VIDEO: Hà Nội rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19-1 đến ngày 25-1-2026. Đại hội sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Đại hội XIV sẽ tập trung thảo luận, quyết định những nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Đảng và đất nước. Trong đó, sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện trình Đại hội, gồm 4 báo cáo trọng tâm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bên cạnh đó, Đại hội sẽ thảo luận, thông qua Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; đồng thời thực hiện quy trình bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Video: Hải Anh

Có 1.588 đại biểu dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng, gồm: 165 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; 353 đại biểu bầu theo quy định (tại 11 đảng bộ tỉnh, thành phố không thực hiện hợp nhất và Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương); 1.070 đại biểu chỉ định (tại 23 đảng bộ tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất và Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; Đảng bộ Chính phủ; Đảng bộ Quốc hội; Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đại biểu ở các đảng bộ ngoài nước).

Tại những trục đường phố chính như Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Phạm Hùng, cùng những khu vực biểu tượng như Quảng trường Ba Đình, hồ Hoàn Kiếm…, cờ Tổ quốc, cờ Đảng, pano, áp phích và biểu ngữ chào mừng Đại hội lần thứ XIV Đảng được treo trang trọng và nổi bật.

Những ngày này, Hà Nội rực rỡ cờ hoa, pano chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Không khí tưng bừng, phấn khởi lan tỏa khắp các tuyến phố, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân Thủ đô hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Ảnh: Hải Anh

