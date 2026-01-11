HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đại hội Đảng

VIDEO: Hà Nội rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Bài, ảnh, clip: Văn Duẩn - Hải Anh

(NLĐO) - Đại hội lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19-1 đến ngày 25-1-2026, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19-1 đến ngày 25-1-2026. Đại hội sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

VIDEO: Hà Nội rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ 19-1 đến 25-1-2026, tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Hải Anh

Đại hội XIV sẽ tập trung thảo luận, quyết định những nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Đảng và đất nước. Trong đó, sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện trình Đại hội, gồm 4 báo cáo trọng tâm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bên cạnh đó, Đại hội sẽ thảo luận, thông qua Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; đồng thời thực hiện quy trình bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Video: Hải Anh

Có 1.588 đại biểu dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng, gồm: 165 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; 353 đại biểu bầu theo quy định (tại 11 đảng bộ tỉnh, thành phố không thực hiện hợp nhất và Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương); 1.070 đại biểu chỉ định (tại 23 đảng bộ tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất và Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; Đảng bộ Chính phủ; Đảng bộ Quốc hội; Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đại biểu ở các đảng bộ ngoài nước).

VIDEO: Hà Nội rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 2.

Đại hội lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

img
img
img

Tại những trục đường phố chính như Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Phạm Hùng, cùng những khu vực biểu tượng như Quảng trường Ba Đình, hồ Hoàn Kiếm…, cờ Tổ quốc, cờ Đảng, pano, áp phích và biểu ngữ chào mừng Đại hội lần thứ XIV Đảng được treo trang trọng và nổi bật.

VIDEO: Hà Nội rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 7.

Những ngày này, Hà Nội rực rỡ cờ hoa, pano chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Không khí tưng bừng, phấn khởi lan tỏa khắp các tuyến phố, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân Thủ đô hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Ảnh: Hải Anh

VIDEO: Hà Nội rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 8.
VIDEO: Hà Nội rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 9.
VIDEO: Hà Nội rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 10.
VIDEO: Hà Nội rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 11.

Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong 7 ngày tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Ảnh: Hải Anh

VIDEO: Hà Nội rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 12.

Các tuyến phố Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ, hoa và biểu tượng chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Hải Anh

VIDEO: Hà Nội rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 13.

Đại hội lần thứ XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là thời khắc định hướng chiến lược, mở ra kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ảnh: Hải Anh

VIDEO: Hà Nội rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 14.

Đại hội lần thứ XIV của Đảng với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ảnh: Hải Anh

VIDEO: Hà Nội rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 15.

Đại hội đại lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Hải Anh

VIDEO: Hà Nội rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 16.

Đại hội lần thứ XIV của Đảng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Một sự kiện có ý nghĩa trọng đại phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Hải Anh

VIDEO: Hà Nội rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 17.

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc lịch sử trên con đường phát triển, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ảnh: Hải Anh

VIDEO: Hà Nội rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 19.

Thời gian tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng đang rất cận kề. Đây là một kỳ đại hội mang dấu mốc đặc biệt quan trọng trên con đường phát triển của đất nước, bởi đây là Đại hội mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên mà Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước; phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Ảnh: Hải Anh

