Thời sự

Vé Tết nhộn nhịp từng ngày

NGỌC QUÝ - CHÍ NGUYÊN - THÁI PHƯƠNG

Các bến xe, nhà ga, cảng hàng không tại TP HCM đang có những chuẩn bị chu đáo phục vụ hàng trăm ngàn lượt khách dịp Tết Nguyên đán

Tại TP HCM chiều 12-1, ghi nhận ở Bến xe Miền Tây cho thấy các hoạt động diễn ra như hằng ngày với nhiều chuyến xe đều đặn ra vào. Tuy vậy, không khí Tết Bính Ngọ đang ùa về thông qua cảnh vật được trang trí và trong nhiều câu chuyện của hành khách.

Nhiều nhà xe khởi động sớm

Theo quan sát, nhiều người tới bến tìm hiểu lịch trình, giá vé hoặc đặt chỗ sớm nhằm chủ động kế hoạch về quê, nhân viên các quầy vé túc trực đầy đủ, hoàn tất thủ tục gọn gàng.

Anh Nguyễn Hồng Quang (SN 1995, quê Vĩnh Long) cho biết năm nào cũng có thói quen mua vé sớm để dễ chọn chỗ ngồi. 

"Thường tôi đặt vé online cho tiện, hôm nay ghé bến xe gửi đồ nên tranh thủ mua luôn" - anh Quang nói. Nam thanh niên kể về độ "nóng" thời điểm 26-27 tháng chạp mấy năm trước và nêu kinh nghiệm nếu không chủ động từ sớm thì càng về sau càng khó khăn.

Ở góc độ doanh nghiệp vận tải, đại diện nhà xe Tuấn Hưng (tuyến miền Tây) thông tin khoảng 2 tuần nữa đơn vị mới mở bán vé Tết, bởi "nhu cầu hiện tại chưa hẳn cao".

Khác với Tuấn Hưng, một số nhà xe chủ động mở bán sớm, trong đó nhà xe Hảo triển khai từ đầu tháng 1-2026, chủ yếu qua kênh trực tuyến. Theo vị đại diện nhà xe này, dự báo sức mua tăng dần và tăng rõ rệt khi bước vào tháng chạp.

- Ảnh 2.

Tại Bến xe Miền Tây ngày 12-1, nhiều người dân tới hỏi mua vé Tết. Ảnh: CHÍ NGUYÊN

Tại Bến xe Miền Đông cũ, nhiều tuyến đường dài rơi vào cảnh khan hiếm vé. Nhân viên quầy vé FUTA Bus Lines cho hay vé Tết các tuyến miền Trung được bán từ giữa tháng 12-2025; sau 5 đợt tăng cường xe, nhiều tuyến vẫn trong tình trạng "cháy vé". 

Cụ thể, tuyến TP HCM - Đà Nẵng đã kín chỗ từ ngày 26 tháng chạp trở đi, giá vé khoảng 610.000 đồng, tăng 100.000 đồng so với ngày thường. Các tuyến đi Phú Yên, Bình Định trong tình trạng tương tự, giá dao động 400.000 - 500.000 đồng/vé…

Sẵn sàng phục vụ

Về thời gian phục vụ Tết, Bến xe Miền Đông mới dự kiến hoạt động 20 ngày, gồm 10 ngày trước và 10 ngày sau Tết. Riêng những tuyến đi miền Bắc phục vụ từ ngày 10 tháng chạp. Theo dự báo, lượng hành khách tăng mạnh từ ngày 9 đến 15-2 (từ 22 đến 28 tháng chạp), với ngày cao điểm trước Tết rơi vào ngày 13-2, sau Tết cao điểm vào ngày 22-2. 

Nói tới việc về Đà Nẵng đón Tết, anh Nguyễn Ngọc Huy (ngụ phường Bình Thạnh, TP HCM) tỏ ra lo lắng vì mọi năm không căng thẳng như năm nay. Theo anh Huy, vé máy bay thì vượt khả năng tài chính, giờ chỉ còn chờ các nhà xe tăng chuyến để mua.

Trong 10 ngày trước Tết, bến dự kiến phục vụ hơn 108.500 lượt khách với khoảng 4.530 lượt xe; sau Tết là 45.000 lượt khách với gần 3.390 lượt xe.

Bến xe Miền Đông cũ và Bến xe Miền Tây triển khai phương án phục vụ tương tự, với dự kiến hơn 10.600 lượt xe, phục vụ trên 201.000 lượt khách tại Bến xe Miền Đông và khoảng 37.390 lượt xe, hơn 842.000 lượt khách tại Bến xe Miền Tây. 

Lượng khách tại các bến dự báo tập trung cao điểm vào 10 ngày trước Tết, riêng Bến xe Miền Tây có thể đạt 68.500 lượt khách trong ngày 13-2.

