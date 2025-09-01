Tiến vào kỷ nguyên mới với thành tựu đất nước

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, ngày 31-8, dù nắng nóng, hàng chục ngàn người vẫn tiếp tục đổ về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, TP Hà Nội) để tham quan Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Khách tham quan triển lãm đạt mức kỷ lục

Không chỉ người dân thủ đô, nhiều đoàn khách từ các tỉnh, thành: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Đồng Nai, TP HCM, Cần Thơ… cũng vượt hàng trăm, hàng ngàn km đến Hà Nội để tham quan sự kiện đặc biệt này. Từ sáng sớm, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đã có mặt, "đội nắng" xếp hàng dài để tham quan trọn vẹn các gian trưng bày.

Sức hút của sự kiện đến từ việc triển lãm mang tầm vóc văn hóa - chính trị quốc gia, mở cửa miễn phí đến hết ngày 5-9. Với diện tích gần 260.000 m², đây là triển lãm lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ - ngành cùng hơn 230 gian hàng của 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

Thành tựu của gần 180 ngành, lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… được giới thiệu bằng tư liệu, hiện vật, máy móc, phim tài liệu, phóng sự. Từ đó, chặng đường "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" của dân tộc được tái hiện sinh động, toàn diện.

Không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, kết hợp giữa hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử với công nghệ số như 3D mapping, thực tế ảo, hologram, màn hình LED cong và trí tuệ nhân tạo. Nhờ vậy, khách tham quan không chỉ được xem mà còn được trực tiếp trải nghiệm, thêm cảm xúc và niềm tự hào.

Khu trưng bày của TP HCM nổi bật với 4 không gian chính: Tái hiện hành trình mở cõi phương Nam, kháng chiến trường kỳ, 50 năm xây dựng - đổi mới sáng tạo và tầm nhìn tương lai. Các ứng dụng công nghệ số tiên tiến như AI trợ lý thông minh, màn hình LCD trong suốt hay scroll-up LED cong tạo nên hiệu ứng trực quan, khiến nơi đây luôn đông khách. Theo nhân viên gian hàng, lượng khách đến đây ngày càng đông, khó có thể thống kê cụ thể. Nhiều người không chỉ tìm hiểu lịch sử mà còn tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt của sự kiện.

Theo ban tổ chức triển lãm, chỉ trong 3 ngày đầu (từ 28 đến 30-8), triển lãm đã đón hơn 1,1 triệu lượt khách - con số chưa từng có ở các triển lãm trước đây của Việt Nam. Ngoài tham quan, du khách còn được hòa mình vào nhiều hoạt động như trình diễn robot, khinh khí cầu, diều nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ… Vào ngày 2-9 và 5-9, tại triển lãm sẽ diễn ra lễ hội bắn pháo hoa tầm cao, hứa hẹn thu hút thêm nhiều khách đến tham dự.

Đông đảo người dân và du khách tham quan gian hàng triển lãm của TP HCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đưa thành tựu đến gần dân

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Mạnh Hưng (ngụ TP HCM) cho biết đã ra Hà Nội từ ngày 30-8 để kết hợp du lịch, tham quan triển lãm và theo dõi diễu binh, diễu hành.

"Bước vào không gian rộng lớn với hàng trăm gian hàng trưng bày hiện đại, tôi choáng ngợp như đang đi trong một "bảo tàng sống". Dù đi cả ngày, tôi vẫn không thể xem hết. Tôi được tận mắt thấy nhiều thứ lần đầu tiên, từ robot, AI, khí tài quân sự cho đến văn hóa ẩm thực các vùng miền. Ấn tượng nhất là khu trưng bày của TP HCM, tái hiện những giai đoạn lịch sử và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đứng trước những tư liệu ấy, tôi thực sự xúc động, cảm nhận rõ sự hy sinh của những người đi trước" - ông Hưng bày tỏ.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (quê Nghệ An) cho hay việc đưa các con ra Hà Nội tham quan triển lãm là trải nghiệm vô cùng ý nghĩa. "Dù biết triển lãm rất đông nhưng tôi quyết tâm đưa các con đến đây vì nghĩ đó là cơ hội hiếm có. Các cháu thường chỉ biết lịch sử qua sách giáo khoa hay truyền hình, phim ảnh, còn hôm nay thì được trực tiếp trải nghiệm qua công nghệ thực tế ảo, màn hình LED, không gian 3D… Các con tôi hào hứng khám phá, hỏi han liên tục và tôi thấy đó là cách học lịch sử hiệu quả, sinh động nhất" - chị bày tỏ.

