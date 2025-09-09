Tiền thưởng "khủng" cho nhà vô địch Cúp Quốc gia

Ngày 9-9, Công ty Cổ Phần Chứng Khoán LPBank (LPBS), Tập đoàn FPT và Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã ký kết Thỏa thuận Tài trợ Giải bóng đá Cúp Quốc gia - Chứng khoán LPBank 2025-2026, dưới sự chứng kiến của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam.

Nâng tầm chất lượng chuyên môn

Theo thỏa thuận đã ký, Cúp Quốc gia 2025-2026 sẽ được đảm bảo về nguồn lực tài chính khi có sự đồng hành của nhà tài trợ chính LPBS. Với uy tín và tiềm lực mạnh mẽ, Cúp Quốc gia 2025-2026 được kỳ vọng sẽ nâng tầm chất lượng chuyên môn, trở thành sân chơi bóng đá chuyên nghiệp thu hút người xem.

Ông Nguyễn Duy Khoa - Chủ tịch kiêm TGĐ LPBS và Ông Phạm Thanh Tuấn - Chủ tịch kiêm TGĐ FPT Play ký kết hợp tác

Sự kiện này cũng đồng thời mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa LPBS, VPF và FPT trong bức tranh phát triển tổng thể của bóng đá Việt Nam.

Sau quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ, Công ty Cổ phần Chứng Khoán LPBank đã bước vào giai đoạn phát triển mới, khẳng định vị thế vững chắc trong ngành chứng khoán Việt Nam. Song hành với việc cung cấp những sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện, vượt trội và phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng khách hàng, các hoạt động kinh doanh của LPBS cũng gắn liền với trách nhiệm xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực thể thao.

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF phát biểu tại sự kiện

Ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch FPT Telecom phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Duy Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Chứng Khoán LPBank nhấn mạnh: “Chúng tôi tự hào và vinh dự được đồng hành cùng Giải Bóng đá Cúp Quốc gia trên cương vị Nhà tài trợ chính. Đây là bước đi nằm trong chiến lược định sẵn của LPBS, với mục tiêu đóng góp vào sự phát triển của thể thao nước nhà. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự đồng hành xuyên suốt của LPBS, Cúp Quốc gia năm nay sẽ để lại nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ”.

Cũng tại sự kiện, Ban tổ chức đã công bố logo mới của Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025-2026, với sắc vàng-cam chủ đạo, thể hiện tinh thần mạnh mẽ, khát khao chinh phục và niềm đam mê bóng đá. Logo sẽ được áp dụng trên toàn bộ hệ thống nhận diện của giải. Những thay đổi này không chỉ ghi nhận sự hiện diện tích cực của LPBS trong lần đầu đồng hành, mà còn gửi gắm niềm tin vào sự phát triển của giải đấu.

Logo mới của giải đấu

Ông Nguyễn Duy Khoa - Chủ tịch kiêm TGĐ LPBS phát biểu tại buổi lễ

Bày tỏ sự lạc quan và tin tưởng vào Nhà tài trợ chính, Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF cho biết: “Sự hợp tác giữa VPF và FPT với thương hiệu FPT Play đã giúp các Giải Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam những năm gần đây liên tục khởi sắc, phát triển. Nền móng này đã tạo cho mỗi CLB, từng cầu thủ thi đấu tại Cúp Quốc gia nhiều động lực để cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng hay, bàn thắng đẹp. Và sự hiện diện của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán LPBank với tư cách Nhà tài trợ chính của giải đấu là sự ghi nhận đầy giá trị cho tất cả những nỗ lực đó”.

Tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại

Cúp Quốc gia mùa này dự kiến khởi tranh từ ngày 12-9-2025 đến 28-6-2026, với sự tham dự của 14 CLB V-League và 11 CLB Hạng nhất Quốc gia. Đội vô địch sân chơi kỳ này sẽ mang về giải thưởng trị giá 2 tỉ đồng.

Ông Hoàng Việt Anh – Chủ tịch FPT Telecom, Tập đoàn FPT, khẳng định: “Xuyên suốt 4 năm đồng hành cùng bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, FPT Play không ngừng đổi mới để mang đến những trận cầu chất lượng và trải nghiệm trọn vẹn cho người hâm mộ. Cúp Quốc gia 2025-2026 là cột mốc mới khi có sự gắn kết giữa LPBS, VPF và FPT. Với niềm đam mê bóng đá và khát vọng cống hiến, FPT Play sẽ tiếp tục mang đến những cảm xúc trọn vẹn cho người hâm mộ trên mọi nền tảng”.

Ông Hoàng Việt Anh và ông Trần Anh Tú trao bảng danh vị cho Nhà tài trợ LPBS

Để nâng cao chất lượng chuyên môn, hình ảnh cho Cúp Quốc gia, Công ty VPF phối hợp cùng FPT Play sẽ tiếp tục triển khai, áp dụng công nghệ VAR tại một số vòng đấu, trận đấu quan trọng của giải. Năm nay, FPT Play dự kiến triển khai thí điểm sản xuất một số trận đấu chất lượng cao với quy chuẩn từ 10 - 12 máy quay/trận. Bên cạnh đó, FPT Play vẫn áp dụng chất lượng sản xuất tiêu chuẩn.

Với Cúp Quốc gia 2025-2026, FPT Play cũng tăng cường tỉ lệ số trận có hiển thị các thông số chi tiết trận đấu so với mùa giải trước đó. Không những vậy, tính năng tương tác trực tiếp giữa bình luận viên – khán giả theo thời gian thực, chế độ đồng hành (Companion Mode), lựa chọn đa luồng bình luận… cũng được áp dụng.

Tất cả các trận đấu tại Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025-2026 được FPT Play tường thuật trực tiếp và trọn vẹn trên các hạ tầng của đơn vị, bao gồm: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội…. FPT Play tiếp tục phối hợp cùng các đài truyền hình để sản xuất và phát sóng các trận đấu trong mùa giải mới.