Về giá vé, các bến xe đề nghị đơn vị vận tải kê khai minh bạch, hạn chế tăng giá. Trong trường hợp cần thiết, mức phụ thu tối đa dao động 40%-60%, áp dụng chủ yếu cho tuyến miền Trung, Tây Nguyên và một số tuyến phía Bắc. Các bến cũng triển khai linh hoạt việc bán vé trước qua quầy và trực tuyến nhằm tránh tình trạng quá tải khi vào cao điểm.

- Ảnh 3.

Nhu cầu đi lại của hành khách dự kiến tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: LAM GIANG

Máy bay về nhiều, vé Tết vẫn cạn nhanh

Với đường hàng không, trong ngày 12-1, vé Tết chặng TP HCM - Hà Nội khởi hành ngày 26 tháng chạp được nhiều hãng như Vietjet, Vietravel Airlines, Bamboo Airways mở bán từ khoảng 3,61 triệu đồng/chặng hạng phổ thông; Vietnam Airlines mở bán ra từ 5,67 triệu đồng/chặng. 

Ở chiều ngược lại, từ Hà Nội - TP HCM khoảng mùng 5, mùng 6 Tết, các hãng hàng không đều không còn vé thấp. Trong đó, Vietnam Airlines bán giá thấp nhất từ 6,21 triệu đồng/chặng, Bamboo Airways 8,77 triệu đồng/chặng.

"Nếu mua vé thời điểm này cho chặng TP HCM - Hà Nội khứ hồi, tôi phải bỏ ra 10-13 triệu đồng, bằng cả tháng lương. Vì vậy, đến giờ này tôi vẫn chưa quyết định có về quê ăn Tết cùng gia đình không, bởi chi phí đi lại quá cao so với thu nhập" - chị Hạnh Nguyên (ngụ TP HCM) băn khoăn.

Một điểm mới của thị trường hàng không Tết năm nay là sự gia nhập của "tân binh" Sun PhuQuoc Airways (SPA; hãng hàng không của Tập đoàn Sun Group). Việc hãng hàng không mới này khai thác hàng loạt đường bay giữa TP HCM và Hà Nội đi Phú Quốc, Cam Ranh… góp phần đáp ứng nhu cầu của hành khách trong cao điểm Tết Nguyên đán 2026.

Theo tìm hiểu, hàng loạt hãng liên tục nhập về máy bay mới. Như Sun PhuQuoc Airways nâng đội bay lên 6 chiếc chỉ sau hơn 2 tháng bay thương mại và trong tháng 1 này dự kiến bổ sung tiếp 2 máy bay. Vietjet cũng vừa đưa về thêm 3 máy bay những ngày cuối năm 2025, đầu năm 2026. Bamboo Airways cũng tiếp nhận 1 máy bay mới trong nỗ lực khôi phục quy mô đội bay với sự điều hành trở lại của Tập đoàn FLC.

Nói về thị trường hàng không Việt Nam năm 2026, trong báo cáo cập nhật ngành hàng không vừa công bố, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán MBS nhận định ngành sẽ duy trì đà tăng mạnh mẽ trở lại nhờ gia tăng lượng khách quốc tế. Chính sách miễn thị thực, chi phí sinh hoạt hợp lý sẽ giúp Việt Nam trở thành điểm du lịch hấp dẫn... 

Bố trí thêm tàu

Ngành đường sắt tại TP HCM đã bán được khoảng 140.000 vé tàu dịp Tết Bính Ngọ, đạt trên 60% so với cùng kỳ mở bán năm ngoái.

Theo kế hoạch, tổng số vé dự kiến cung ứng trong dịp Tết là 330.000 vé, được mở bán từ tháng 9-2025. Tuy nhiên, lượng vé bán ra thực tế tăng mạnh trong các đợt mở bán sau, cho thấy nhu cầu di chuyển bằng tàu dịp Tết đang gia tăng đáng kể.

Ngành đường sắt cho biết các chặng cao điểm, đặc biệt những tuyến từ TP HCM đi miền Trung và miền Bắc, đang được bố trí thêm tàu nhằm giảm áp lực đặt vé và tạo điều kiện cho hành khách về quê sum họp.


Bất ngờ ngày đầu bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026

Bất ngờ ngày đầu bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026

(NLĐO)- Lượng khách đến ga Sài Gòn mua vé tàu Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 thưa thớt.

(NLĐO) - Ba bến xe lớn tại TPHCM đã xây dựng kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với dự báo lượng khách tăng cao.

(NLĐO) - Chiều 31-12, dòng người tấp nập đổ về các bến xe TPHCM, tranh thủ rời thành phố trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày.

