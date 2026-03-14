“Tiếng loa Biên phòng” vẫn miệt mài trước giờ bầu cử

Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa, cử tri cả nước sẽ bước vào ngày bầu cử 15-3. Dọc các tuyến biên giới của tỉnh Tây Ninh, cán bộ, chiến sĩ biên phòng vẫn đều đặn mang theo loa di động, băng qua những cung đường quen thuộc để đưa thông tin bầu cử đến với người dân.

Mang thông tin bầu cử đến tận ấp, tận nhà

Những ngày này, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tăng cường bám dân, bám địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, sẵn sàng tham gia bỏ phiếu.

Ở khu vực biên giới, nơi nhiều điểm dân cư cách xa trung tâm, việc tiếp cận thông tin không phải lúc nào cũng thuận lợi. Vì vậy, bên cạnh phát tài liệu, gặp gỡ trực tiếp và tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, nhiều đơn vị biên phòng đã duy trì mô hình "Tiếng loa Biên phòng" để chuyển tải thông tin về bầu cử đến từng khu dân cư.

Những chiếc loa di động hằng ngày len lỏi qua các đường mòn, ngõ xóm ở khu vực biên giới, tuyên truyền cho người dân về quyền và nghĩa vụ cử tri trong bầu cử.

Hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ mang loa di động trên xe máy đi dọc các tuyến đường biên, len vào từng ấp, từng xóm để tuyên truyền về thời gian bỏ phiếu, tiêu chuẩn đại biểu, danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử.

Trung tá Lê Trung Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thạnh Trị, cho biết mô hình "Tiếng loa Biên phòng" phát huy hiệu quả rõ nét ở những nơi xa trung tâm, nơi hệ thống loa truyền thanh cơ sở chưa thể phủ khắp. Nhờ đó, người dân ở các khu vực hẻo lánh vẫn kịp thời nắm bắt thông tin cần thiết trước ngày bầu cử.

Các Đồn Biên phòng phối hợp chính quyền địa phương "đi từng ngõ, gõ từng nhà", tuyên truyền thông tin bầu cử đến từng hộ dân.

Không chỉ phát loa lưu động, các Đồn Biên phòng còn phối hợp địa phương treo băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích tại các khu vực trung tâm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Một số đơn vị còn xây dựng video clip ngắn, dễ hiểu để đăng tải trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa thông tin đến đông đảo người dân, nhất là cử tri trẻ.

Thiếu tá Huỳnh Tấn Thuần, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, cho hay đơn vị chú trọng lựa chọn cách tuyên truyền phù hợp với đời sống, trình độ nhận thức của người dân vùng biên, để mỗi cử tri đều hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình khi tham gia bầu cử.

Giữ vững an ninh trước giờ bỏ phiếu

Cùng với công tác tuyên truyền, các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Tây Ninh cũng siết chặt những biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trước giờ bầu cử. Các đơn vị chủ động phối hợp với công an, quân sự và chính quyền địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 xem danh sách cử tri và các đại biểu ứng cử tại đơn vị.

Lực lượng biên phòng đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, góp phần bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử.

Thiếu tá Dương Văn Quới, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Trăng, cho biết đơn vị luôn duy trì tuần tra thường xuyên để kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Khi ngày bầu cử đã cận kề, những chuyến loa lưu động của cán bộ, chiến sĩ biên phòng vẫn tiếp tục băng qua các tuyến đường biên. Sự bền bỉ ấy không chỉ đưa thông tin đến gần hơn với người dân mà còn góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của nhân dân nơi biên cương Tổ quốc.

Sẵn sàng cho ngày hội non sông Những ngày này, khắp các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, từ các phường trung tâm đến các xã biên giới, không khí chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang rộn ràng, sôi nổi. Cờ Tổ quốc, pano, băng rôn được trang trí rực rỡ, tạo nên diện mạo tươi mới, phấn khởi trước thời điểm cử tri toàn tỉnh bước vào ngày hội lớn. Trước ngày bầu cử 15-3, công tác chuẩn bị đã được các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, bài bản. Điểm nhấn nổi bật là hoạt động tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử và cử tri được tổ chức rộng khắp trên toàn tỉnh. Theo bà Lê Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 3.000 cuộc tiếp xúc cử tri, thu hút trên 202.000 lượt người tham dự. Qua đó, hơn 6.800 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được ghi nhận, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa người ứng cử với cử tri, đồng thời giúp các ứng cử viên lắng nghe, hoàn thiện chương trình hành động của mình. Cùng với đó, công tác tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt. Bên cạnh hệ thống loa truyền thanh cơ sở và khoảng 5.000 pano, áp phích, các địa phương còn tăng cường truyền thông trên nền tảng số, mạng xã hội, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin về ngày bầu cử, danh sách ứng cử viên và chương trình hành động của từng người ứng cử. Nhờ đổi mới cách làm, thông tin về bầu cử đã đến gần hơn với cử tri trẻ, người dân ở vùng sâu, vùng xa, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tại nhiều địa phương, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã bước vào giai đoạn hoàn tất. Ở các phường trọng điểm như Tân An và Long An, các tổ bầu cử đang khẩn trương hoàn thiện từng phần việc, từ niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị thùng phiếu đến bố trí khu vực bỏ phiếu đúng quy định.



