U22 Việt Nam khởi đầu suôn sẻ

Cú đúp bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc giúp U22 Việt Nam vượt qua U22 Lào với tỉ số 2-1 trong lượt trận đầu tiên bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 vào ngày 3-12. Tuy màn trình diễn của thầy trò ông Kim Sang-sik chưa mãn nhãn song kết quả chung cuộc đã giúp U22 Việt Nam có thêm lợi thế trong cuộc đua tranh ngôi nhất bảng.

Cần cải thiện khâu tấn công

Việt Nam được đánh giá là ứng viên vô địch môn bóng đá nam SEA Games 33 nhờ sở hữu lực lượng vừa đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025. So với Lào, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vượt trội về trình độ lẫn đẳng cấp. U22 Việt Nam thường đá pressing tầm cao, chủ động kiểm soát bóng, tấn công đa dạng.

Nguyễn Đình Bắc (phải) lập cú đúp bàn thắng, giúp U22 Việt Nam vượt qua U22 Lào trong trận khai mạc SEA Games 33 ở bảng B (Ảnh: NGỌC LINH)

Tuy nhiên, những mảng miếng phối hợp quen thuộc của U22 Việt Nam chưa được phát huy trong trận ra quân SEA Games 33. Trước hàng phòng ngự dày đặc của U22 Lào, các học trò của ông Kim Sang-sik gặp bế tắc khi triển khai tấn công. Chiếm tỉ lệ kiểm soát và số lần dứt điểm vượt trội đối phương, song những "chiến binh sao vàng" chỉ ghi được 2 bàn thắng.

Tận dụng lợi thế về hình thể, các học trò của ông Kim chủ động tấn công biên, nhờ sự cơ động của các cầu thủ chạy cánh như Văn Khang, Đình Bắc, Minh Phúc và Thanh Nhàn. Các pha tạt bóng từ hai bên cánh luôn tìm trúng mục tiêu, song những chân sút của U22 Việt Nam dứt điểm kém hiệu quả, bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn.

Xoay tua nhân sự

Hai bàn thắng của U22 Việt Nam xuất phát từ những nỗ lực cá nhân. Minh Phúc bất ngờ thể hiện khả năng bứt tốc mạnh mẽ, vượt qua hậu vệ đối phương ở bên cánh phải, trước khi căng ngang "dọn cỗ" cho Đình Bắc mở tỉ số trong hiệp 1. Sau đó, Đình Bắc thể hiện sự tự tin khi cầm bóng và dứt điểm hiểm hóc từ vòng 16m50 để ấn định chiến thắng cho U22 Việt Nam ở hiệp 2.

Nhận xét về trận đấu, HLV Phạm Minh Đức đánh giá: "Tấn công chưa hiệu quả, hàng thủ còn mắc lỗi, thể hiện qua lối chơi thiếu tập trung và để thủng lưới trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn. Tuy nhiên, màn trình diễn của Nguyễn Đình Bắc là xuất sắc. Chân sút 21 tuổi là tâm điểm trên sân đấu, góp công lớn giúp U22 Việt Nam hoàn thành mục tiêu thắng trận".

Sau trận thắng U22 Lào, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã rơi vào cảnh hao hụt lực lượng, khi tiền vệ Xuân Bắc phải rời sân gần cuối hiệp 1 vì chấn thương. Xuân Bắc là một trong 8 tài năng được khoác áo tuyển quốc gia tham dự vòng loại Asian Cup 2027. Anh cũng là nhân tố chủ chốt trong hành trình đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025 của U23 Việt Nam.

Thiếu vắng Xuân Bắc sẽ khiến hành lang cánh phải giảm sức mạnh tấn công. Ở thời điểm hiện tại, HLV Kim Sang-sik có nhiều sự lựa chọn thay thế vị trí của Xuân Bắc, dù vậy, vẫn cần có phương án xoay tua nhân sự hợp lý để bảo toàn lực lượng và khả năng vận hành đấu pháp chiến thuật khi chạm trán U22 Malaysia.

Ở bảng B, Malaysia là đối thủ ngang tầm cạnh tranh suất vào bán kết với U22 Việt Nam. Lợi thế của thầy trò ông Kim Sang-sik là có quãng nghỉ 8 ngày để giúp cầu thủ hồi phục thể trạng, rà soát đội hình, cải thiện khâu tấn công lẫn phòng ngự trước khi bước vào trận đấu cuối của vòng bảng gặp U22 Malaysia vào ngày 11-12.



