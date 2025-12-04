Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son lập hat-trick ở Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026

Chạm trán Shan United ở lượt trận thứ 3 bảng B Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 tối 4-12, tiền đạo Nguyễn Xuân Son lập hat-trick bàn thắng giúp đội nhà đánh bại đại diện bóng đá Myanmar với tỉ số 3-0.



Trong lần đầu khoác áo CLB Nam Định thi đấu sân chơi quốc tế mùa này, Xuân Son trở thành tâm điểm khi liên tục có bóng và dứt điểm về cầu môn đối phương. Tuy nhiên, sau thời gian gần 1 năm nghỉ thi đấu vì chấn thương, cầu thủ gốc Brazil chưa thể tìm lại cảm giác "săn bàn" đỉnh cao.

Cuối hiệp 1, sau khi Văn Vĩ bị đối phương phạm lỗi trong vòng cấm và Nam Định FC được hưởng phạt đền, Xuân Son mới ghi bàn trên chấm 11m, mở tỉ số trận đấu. Cởi bỏ áp lực, tiền đạo nhập tịch tuyển Việt Nam có thêm 2 pha lập công trong hiệp 2 để hoàn tất cú hat-trick đầu tiên ở mùa này.

Mùa này, Xuân Son không có tên trong danh sách đăng ký Giải AFC Champions League Two, khiến đội bóng thành Nam sớm dừng bước ngay sau vòng bảng. Ở V-League, Xuân Son chỉ có thể thi đấu kể từ giai đoạn 2. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1997 đã kịp mở "tài khoản" bàn thắng khi trở lại khoác áo tuyển Việt Nam ở trận thắng Lào 2-0 trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Với 2 trận toàn thắng, Nam Định FC tạm đứng thứ 2 bảng B Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026, có cùng điểm số với đội đầu bảng Johor Darul Ta'zim (Malaysia) song kém hơn về chỉ số phụ.

Xuân Son đạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu

Ở lượt trận thứ 3 bảng A diễn ra hôm 3-12, CLB Công an Hà Nội bị Buriram United (Thái Lan) cầm hòa 1-1. Chân sút Leo Artur mở tỉ số cho đội bóng của Việt Nam ở phút thứ 10 song bị đối phương gỡ hòa trong thời gian bù giờ cuối trận. Kết quả này khiến đoàn quân HLV Polking có 4 điểm, tạm rơi xuống thứ 4 bảng A, kém tốp 2 vỏn vẹn 1 điểm. Ở hai lượt đấu còn lại, Công an Hà Nội lần lượt chạm trán 2 đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng và cần phải thắng mới hy vọng lọt vào bán kết.



