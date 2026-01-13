Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Động lực xanh cho kỷ nguyên mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đại hội Đảng

Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Động lực xanh cho kỷ nguyên mới

Tiến sĩ Tô Văn Trường

(NLĐO) - Từ "giàu tài nguyên" đến "giàu thể chế" là chiến lược duy nhất để Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình, giữ gìn môi trường cho thế hệ tương lai.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dư luận cả nước kỳ vọng vào những quyết sách mang tầm nhìn mới, đưa Việt Nam vượt qua điểm nghẽn phát triển và bước vào quỹ đạo tăng trưởng bền vững hơn, công bằng hơn và xanh hơn. Một trong những chuyển dịch tư duy được thể hiện ghi nhận rõ trong dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (gọi tắt là Văn kiện) là thay đổi cách tiếp cận đối với tài nguyên, môi trường và tăng trưởng kinh tế: Từ khai thác tài nguyên hữu hạn sang kiến tạo động lực dựa trên tri thức, thể chế và công nghệ.

Từ "giá phải trả" đến "động lực tăng trưởng mới"

Nhiều thập kỷ qua, mô hình phát triển của Việt Nam dựa mạnh vào lợi thế tài nguyên thiên nhiên: Đất đai, khoáng sản, sông ngòi và bờ biển dài. Mô hình đó đã giúp đất nước vượt nghèo, trở thành nền kinh tế có độ mở cao, với GDP bình quân đầu người tăng gấp hàng chục lần so với thời gian đầu sau đổi mới. Tuy nhiên, cái giá phải trả cũng ngày càng lộ rõ: Suy giảm rừng, ô nhiễm nước, cạn kiệt khoáng sản, xói mòn đất nông nghiệp, cùng những hệ lụy môi trường không thể đảo ngược.

Theo Ngân hàng Thế giới, tổn thất do suy thoái môi trường và thiên tai hiện đã tương đương khoảng 3,5% GDP mỗi năm – mức đánh đổi quá lớn trong bối cảnh dư địa tăng trưởng truyền thống đang thu hẹp. Nhìn thẳng vào sự thật đó, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đưa kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường lên ngang hàng với nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế. Đây là điểm nhấn tư duy quan trọng, thể hiện rằng bảo vệ môi trường không còn là "chi phí phụ trợ" mà trở thành một bộ phận cấu thành của thịnh vượng quốc gia.

Cùng lúc, bối cảnh quốc tế đã thay đổi sâu sắc. Các nền kinh tế tiên tiến đang chuyển dịch sang năng lượng sạch, sản xuất ít phát thải và áp dụng những hàng rào kỹ thuật mới như Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu. Không thích ứng kịp, hàng hóa Việt Nam sẽ mất cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Nói cách khác, chuyển đổi xanh không chỉ là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu sống còn.

Từ giàu tài nguyên đến kinh tế xanh: Chiến lược phát triển bền vững cho Việt Nam - Ảnh 1.

ĐBSCL cần tái cấu trúc sản xuất theo quan điểm "thuận thiên có kiểm soát" để nâng cao giá trị nông sản

"Thuận thiên có kiểm soát" và tầm nhìn liên vùng

Biến đổi khí hậu hiện hữu ở mọi miền đất nước, nhưng tác động nghiêm trọng nhất là tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) – nơi sản xuất 50% lúa gạo, 65% thủy sản và gần 90% lượng gạo xuất khẩu.

Sạt lở bờ sông, xâm nhập mặn, nguồn nước suy giảm khiến hàng triệu người dân đối diện rủi ro sinh kế. Trong bối cảnh đó, dự thảo Văn kiện xác định rõ thích ứng và giảm thiểu tác động khí hậu là ưu tiên chiến lược.

Ba định hướng then chốt cần được ưu tiên là:

Thứ nhất, tái cấu trúc sản xuất theo quan điểm "thuận thiên có kiểm soát". ĐBSCL không thể tiếp tục theo đuổi tư duy chống chọi cứng nhắc với tự nhiên. Thay vào đó, chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp đa giá trị – thủy sản, lúa gạo, cây ăn trái – gắn với công nghệ chế biến sâu và xây dựng thương hiệu nhằm nâng cao thu nhập chứ không chỉ bảo đảm an ninh lương thực theo nghĩa truyền thống. Một hạt gạo bán thô tạo giá trị rất thấp; nhưng một sản phẩm thủy sản, hay gạo chế biến đặc sản, có thể mang lại thu nhập gấp nhiều lần cho người nông dân.

Thứ hai, quản trị tài nguyên nước dựa trên quy hoạch tích hợp và liên kết vùng thực chất. Nước không tuân theo ranh giới hành chính, quản trị nước càng không thể "mạnh ai nấy làm". ĐBSCL gắn bó mật thiết với Đông Nam Bộ – nơi hội tụ các trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước. Quy hoạch nguồn nước cần sự điều phối thống nhất ở cấp vùng, thay vì để mỗi tỉnh tự xây đập, chia kênh, gây thiệt hại chéo. Văn kiện cần khẳng định rõ hơn cơ chế vận hành liên kết vùng có đủ thực quyền và có chế tài ràng buộc.