Theo nhiều người dân, việc tổ chức triển lãm quy mô lớn như lần này không chỉ là một sự kiện văn hóa - chính trị trọng đại, mà còn là cơ hội để cộng đồng được "sống" với lịch sử, trực tiếp cảm nhận thành tựu đất nước qua những hình thức trưng bày hiện đại, sinh động. Khi kết hợp cùng các công nghệ mới như thực tế ảo, AI, màn hình tương tác…, mỗi lần tham quan sẽ mang lại một trải nghiệm mới mẻ và hấp dẫn hơn cho người dân và du khách.

Chính việc được "chạm tay" vào những dấu ấn lịch sử và nhìn thấy tận mắt thành quả đổi mới của Tổ quốc đã tạo nên niềm tự hào sâu sắc, đồng thời nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

"Mô hình triển lãm thế này nên được nhân rộng, đưa về các tỉnh, thành, để nhiều người dân có điều kiện tiếp cận được, đặc biệt là thế hệ trẻ để hiểu về lịch sử cũng như thành tựu của đất nước, từ công nghệ đến văn hóa, công nghiệp... Từ đó, mọi người có thêm động lực phát triển, nâng tầm bản thân" - ông Nguyễn Văn Hoàng (Hà Nội) đề xuất.

Thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo

Đồng hành với doanh nghiệp tại triển lãm, ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ - Tập đoàn FPT, cho biết FPT rất tự hào được đồng hành cùng đất nước trong nhiều dấu mốc quan trọng trên chặng đường lịch sử 80 năm qua. FPT đã tiên phong xây dựng hệ thống công nghệ lõi cho các ngành kinh tế trọng yếu, xuất khẩu phần mềm, thành lập trường đại học trong doanh nghiệp...

Với AI, FPT tiên phong nghiên cứu 13 năm trước và đã hình thành hệ sinh thái toàn diện từ hạ tầng đến nền tảng, giải pháp, dịch vụ, phục vụ hàng trăm triệu lượt sử dụng mỗi tháng. "AI chính là hành trình mà FPT mong muốn phụng sự quốc gia, góp phần đưa Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới" - ông Vũ Anh Tú khẳng định.

Tham gia triển lãm, Tập đoàn Công nghệ CMC mang đến nhiều giải pháp công nghệ hiện đại. Trong đó, nổi bật là CI-VAMS - hệ thống quản lý và phân tích hình ảnh thông minh ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Theo đánh giá của Viện Tiêu chuẩn và Kỹ thuật quốc gia Mỹ (NIST), CIVAMS hiện nằm trong tốp 12 thế giới và dẫn đầu tại Việt Nam về độ chính xác nhận diện, khẳng định năng lực cạnh tranh toàn cầu của công nghệ nước ta.

Đại diện Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC - Tập đoàn CMC, cho biết thông qua triển lãm lần này, CMC mong muốn đưa các sản phẩm AI "make in Vietnam" đến gần hơn với cộng đồng. Từ đó, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong mọi mặt đời sống xã hội.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" không chỉ giới thiệu những thành tựu đã đạt được, mà còn là minh chứng sống động về tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và sức sáng tạo tuyệt vời của người Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, nhìn nhận triển lãm không chỉ là dịp giới thiệu những thành tựu đã đạt được mà còn là cơ hội để TP HCM khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tầm vóc trong kỷ nguyên mới: Sẵn sàng cạnh tranh - tự tin hội nhập - quyết tâm vươn tầm thế giới. "Chúng tôi mong muốn mỗi khách tham quan không chỉ nhìn thấy thành tựu mà còn cảm nhận được tinh thần bất khuất, nghĩa tình và sáng tạo - những giá trị đã và đang làm nên bản sắc của thành phố mang tên Bác" - bà Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh.

Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội thông báo lộ trình tham quan Triển lãm Thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam: - Hướng đi cầu Thăng Long: Từ khu vực Cầu Giấy, Tây Hồ, Từ Liêm di chuyển theo đường Vành đai 2 trên cao và Vành đai 3 để qua cầu Thăng Long sang Đông Anh. - Hướng đi cầu Chương Dương hoặc cầu Vĩnh Tuy: Từ khu vực trung tâm (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng) và phía Nam thành phố qua cầu Chương Dương hoặc cầu Vĩnh Tuy, sau đó di chuyển theo đường Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự để sang Đông Anh. - Hướng cầu Nhật Tân: Hạn chế lưu thông.



