Tôn vinh di sản văn hóa Hà Nội

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11.2005 - 23.11.2025), Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động quảng bá và tôn vinh di sản kéo dài từ nay đến ngày 15-12.

Mở đầu cho chuỗi hoạt động là chương trình tôn vinh 30 năm giá trị di sản Áo dài Hà Nội tại Di tích 40 Lãn Ông.

Trình diễn di sản Áo dài Hà Nội tại Di tích 40 Lãn Ông. (Ảnh: DUNG NGUYỄN)

Tại không gian đình Kim Ngân (số 42 - 44 Hàng Bạc) là dự án "Không gian kể chuyện đình Kim Ngân". Dự án sử dụng hoa văn đặc hữu của đình Kim Ngân để xây dựng hệ nhận diện đồng bộ cho kiến trúc, bảng biển, vật phẩm trưng bày… Không gian tái hiện hội đồng phường nghề, giới thiệu các sản phẩm truyền thống như kim hoàn, đồ sừng, đồng thời trưng bày ứng dụng nghiên cứu hoa văn vào ấn phẩm du lịch và quà tặng. Đây là bước đi quan trọng hướng tới đồng bộ hóa không gian văn hóa di sản trong khu phố cổ.

Tối 22-11, tại đình Kim Ngân diễn ra chương trình biểu diễn âm nhạc di sản "Chuyện nhạc phố cổ". Chương trình do ban quản lý phối hợp với nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc tổ chức, quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu của nhạc truyền thống.

Dịp kỷ niệm năm nay, chương trình sẽ trình diễn các tinh hoa cổ nhạc Việt Nam trong không gian đậm chất phố cổ. Du khách còn được trải nghiệm tự tay in họa tiết cổ bằng mộc bản Thanh Liễu, làm sản phẩm lưu niệm bằng chất liệu truyền thống như lụa, gỗ, giấy dó…