Thứ ba, đẩy mạnh ngoại giao nguồn nước dựa trên dữ liệu thời gian thực. Với 63% lượng nước sông suối đến từ bên ngoài lãnh thổ, Việt Nam không thể chỉ dựa vào lòng tin hay ước đoán. Hệ thống quan trắc tự động, chia sẻ dữ liệu xuyên biên giới, kết nối nghiên cứu khoa học quốc tế và chủ động đàm phán trong khuôn khổ Ủy hội sông Mê Kông (MRC) là nền tảng để bảo vệ an ninh nước quốc gia.

Đột phá thể chế: Minh bạch để chặn đứng "xin-cho"

Việt Nam giàu tiềm năng tài nguyên, nhưng "nghèo" ở khâu quản trị. Tình trạng quy hoạch treo kéo dài ở nhiều địa phương khiến đất đai bị bỏ phí, kìm hãm sản xuất và suy giảm lòng tin của người dân. Khoáng sản bị khai thác trái phép hoặc thất thoát trong những dự án khai thác hợp pháp, khiến ngân sách mất nguồn thu và môi trường bị tàn phá.

Để khắc phục tận gốc, dự thảo Văn kiện cần nhấn mạnh 3 giải pháp:

Một là, số hóa và công khai dữ liệu đất đai, khoáng sản. Một hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất toàn quốc, truy cập mở, cập nhật theo thời gian thực sẽ cắt giảm cơ hội trục lợi chính sách. Minh bạch là phương thuốc hiệu quả nhất chống tham nhũng.

Hai là, thực thi nghiêm túc nguyên tắc thị trường cạnh tranh trong phân bổ tài nguyên. Quyền sử dụng đất và quyền khai thác khoáng sản phải được đấu giá công khai, theo giá thị trường, có thời hạn, có trách nhiệm hoàn nguyên môi trường. Nhà nước không "cho" tài nguyên; doanh nghiệp bỏ vốn, nộp thuế, trả tiền thuê và bị giám sát.

Ba là, giám sát đa chiều và trách nhiệm giải trình. Ngoài cơ quan công quyền, báo chí, cộng đồng và tổ chức xã hội cần được trao công cụ để giám sát, từ đó tạo áp lực minh bạch hóa và nâng cao kỷ luật thực thi. Luật pháp đúng chỉ là điều kiện cần, thực thi nghiêm minh mới là điều kiện đủ.

Đại hội XIV của Đảng đứng trước ngã rẽ lịch sử: hoặc tiếp tục dựa vào mô hình khai thác tài nguyên truyền thống ngày càng cạn kiệt hoặc mạnh dạn xoay trục sang mô hình dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và uy lực của thể chế minh bạch. Từ "giàu tài nguyên" đến "giàu thể chế" là bước tiến về nhận thức và hành động, là chiến lược duy nhất để Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình, tạo ra cuộc sống chất lượng hơn cho người dân, và giữ gìn môi trường cho các thế hệ tương lai.

Nếu tư duy đúng được hiện thực hóa bằng quyết sách mạnh mẽ, Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên trở thành điểm sáng của kinh tế xanh ở khu vực, nơi thịnh vượng và bền vững tiến cùng nhau.

Từ giàu tài nguyên đến kinh tế xanh: Chiến lược phát triển bền vững cho Việt Nam - Ảnh 2.

Việt Nam có tiềm năng tạo 10–15 triệu tín chỉ carbon rừng mỗi năm

Nhà nước kiến tạo luật chơi, xã hội hóa đầu tư

Thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050 là tham vọng lớn, đòi hỏi nguồn lực khổng lồ – ước tính khoảng 368 tỉ USD. Ngân sách nhà nước không thể gánh vác, nhưng đây lại là cơ hội để thu hút nguồn vốn tư nhân và tài chính xanh quốc tế. Điều kiện tiên quyết là phải có khung thể chế minh bạch và hấp dẫn.

Nhà nước cần chuyển từ vai trò "làm thay" sang kiến tạo môi trường, thiết lập luật chơi rõ ràng cho thị trường carbon, tài chính xanh và các dự án năng lượng tái tạo. Việt Nam có tiềm năng tạo 10–15 triệu tín chỉ carbon rừng mỗi năm; nếu có hạ tầng pháp lý đầy đủ, thị trường carbon có thể trở thành nguồn thu bền vững cho cả quốc gia và người dân sở hữu rừng.

Một khuôn khổ chính sách ổn định, nhất quán, lâu dài sẽ là tín hiệu mạnh mẽ để dòng vốn tư nhân và quốc tế "tự tìm đến", thay vì phải chờ khuyến khích hành chính. Đây chính là bước chuyển căn bản trong tư duy phát triển: Nhà nước kiến tạo – doanh nghiệp dẫn dắt – người dân thụ hưởng.


Tin liên quan

Bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin trong thời gian Đại hội Đảng

Bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin trong thời gian Đại hội Đảng

(NLĐO)- Ngành hàng không siết chặt bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

VIỆT NAM VƯƠN MÌNH PHÁT TRIỂN, HỘI NHẬP: Phát triển con người, nâng chất nguồn nhân lực

Bộ Khoa học và Công nghệ xác định 2026 là năm tăng tốc triển khai Nghị quyết 57, chuyển mạnh từ xây dựng thể chế sang tạo ra kết quả thực chất

VIDEO: Hà Nội rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

(NLĐO) - Đại hội lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19-1 đến ngày 25-1-2026, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

bảo vệ môi trường tăng trưởng kinh tế kinh tế xanh ĐBSCL Khai thác tài nguyên đại hội đảng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo