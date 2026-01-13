Tiền lì xì linh vật Ngựa 2026 tràn ngập thị trường

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường tiền lì xì và quà tặng in hình linh vật con ngựa đã bắt đầu "nóng" dần. Từ cửa hàng truyền thống đến các sàn thương mại điện tử, nhiều sản phẩm tiền, xu lưu niệm mang hình ngựa được tung ra với mẫu mã đa dạng, giá từ vài ngàn đến vài trăm ngàn đồng, phục vụ nhiều phân khúc khách hàng.

Ghi nhận tại một số cửa hàng kinh doanh tiền lưu niệm ở TPHCM, các loại tiền và xu in hình linh vật năm nay phong phú hơn các năm trước, trải dài từ tiền phổ thông đến các sản phẩm mạ vàng, mang tính sưu tầm. Ông Chính Vương, chủ cửa hàng Chính Vương Thế Giới Tiền, cho biết thị trường tiền và xu hình ngựa hiện khá sôi động nhờ nguồn hàng đa dạng, nhiều lựa chọn giá cả.

"Dù sức mua hiện mới ở mức vừa phải do chưa vào cao điểm giáp Tết và kinh tế còn khó khăn nhưng lượng khách hỏi mua đã tăng so với cùng kỳ. Có người mua vài tờ làm lì xì lấy may, có người đặt số lượng lớn để làm quà tặng cuối năm" - ông Vương nói.

Các loại tiền lưu niệm hình ngựa bán đầy trên các sàn thương mại điện tử

Theo các chủ cửa hàng, giá tiền lì xì phụ thuộc vào nguồn gốc, độ hiếm và hình thức. Những loại tiền cổ hoặc tiền Việt Nam cổ in hình linh vật thường có giá cao hơn. Các cặp xu hình ngựa cũng được nhiều khách quan tâm, chủ yếu là khách quen hoặc người mua sớm để tránh "cháy hàng" cận Tết.

Về giá cụ thể, tờ 2 USD in hình ngựa mạ vàng 3D được bán với giá khoảng 90.000 đồng, trong khi tờ 2 USD hình ngựa có số seri đẹp dao động quanh mức 200.000 đồng.

Các loại tiền phổ thông rẻ hơn nhiều, như tiền hình ngựa của Ma Cao (Trung Quốc) mệnh giá 1 triệu đồng có giá từ 7.000 – 10.000 đồng/tờ; tiền hình ngựa của Uzbekistan khoảng 16.000 đồng/tờ; tiền Mông Cổ khoảng 8.000 đồng/tờ.

Cặp xu ngựa Úc vàng – bạc năm 2026 được chào bán 80.000 đồng/cặp khi mua lẻ, giảm còn 70.000 đồng hoặc 60.000 đồng/cặp nếu mua số lượng lớn. Ngoài ra, bộ tiền "triệu đô" mạ vàng 12 con giáp có giá khoảng 500.000 đồng/bộ, hướng đến nhóm khách hàng sưu tầm hoặc làm quà biếu cao cấp.

"Nhờ có nhiều sản phẩm giá rẻ, phù hợp túi tiền, nhu cầu năm nay có thể tương đương năm ngoái và sẽ tăng rõ hơn khi cận Tết" - ông Vương nhận định.

Trên các sàn thương mại điện tử lớn, tờ 2 USD mạ vàng hình ngựa có giá dao động từ 110.000 – 200.000 đồng/tờ, ghi nhận từ vài trăm đến vài ngàn lượt mua. Các loại tiền lưu niệm hình ngựa của Ma Cao mệnh giá 100, kèm bao lì xì, được chào bán với giá 6.000 – 10.000 đồng/tờ, cũng có hàng ngàn lượt giao dịch thành công.



Theo người bán, đây chủ yếu là tiền lưu niệm, không có giá trị thanh toán như tiền thật, mang ý nghĩa tinh thần và phong thủy trong dịp Tết. Các loại tiền nước ngoài thường được nhập trực tiếp từ nước sở tại hoặc qua trung gian, phục vụ nhu cầu sưu tầm, lì xì và quà biếu.