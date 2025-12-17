Tiền thưởng "khủng" ở Giải Pickleball VTV9 Open lần 1 – năm 2025

Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP HCM (VTV9) phối hợp cùng Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), LĐQV – Pickleball TP HCM và các đơn vị đồng hành tổ chức Giải Pickleball VTV9 Open Lần 1 – năm 2025.

Từ ngày 19 đến 21-12, cụm sân Banger (số 90 đường Song Hành, phường Bình Trưng, TP HCM) sẽ chứng kiến những pha bóng tốc độ cao đầy kịch tính của gần 700 tay vợt đến từ khắp cả nước, trong đó có các VĐV chuyên nghiệp hàng đầu, doanh nghiệp, nghệ sĩ, KOLs, giới báo chí và đông đảo những người đam mê pickleball.

Giải đấu năm nay gồm 9 nội dung thi đấu đôi (mỗi đội có 2 VĐV), gồm: Đôi nam Báo chí/Nghệ sĩ/KOLs, Đôi nam nữ Báo chí/Nghệ sĩ/KOLs, Đôi nam Doanh nghiệp, Đôi nam Pro, Đôi nam nữ Pro, Đôi hỗn hợp trình 7.5, Đôi hỗn hợp trình 5.5, Đôi nam 5.0 và Đôi nam nữ 5.0.

Đảm bào chia bảng đúng trình độ và tạo sân chơi công bằng cho cả người mới bắt đầu lẫn những tay vợt dày dạn kinh nghiệm, các nội dung thi đấu sẽ được phân hạng dựa trên hệ thống trình điểm Sport Connect.

Lý Hoàng Nam sẽ tranh tài tại Giải Pickleball VTV9 Open Lần thứ nhất - năm 2025

Kỳ này, các VĐV chuyên nghiệp hàng đầu Pickleball Việt Nam như: Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển, Văn Phương, Vũ Thanh Dương (Dương cao)… sẽ có cơ hội phân tài cao thấp với những tay vợt ngoại quốc Li Zefeng, Nathan Willis hay Li Cian….

Nhóm Nghệ sĩ, KLOs tham dự gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng: diễn viên Bình Minh, cựu danh thủ Hồng Sơn, nhạc sĩ Huy Tuấn, người mẫu Minh Hằng, á hậu Thanh Ngân, á hậu Ngọc Hằng, siêu mẫu Thu Hằng, ca sĩ Pha Lê, diễn viên Minh Luân….

Giải đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV9 và VTVcab, đồng thời phát song song trên các nền tảng số của VTV9, VTVcab, ứng dụng VTVgo và VTVPrime, giúp khán giả dễ dàng theo dõi từng màn so tài kịch tính.

Tổng giá trị giải thưởng của Giải Pickleball VTV9 Open Lần thứ nhất - năm 2025 lên đến 2 tỉ đồng, bao gồm tiền mặt, cúp, huy chương và quà tặng từ các nhà tài trợ. Giá trị giải thưởng lớn cũng cho thấy tham vọng đưa giải đấu này trở thành sân chơi uy tín, chất lượng chuyên môn cao, mang tầm khu vực trong tương lai.