1, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng, giúp U22 Việt Nam thắng chung cuộc 2-1 trong ngày ra quân SEA Games 33

HLV Kim Sang-sik chỉ ra lý do khiến U22 Việt Nam thắng chật vật Lào

(NLĐO) - Trong phòng họp báo sau trận mở màn môn bóng đá SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik chia sẻ quan điểm về chiến thắng và bàn thắng thứ hai của đội nhà.

HLV đội U22 Lào vẫn chưa hiểu vì sao lại thua Việt Nam

(NLĐO) - Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV trưởng đội U22 Lào đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò dù kết quả chưa như mong muốn.

U22 Thái Lan SEA Games
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo