Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Tiến Thành làm mới du lịch bằng trải nghiệm và truyền thông số

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Từ mô hình check-in đến videoclip quảng bá, Tiến Thành hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến bằng công nghệ và sự tham gia của cộng đồng

Ngày 24-4, UBND phường Tiến Thành (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức lễ ra mắt các mô hình check-in du lịch, công bố videoclip quảng bá điểm đến và tập huấn xây dựng thương hiệu du lịch địa phương. Sự kiện đánh dấu bước chuyển trong cách làm du lịch, hướng tới khai thác sức mạnh truyền thông số để lan tỏa hình ảnh vùng biển Tiến Thành.

Tại chương trình, chính quyền địa phương phát động chiến dịch truyền thông với thông điệp: "Mỗi cơ sở du lịch là một điểm sáng – Mỗi người dân là một đại sứ du lịch". 

Tiến Thành làm mới du lịch bằng trải nghiệm và truyền thông số - Ảnh 1.

Người trẻ Tiến Thành được kêu gọi trở thành “đại sứ số” quảng bá du lịch

Điểm nhấn của chiến dịch là lời kêu gọi thế hệ trẻ tham gia quảng bá du lịch bằng điện thoại thông minh và các nền tảng mạng xã hội, chia sẻ những khoảnh khắc đẹp về biển xanh, nắng vàng, đời sống ngư dân và con người địa phương bằng góc nhìn sáng tạo.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện UBND phường Tiến Thành cho biết địa phương sở hữu đường bờ biển dài, cảnh quan còn hoang sơ cùng nét mộc mạc, hiếu khách của cộng đồng làng chài. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi số, chỉ có tài nguyên thiên nhiên thôi là chưa đủ, mà cần thay đổi tư duy từ khai thác tự nhiên sang xây dựng hình ảnh điểm đến có chiến lược, có định vị rõ ràng và được lan tỏa mạnh mẽ.

Tiến Thành làm mới du lịch bằng trải nghiệm và truyền thông số - Ảnh 2.

Ra mắt loạt điểm check-in mới, làm mới hình ảnh du lịch Tiến Thành

Tiến Thành làm mới du lịch bằng trải nghiệm và truyền thông số - Ảnh 3.

Tiến Thành làm mới du lịch bằng trải nghiệm và truyền thông số

Dịp này, địa phương ra mắt 3 mô hình check-in mới gồm "Trái tim từ biển cả", "Tiến Thành – đại dương xanh" và "Cổng chào miền nhiệt đới". Các công trình sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, tái hiện hình ảnh biển, làng chài và đời sống ngư dân, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho du khách.

Theo UBND phường Tiến Thành, hiện địa phương có khoảng 60 cơ sở du lịch cùng hệ thống resort ven biển đang phát triển. Thay vì chỉ dựa vào lợi thế cảnh quan, phường định hướng phát triển du lịch dựa trên trải nghiệm, sự thân thiện của người dân và sức mạnh truyền thông số nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước.


(NLĐO)- Theo Bí thư phường Sầm Sơn, 90% tai tiếng ở Sầm Sơn đều từ xe điện mà ra, vì thế địa phương đã lên kế hoạch kiên quyết xử lý tình trạng này

Làng Du lịch Bình Quới triển khai chuỗi hoạt động đặc sắc nhân các dịp lễ

Làng Du lịch Bình Quới tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động đặc sắc nhân các dịp lễ lớn sắp tới gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5.

Thông báo khẩn từ Sở Du lịch TP Huế về khách sạn Romance

(NLĐO) - Sở Du lịch TP Huế đã có thông báo khẩn gửi các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong ngành du lịch liên quan đến lưu trú tại khách sạn Romance.

