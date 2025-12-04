HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U22 Việt Nam khởi đầu suôn sẻ

TƯỜNG PHƯỚC

Trận đấu ra quân ở một giải đấu luôn tiềm ẩn khó khăn và U22 Việt Nam đã vượt qua thử thách để hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm

Cú đúp bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc giúp U22 Việt Nam vượt qua U22 Lào với tỉ số 2-1 trong lượt trận đầu tiên bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 vào ngày 3-12. Tuy màn trình diễn của thầy trò ông Kim Sang-sik chưa mãn nhãn song kết quả chung cuộc đã giúp U22 Việt Nam có thêm lợi thế trong cuộc đua tranh ngôi nhất bảng.

Cần cải thiện khâu tấn công

Việt Nam được đánh giá là ứng viên vô địch môn bóng đá nam SEA Games 33 nhờ sở hữu lực lượng vừa đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025. So với Lào, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vượt trội về trình độ lẫn đẳng cấp. U22 Việt Nam thường đá pressing tầm cao, chủ động kiểm soát bóng, tấn công đa dạng.

U22 Việt Nam khởi đầu suôn sẻ - Ảnh 1.

Nguyễn Đình Bắc (phải) lập cú đúp bàn thắng, giúp U22 Việt Nam vượt qua U22 Lào trong trận khai mạc SEA Games 33 ở bảng B (Ảnh: NGỌC LINH)

Tuy nhiên, những mảng miếng phối hợp quen thuộc của U22 Việt Nam chưa được phát huy trong trận ra quân SEA Games 33. Trước hàng phòng ngự dày đặc của U22 Lào, các học trò của ông Kim Sang-sik gặp bế tắc khi triển khai tấn công. Chiếm tỉ lệ kiểm soát và số lần dứt điểm vượt trội đối phương, song những "chiến binh sao vàng" chỉ ghi được 2 bàn thắng.

TIN LIÊN QUAN

Tận dụng lợi thế về hình thể, các học trò của ông Kim chủ động tấn công biên, nhờ sự cơ động của các cầu thủ chạy cánh như Văn Khang, Đình Bắc, Minh Phúc và Thanh Nhàn. Các pha tạt bóng từ hai bên cánh luôn tìm trúng mục tiêu, song những chân sút của U22 Việt Nam dứt điểm kém hiệu quả, bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn.

Xoay tua nhân sự

Hai bàn thắng của U22 Việt Nam xuất phát từ những nỗ lực cá nhân. Minh Phúc bất ngờ thể hiện khả năng bứt tốc mạnh mẽ, vượt qua hậu vệ đối phương ở bên cánh phải, trước khi căng ngang "dọn cỗ" cho Đình Bắc mở tỉ số trong hiệp 1. Sau đó, Đình Bắc thể hiện sự tự tin khi cầm bóng và dứt điểm hiểm hóc từ vòng 16m50 để ấn định chiến thắng cho U22 Việt Nam ở hiệp 2.

Nhận xét về trận đấu, HLV Phạm Minh Đức đánh giá: "Tấn công chưa hiệu quả, hàng thủ còn mắc lỗi, thể hiện qua lối chơi thiếu tập trung và để thủng lưới trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn. Tuy nhiên, màn trình diễn của Nguyễn Đình Bắc là xuất sắc. Chân sút 21 tuổi là tâm điểm trên sân đấu, góp công lớn giúp U22 Việt Nam hoàn thành mục tiêu thắng trận".

Sau trận thắng U22 Lào, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã rơi vào cảnh hao hụt lực lượng, khi tiền vệ Xuân Bắc phải rời sân gần cuối hiệp 1 vì chấn thương. Xuân Bắc là một trong 8 tài năng được khoác áo tuyển quốc gia tham dự vòng loại Asian Cup 2027. Anh cũng là nhân tố chủ chốt trong hành trình đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025 của U23 Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN

Thiếu vắng Xuân Bắc sẽ khiến hành lang cánh phải giảm sức mạnh tấn công. Ở thời điểm hiện tại, HLV Kim Sang-sik có nhiều sự lựa chọn thay thế vị trí của Xuân Bắc, dù vậy, vẫn cần có phương án xoay tua nhân sự hợp lý để bảo toàn lực lượng và khả năng vận hành đấu pháp chiến thuật khi chạm trán U22 Malaysia. 

Ở bảng B, Malaysia là đối thủ ngang tầm cạnh tranh suất vào bán kết với U22 Việt Nam. Lợi thế của thầy trò ông Kim Sang-sik là có quãng nghỉ 8 ngày để giúp cầu thủ hồi phục thể trạng, rà soát đội hình, cải thiện khâu tấn công lẫn phòng ngự trước khi bước vào trận đấu cuối của vòng bảng gặp U22 Malaysia vào ngày 11-12.

U22 Việt Nam khởi đầu suôn sẻ - Ảnh 2.


Tin liên quan

Clip bàn thắng gây tranh cãi của Nguyễn Đình Bắc tại SEA Games 33

Clip bàn thắng gây tranh cãi của Nguyễn Đình Bắc tại SEA Games 33

(NLĐO) - Bị U22 Lào gỡ hòa 1-1 ở cuối hiệp 1, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng, giúp U22 Việt Nam thắng chung cuộc 2-1 trong ngày ra quân SEA Games 33

Báo Thái Lan thay U22 Việt Nam lên tiếng, phê bình BTC SEA Games

(NLĐO) - Truyền thông Thái Lan chỉ trích BTC SEA Games 33 ngay sau sự cố không phát quốc thiều khi U22 Việt Nam và U22 Lào mở màn môn bóng đá vào chiều 3-12.

Chủ nhà U22 Thái Lan ra oai, đại thắng U22 Timor Leste

(NLĐO) - Tối 3-12, U22 Thái Lan ra quân và có trận thắng đậm 6-1 trước Timor Leste tại bảng A, môn bóng đá SEA Games 33 - 2025

U22 Việt Nam SEA Games 33 bóng đá nam SEA Games Nguyễn Đình Bắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo